1 мая в "Сокольниках" откроют три выставки
20.04.2017, 11:49
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Тремя новыми выставками посетителей «Сокольников» порадует музей «Билет в СССР», который находится на территории парка. Они будут работать с 1 по 31 мая.
Экспозиция «Ароматы войны и победы» познакомит гостей с оригинальными духами и одеколонами времён Великой Отечественной войны. В первый день её работы в музее можно послушать лекцию, посвящённую истории парфюмерии. Она начнётся в 15:00.
На выставке «Парады физкультурников» представят костюм участницы парада 12 августа 1945 года. Здесь посетители узнают много интересного о парадах физкультурников разных лет.
Экспозиция «Весёлые картинки» будет посвящена одному из любимых детских журналов. Посетители увидят старые номера журнала, который издается уже более полувека, а также выяснят, кто входил в «Клуб весёлых человечков».
Музей открыт со вторника по пятницу с 11:00 до 21:00, в субботу и воскресенье с 11:00 до 22:00, понедельник — выходной.
Экспозиция «Ароматы войны и победы» познакомит гостей с оригинальными духами и одеколонами времён Великой Отечественной войны. В первый день её работы в музее можно послушать лекцию, посвящённую истории парфюмерии. Она начнётся в 15:00.
На выставке «Парады физкультурников» представят костюм участницы парада 12 августа 1945 года. Здесь посетители узнают много интересного о парадах физкультурников разных лет.
Экспозиция «Весёлые картинки» будет посвящена одному из любимых детских журналов. Посетители увидят старые номера журнала, который издается уже более полувека, а также выяснят, кто входил в «Клуб весёлых человечков».
Музей открыт со вторника по пятницу с 11:00 до 21:00, в субботу и воскресенье с 11:00 до 22:00, понедельник — выходной.