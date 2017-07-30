1 августа в музее Военной формы одежды РВИО откроется выставка "Спасённые реликвии. Два века славы"
30.07.2017, 18:17
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 1 августа в 16.00 в музее Военной формы одежды РВИО (г. Москва, Петроверигский переулок, д. 4, стр.1) состоится открытие второго раздела экспозиции "Спасённые реликвии. Два века славы". В церемонии примут участие: Министр культуры Российской Федерации, Председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский и Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента культуры города Москвы Александр Кибовский.
В экспозицию вошли свыше 50 новых экспонатов, представляющих этапы эволюции военного мундира от красивой эффектной, но мало пригодной для ведения войны формы до практичного в изготовлении и удобного в носке обмундирования в периоды царствования императоров Александра I, Николая I, Александра II, Александра III и Николая II. На этой площадке впервые будут представлены уникальные предметы униформы солдат и офицеров самых именитых полков Российской Императорской армии. Особое место среди них занимает мундир унтер-офицера Тенгинского пехотного полка (середины XIX века), где проходил службу русский поэт Михаил Лермонтов.
Посетители музея увидят и уникальную коллекцию авторских скульптур Александра Воронова, посвящённую русской императорской гвардии 1906–1917 годов - периода, когда для поднятия престижа военной службы была возвращена парадная форма одежды.
Новая выставка является продолжением экспозиции "Спасённые реликвии", открытой 2 февраля 2017 года.
В экспозицию вошли свыше 50 новых экспонатов, представляющих этапы эволюции военного мундира от красивой эффектной, но мало пригодной для ведения войны формы до практичного в изготовлении и удобного в носке обмундирования в периоды царствования императоров Александра I, Николая I, Александра II, Александра III и Николая II. На этой площадке впервые будут представлены уникальные предметы униформы солдат и офицеров самых именитых полков Российской Императорской армии. Особое место среди них занимает мундир унтер-офицера Тенгинского пехотного полка (середины XIX века), где проходил службу русский поэт Михаил Лермонтов.
Посетители музея увидят и уникальную коллекцию авторских скульптур Александра Воронова, посвящённую русской императорской гвардии 1906–1917 годов - периода, когда для поднятия престижа военной службы была возвращена парадная форма одежды.
Новая выставка является продолжением экспозиции "Спасённые реликвии", открытой 2 февраля 2017 года.
Источник: Министерство культуры РФ