22 июня на сцену МГК выйдут выпускники консерватории
21.06.2017, 15:41
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 22 июня на сцену одной из крупнейших академических концертных площадок столицы – Большого зала Консерватории – выйдут молодые дарования, едва вступившие на путь музыкального искусства, – выпускники Московской консерватории. В 148-й раз Альма-матер прощается со своими учащимися, выпуская в свет истинных мастеров. Спешите услышать имена новых артистов! Лучшие из выпускников 2017 года выступят в потрясающем гала-концерте.
1 отделение
А. АРЕНСКИЙ Трио для фортепиано, скрипки и виолончели
ре минор, соч. 32 №1. IV часть
исп. лауреат международных конкурсов
ТРИО
Владислав ПАУТОВ (фортепиано)
Фёдор БЕЗНОСИКОВ (скрипка)
Арсений БЕЗНОСИКОВ (виолончель) вып. 2015 г.
класс камерного ансамбля доц. И.В. Красотиной
Н. ХАКИМ Соната для трубы и органа. I часть
исп. лауреат международных конкурсов
Владимир ПИНЯЛОВ (труба)
класс доц. В.М. Лаврика
партия органа – Заслуженная артистка России
Людмила Голуб
К. СЕН-САНС Интродукция и рондо каприччиозо
для скрипки с оркестром, соч. 28
исп. лауреат международных конкурсов
Меруэрт КАРМЕНОВА (скрипка)
класс доц. Т.С. Беркуль
партия оркестра – Иван Соколов (фортепиано)
А. СКРЯБИН Соната №2 соль-диез минор, соч. 19
исп. лауреат международных конкурсов
Тимофей ДОЛЯ (фортепиано)
класс проф. А.А. Писарева
ДЖ. ПУЧЧИНИ
Р. ЛЕОНКАВАЛЛО Ария Магды из оперы "Ласточка"
"Рассвет"
исп. лауреат международных конкурсов
Анастасия СОЛДАТЕНКОВА (сопрано)
класс доц. Е.М. Околышевой
партия фортепиано – Алексей Луковников
лауреат
международных конкурсов
ИВАН ГОСТЕВ
класс проф.
В.Г. Агафонникова
Соната для фортепиано. II, III части
исп. Автор (фортепиано)
Х. ХАРТИ "В Ирландии", фантазия флейты и фортепиано
исп. лауреат международных конкурсов
Алёна БАРАМИДЗЕ (флейта)
класс проф. А.М. Голышева
партия фортепиано – Елена Комиссарова
ДЖ.А. ПАНДОЛЬФИ
МЕАЛЛИ
Соната для скрипки и бассо континуо
"La Castella", соч. 3 №4
исп. лауреат Всероссийских конкурсов
Ольга КОЛОСОВА (скрипка, ФИСИИ)
класс доц. И.Н. Должникова
Дарья Борковская (клавесин)
Олег Бойко (барочная гитара)
К. МАККИ "Escape"
исп. БРАСС-КВИНТЕТ
Владимир ПИНЯЛОВ (труба)
Сергей КУЛИК (труба)
Филипп БЕСЯДОВСКИЙ (валторна)
Сергей СЫРОХВАТОВ (тромбон) вып. 2016 г.
