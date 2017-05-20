ОРЕАНДА-НОВОСТИ Вход в музеи Московской области в рамках акции «Ночь музеев» 20 мая будет бесплатным, сообщает пресс-служба первого заместителя председателя правительства региона Ольги Забраловой.



«Двадцатого мая в рамках акции «Ночь музеев» государственные и муниципальные музеи Подмосковья можно будет посетить бесплатно», – приводятся в релизе слова Забраловой.



По информации пресс-службы, культурная акция «Ночь музеев» приурочена к празднованию Международного Дня музеев, отмечаемого с 1978 года в 150 странах мира. Подмосковье принимает участие в акции в восьмой раз.



«Музеи предложат посетителям игровые и экскурсионные программы, посвящённые Году экологии, 100-летию Октябрьской революции и Году особо охраняемых природных территорий. Одним из главных мероприятий акции станет открытие выставки работ Исаака Левитана в музейно-выставочном комплексе «Новый Иерусалим». Посетители смогут увидеть более 30 полотен мастера из 14 российских музеев и частных собраний», – цитирует пресс-служба Забралову.



В Подмосковье в акции «Ночь музеев» примут участие 12 государственных областных музеев и более 40 муниципальных музеев, заключается в релизе.