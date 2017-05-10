ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Впервые за пять лет во время акции «Ночь в музее» можно будет бесплатно посетить Государственный исторический музей (ГИМ), собор Василия Блаженного (Покровский) и Музей Отечественной войны 1812 года на Красной площади. Посетителей ждут экскурсии, мастер-классы, концерты и полевая кухня. Последний раз все три площадки участвовали в акции в 2012 году.

«Ночь в Историческом музее» пройдёт в субботу, 20 мая, с 18:00 до 23:00. Специальная программа получила название «Ожившая история». «Она приурочена к 145-летию, которое мы отмечаем в этом году», — рассказали в пресс-службе ГИМ.

С 17:00 до 21:00 в Артиллерийском дворе у стен Исторического музея для всех желающих будет работать полевая кухня с кашей.

С 18:00 до 21:00 на всех трех площадках каждые 15 минут будут проводить бесплатные экскурсии. В Историческом музее 15-минутные экскурсии посвятят рассказу об одном экспонате. Например, посетители узнают, кому Екатерина II преподнесла в подарок свои перчатки и очки и как выглядел любимый парадный камзол Петра I. В Музее Отечественной войны гиды проведут гостей по залам выставки «Красавец мужчина», которая познакомит участников акции с историей мужского костюма в России. В соборе Василия Блаженного можно будет узнать об истории строительства храма, которому в прошлом году исполнилось 455 лет.

С 18:00 до 20:00 в Государственном историческом музее для детей и взрослых проведут бесплатные мастер-классы по лепке русской игрушки, резьбе по кости и камню, а также занятия по росписи колокольчиков.

С 18:00 до 23:00 гости также смогут сыграть в исторические настольные игры, например славянские шахматы, которыми развлекалась знать в IX–XI веках.

У стен Исторического музея с 18:00 до 20:00 будет проходить концерт военной музыки. Под аккомпанемент гитары и баяна гости смогут исполнить вместе с солистами музыкального ансамбля «Катюшу», «Солдаты в путь», «Мы за ценой не постоим» и другие известные песни.

В 21:00 на Красной площади начнется праздничный перезвон колоколов храма Василия Блаженного. Колокольные мелодии будут сменять друг друга каждые три минуты. Всего же праздничный перезвон будет длиться полчаса.