Кирилл ХУДЯКОВ (туба)
класс духового камерного ансамбля доц. А.В. Нянькина
2 отделение
С. ФРАНК Квинтет для фортепиано, двух скрипок,
альта и виолончели фа минор. Финал
исп. КВИНТЕТ
Максим КИНАСОВ (фортепиано)
Артём ЛЕНЬ (1 скрипка)
Андрей ИВАНОВ (2 скрипка)
Кирилл ВОИНКОВ (альт)
Максим НОГОВИЦЫН (виолончель)
класс камерного ансамбля проф. А.З. Бондурянского
Ш. ГУНО
Х. СЕРРАНО Ария Балкис из оперы "Царица Савская"
Ария Розы из сарсуэллы "Los Claveles"
исп. лауреат международных конкурсов
Карина ДЕМУРОВА (меццо-сопрано)
класс проф. А.А. Лошака
партия фортепиано – Заслуженная артистка России
Юлия Никитина
Ф. ПУЛЕНК Соната для гобоя и фортепиано. II часть (Скерцо)
исп. Яков УРИН (гобой)
класс проф. А.Ю. Уткина
партия фортепиано – Екатерина Задорожная
Ф. ШОПЕН Два этюда, соч. 10:
№3 ми мажор
№4 до-диез минор
исп. лауреат международных конкурсов
Дмитрий КАЛАШНИКОВ (фортепиано)
класс проф. Е.И. Кузнецовой
М. ГЛЕНТВОРТ "Broken Silence" для вибрафона
исп. лауреат международных конкурсов
Вадим ЯШИН (вибрафон)
класс доц. В.М. Баркова
Э. ИЗАИ Соната для скрипки соло ми мажор, соч. 27 №6
исп. лауреат международных конкурсов
Леонид ЖЕЛЕЗНЫЙ (скрипка)
класс проф. А.Е. Винницкого
Ж. ФРАНСЕ Концерт для кларнета с оркестром ля мажор. IV часть
исп. лауреат международных конкурсов
Алексей ВОВЧЕНКО (кларнет)
класс проф. Е.А. Петрова
партия оркестра – Олег Худяков (фортепиано)
А. ХАЙЛЕР Танц-токката
исп. лауреат международных конкурсов
Мария ЧЕРЕПАНОВА (орган)
класс проф. Н.Н. Гуреевой
А. БОРОДИН
А. ЛАРА Каватина Владимира Игоревича
из оперы "Князь Игорь"
"Гранада"
исп. лауреат международных конкурсов
Александр ЧЕРНОВ (тенор)
класс проф. Ю.А. Григорьева
партия фортепиано – Людмила Бурова
П. ЧАЙКОВСКИЙ Русское скерцо, соч. 1 №1
исп. лауреат международных конкурсов
Рустам ХАНМУРЗИН (фортепиано)
класс проф. А.А. Мндоянца
1 отделение
А. АРЕНСКИЙ Трио для фортепиано, скрипки и виолончели
ре минор, соч. 32 №1. IV часть
исп. лауреат международных конкурсов
ТРИО
Владислав ПАУТОВ (фортепиано)
Фёдор БЕЗНОСИКОВ (скрипка)
Арсений БЕЗНОСИКОВ (виолончель) вып. 2015 г.
класс камерного ансамбля доц. И.В. Красотиной
Н. ХАКИМ Соната для трубы и органа. I часть
исп. лауреат международных конкурсов
Владимир ПИНЯЛОВ (труба)
класс доц. В.М. Лаврика
партия органа – Заслуженная артистка России
Людмила Голуб
К. СЕН-САНС Интродукция и рондо каприччиозо
для скрипки с оркестром, соч. 28
исп. лауреат международных конкурсов
Меруэрт КАРМЕНОВА (скрипка)
класс доц. Т.С. Беркуль
партия оркестра – Иван Соколов (фортепиано)
А. СКРЯБИН Соната №2 соль-диез минор, соч. 19
исп. лауреат международных конкурсов
Тимофей ДОЛЯ (фортепиано)
класс проф. А.А. Писарева
ДЖ. ПУЧЧИНИ
Р. ЛЕОНКАВАЛЛО Ария Магды из оперы "Ласточка"
"Рассвет"
исп. лауреат международных конкурсов
Анастасия СОЛДАТЕНКОВА (сопрано)
класс доц. Е.М. Околышевой
партия фортепиано – Алексей Луковников
лауреат
международных конкурсов
ИВАН ГОСТЕВ
класс проф.
