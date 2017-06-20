21 июня состоится открытие фотовыставки российского учёного Юлия Харитона
20.06.2017, 13:03
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 21 июня в 12.00 в холле второго этажа Государственной Думы (ул.Охотный ряд., д.1) состоится открытие выставки фоторабот Юлия Харитона «В объективе Ю.Б.».
Юлий Харитон (1904-1996) – один из руководителей советского атомного проекта и создателей отечественного ядерного щита. На протяжении всей свой жизни ученый занимался фотографией. На выставке будут представлены 60 портретов, пейзажей, жанровых работ, уникальные фото из Музея ядерного оружия и Музея-квартиры Ю.Б.Харитона в г.Саров.
Инициатором выставки выступил Комитет по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству поддержал эту инициативу и оказал поддержку в организации и проведении.
Выставка будет работать с 19 по 23 июня. Организатор экспозиции – ФГУП «Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики». Более 50 лет Юлий Харитон являлся бессменным научным руководителем Российского федерального ядерного центра – ВНИИ экспериментальной физики. С 1915 года фотоаппарат был верным спутником ученого Юлия Харитона («Ю.Б» - так его дружески называли в научных кругах).
Юлий Харитон (1904-1996) – один из руководителей советского атомного проекта и создателей отечественного ядерного щита. На протяжении всей свой жизни ученый занимался фотографией. На выставке будут представлены 60 портретов, пейзажей, жанровых работ, уникальные фото из Музея ядерного оружия и Музея-квартиры Ю.Б.Харитона в г.Саров.
Инициатором выставки выступил Комитет по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству поддержал эту инициативу и оказал поддержку в организации и проведении.
Выставка будет работать с 19 по 23 июня. Организатор экспозиции – ФГУП «Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики». Более 50 лет Юлий Харитон являлся бессменным научным руководителем Российского федерального ядерного центра – ВНИИ экспериментальной физики. С 1915 года фотоаппарат был верным спутником ученого Юлия Харитона («Ю.Б» - так его дружески называли в научных кругах).