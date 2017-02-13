23 февраля в Москве пройдёт конькобежный фестиваль "Московские молнии"
13.02.2017, 11:16
ОРЕАНДА-НОВОСТИ 23 февраля 2017 года, в день защитника Отечества, с 11 утра на Главном катке страны состоится традиционный фестиваль любителей конькобежного спорта «Московские молнии».
В спринтерской гонке на коньках на открытом льду ВДНХ примет участие руководитель Департамента спорта и туризма города Москвы, олимпийский чемпион 1988 года в беге на коньках Николай Гуляев. Для всех желающих будут организованы конькобежные соревнования, шорт-треки и конкурсы. Кульминацией дня станет Гран-При «Московские молнии» - необычная гонка-дуэль, бороться за победу в которой будут всходящие звёзды российского конькобежного спорта.
Почувствовать себя настоящим конькобежцем, приняв участие в спринтерском забег, в День защитника отечества сможет любой посетитель катка на ВДНХ. Для этого все желающие будут разделены на несколько возрастных групп: малыши – до 10 лет, подростки – до 14 лет, юниоры – до 18 лет, молодежь – до 29, взрослые – до 45 лет, мастера – до 60 лет и ветераны - от 60 лет и старше. Спринтерские соревнования пройдут с 11:00 до 14:00 и с 18:00 до 19:00, а по их итогам будут определены победители в 18 категориях: «Самая быстрая девушка», «Самый шустрый подросток», «Ветеран конькобежного спорта» и так далее. Все победители получат призы и подарки, а участники – памятные сувениры.
Вместе с начинающими конькобежцами в спортивном мероприятии примут участие и легенды конькобежного спорта.
Главным событием дня станет необычная гонка-дуэль восходящих звезд российского конькобежного спорта. Начинающие профессионалы из московских детско-юношеских спортивных школ города Москвы будут соревноваться в скорости до двух побед на выбывание, пробежав на коньках вокруг фонтана «Дружба народов». Все гости смогут наблюдать за происходящим на большом светодиодном экране, установленном в центральной части Главного катка страны.
В рамках фестиваля пройдет также конкурс на самую оригинальную фотографию на коньках, сделанную на катке ВДНХ и выложенную в 23 февраля в Инстаграмм. В вечерней афише мероприятия - праздничный концерт с участием популярных российских исполнителей.
В спринтерской гонке на коньках на открытом льду ВДНХ примет участие руководитель Департамента спорта и туризма города Москвы, олимпийский чемпион 1988 года в беге на коньках Николай Гуляев. Для всех желающих будут организованы конькобежные соревнования, шорт-треки и конкурсы. Кульминацией дня станет Гран-При «Московские молнии» - необычная гонка-дуэль, бороться за победу в которой будут всходящие звёзды российского конькобежного спорта.
Почувствовать себя настоящим конькобежцем, приняв участие в спринтерском забег, в День защитника отечества сможет любой посетитель катка на ВДНХ. Для этого все желающие будут разделены на несколько возрастных групп: малыши – до 10 лет, подростки – до 14 лет, юниоры – до 18 лет, молодежь – до 29, взрослые – до 45 лет, мастера – до 60 лет и ветераны - от 60 лет и старше. Спринтерские соревнования пройдут с 11:00 до 14:00 и с 18:00 до 19:00, а по их итогам будут определены победители в 18 категориях: «Самая быстрая девушка», «Самый шустрый подросток», «Ветеран конькобежного спорта» и так далее. Все победители получат призы и подарки, а участники – памятные сувениры.
Вместе с начинающими конькобежцами в спортивном мероприятии примут участие и легенды конькобежного спорта.
Главным событием дня станет необычная гонка-дуэль восходящих звезд российского конькобежного спорта. Начинающие профессионалы из московских детско-юношеских спортивных школ города Москвы будут соревноваться в скорости до двух побед на выбывание, пробежав на коньках вокруг фонтана «Дружба народов». Все гости смогут наблюдать за происходящим на большом светодиодном экране, установленном в центральной части Главного катка страны.
В рамках фестиваля пройдет также конкурс на самую оригинальную фотографию на коньках, сделанную на катке ВДНХ и выложенную в 23 февраля в Инстаграмм. В вечерней афише мероприятия - праздничный концерт с участием популярных российских исполнителей.