В.Г. Агафонникова
Соната для фортепиано. II, III части
исп. Автор (фортепиано)
Х. ХАРТИ "В Ирландии", фантазия флейты и фортепиано
исп. лауреат международных конкурсов
Алёна БАРАМИДЗЕ (флейта)
класс проф. А.М. Голышева
партия фортепиано – Елена Комиссарова
ДЖ.А. ПАНДОЛЬФИ
МЕАЛЛИ
Соната для скрипки и бассо континуо
"La Castella", соч. 3 №4
исп. лауреат Всероссийских конкурсов
Ольга КОЛОСОВА (скрипка, ФИСИИ)
класс доц. И.Н. Должникова
Дарья Борковская (клавесин)
Олег Бойко (барочная гитара)
К. МАККИ "Escape"
исп. БРАСС-КВИНТЕТ
Владимир ПИНЯЛОВ (труба)
Сергей КУЛИК (труба)
Филипп БЕСЯДОВСКИЙ (валторна)
Сергей СЫРОХВАТОВ (тромбон) вып. 2016 г.
Кирилл ХУДЯКОВ (туба)
класс духового камерного ансамбля доц. А.В. Нянькина
2 отделение
С. ФРАНК Квинтет для фортепиано, двух скрипок,
альта и виолончели фа минор. Финал
исп. КВИНТЕТ
Максим КИНАСОВ (фортепиано)
Артём ЛЕНЬ (1 скрипка)
Андрей ИВАНОВ (2 скрипка)
Кирилл ВОИНКОВ (альт)
Максим НОГОВИЦЫН (виолончель)
класс камерного ансамбля проф. А.З. Бондурянского
Ш. ГУНО
Х. СЕРРАНО Ария Балкис из оперы "Царица Савская"
Ария Розы из сарсуэллы "Los Claveles"
исп. лауреат международных конкурсов
Карина ДЕМУРОВА (меццо-сопрано)
класс проф. А.А. Лошака
партия фортепиано – Заслуженная артистка России
Юлия Никитина
Ф. ПУЛЕНК Соната для гобоя и фортепиано. II часть (Скерцо)
исп. Яков УРИН (гобой)
класс проф. А.Ю. Уткина
партия фортепиано – Екатерина Задорожная
Ф. ШОПЕН Два этюда, соч. 10:
№3 ми мажор
№4 до-диез минор
исп. лауреат международных конкурсов
Дмитрий КАЛАШНИКОВ (фортепиано)
класс проф. Е.И. Кузнецовой
М. ГЛЕНТВОРТ "Broken Silence" для вибрафона
исп. лауреат международных конкурсов
Вадим ЯШИН (вибрафон)
класс доц. В.М. Баркова
Э. ИЗАИ Соната для скрипки соло ми мажор, соч. 27 №6
исп. лауреат международных конкурсов
Леонид ЖЕЛЕЗНЫЙ (скрипка)
класс проф. А.Е. Винницкого
Ж. ФРАНСЕ Концерт для кларнета с оркестром ля мажор. IV часть
исп. лауреат международных конкурсов
Алексей ВОВЧЕНКО (кларнет)
класс проф. Е.А. Петрова
партия оркестра – Олег Худяков (фортепиано)
А. ХАЙЛЕР Танц-токката
исп. лауреат международных конкурсов
Мария ЧЕРЕПАНОВА (орган)
класс проф. Н.Н. Гуреевой
А. БОРОДИН
А. ЛАРА Каватина Владимира Игоревича
из оперы "Князь Игорь"
"Гранада"
исп. лауреат международных конкурсов
Александр ЧЕРНОВ (тенор)
класс проф. Ю.А. Григорьева
партия фортепиано – Людмила Бурова
П. ЧАЙКОВСКИЙ Русское скерцо, соч. 1 №1
исп. лауреат международных конкурсов
Рустам ХАНМУРЗИН (фортепиано)
класс проф. А.А. Мндоянца