23 марта на сцене Яани Кирик выступит известный фортепианный дуэт из Эстонии
31.01.2017, 17:46
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 23 марта в рамках цикла «Романтический рояль» на сцене Яани Кирик выступит известный фортепианный дуэт из Эстонии - Пирет и Лаури Вяйнмаа.
23 марта 2017 года, начало в 19 часов
Фортепианный дуэт: Пирет и Лаури ВЯЙНМАА (Эстония).
Фортепианный дуэт - жанр, имеющий свою долголетнюю историю. На концертной эстраде существовует два вида фортепианного дуэта - на одном или двух роялях. В наше время второй вид вытесняет первый, но мы встречаем на эстраде пианистов, играющих в четыре руки на одном инструменте, как это бывало во времена Листа и Рубинштейна. Жанр фортепианного дуэта не случайно получил распространение в концертной практике: богатые возможности фортепиано благодаря наличию двух исполнителей, двух инструментов ещё больше расширяются, и это привлекало внимание многих композиторов.
Пирет и Лаури Вяйнмаа исполнят программу из лучших образцов фортепианных дуэтов. Вы услышите: Шуберт – Фантазия фа минор и Массне - Anneé passeé (В прошлом году) для фортепиано в четыре руки, Брамс – Соната для двух фортепиано фа минор.
Пирет и Лаури Вяйнмаа играют в фортепианном дуэте с 2002 года. Пирет Вяйнмаа выступала Великобритании, Германии, Финляндии, Латвии и Эстонии, с симфоническим оркестром Эстонской академии музыки и театра в качестве солистки, а также опубликовала статьи в области музыки и рецензии в различных эстонских изданиях.
Лаури Вяйнмаа высоко ценят не только как пианиста и педагога, но и как музыкального деятеля в сфере организации фестивалей и конкурсов. С 1998 года он является художественным руководителем Международного фестиваля пианистов «Klaver», проходящего в Таллинне, а также основателем и творческим руководителем уникального, состоящего из восьми пианистов, ансамбля «Эстонский фортепианный оркестр».
23 марта 2017 года, начало в 19 часов
Фортепианный дуэт: Пирет и Лаури ВЯЙНМАА (Эстония).
Фортепианный дуэт - жанр, имеющий свою долголетнюю историю. На концертной эстраде существовует два вида фортепианного дуэта - на одном или двух роялях. В наше время второй вид вытесняет первый, но мы встречаем на эстраде пианистов, играющих в четыре руки на одном инструменте, как это бывало во времена Листа и Рубинштейна. Жанр фортепианного дуэта не случайно получил распространение в концертной практике: богатые возможности фортепиано благодаря наличию двух исполнителей, двух инструментов ещё больше расширяются, и это привлекало внимание многих композиторов.
Пирет и Лаури Вяйнмаа исполнят программу из лучших образцов фортепианных дуэтов. Вы услышите: Шуберт – Фантазия фа минор и Массне - Anneé passeé (В прошлом году) для фортепиано в четыре руки, Брамс – Соната для двух фортепиано фа минор.
Пирет и Лаури Вяйнмаа играют в фортепианном дуэте с 2002 года. Пирет Вяйнмаа выступала Великобритании, Германии, Финляндии, Латвии и Эстонии, с симфоническим оркестром Эстонской академии музыки и театра в качестве солистки, а также опубликовала статьи в области музыки и рецензии в различных эстонских изданиях.
Лаури Вяйнмаа высоко ценят не только как пианиста и педагога, но и как музыкального деятеля в сфере организации фестивалей и конкурсов. С 1998 года он является художественным руководителем Международного фестиваля пианистов «Klaver», проходящего в Таллинне, а также основателем и творческим руководителем уникального, состоящего из восьми пианистов, ансамбля «Эстонский фортепианный оркестр».