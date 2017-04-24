24 апреля в Европарламенте состоится концерт Транссибирского арт-фестиваля
24.04.2017, 14:41
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 24 апреля в Европарламенте в Брюсселе состоится концерт Транссибирского арт-фестиваля. Европейская публика впервые услышит артистов форума, проходящего в этом году в четвёртый раз.
«Действительно лучший, самый совершенный скрипач из тех, которых я слышал» сказал Иегуди Менухин о выступлении Вадима Репина. Символично, что первое европейское выступление артистов Транссибирского арт-фестиваля, возглавляемого Вадимом Репиным, состоится в зале имени Иегуди Менухина, в Европарламенте в Брюсселе.
Европейскому слушателю будет представлена одна из программ камерной музыки, исполнение которой стало неотъемлемой частью фестивального репертуара. Вадим Репин в партнёрстве с пианисткой Ольгой Домниной исполнят Сонату для скрипки и фортепиано Дебюсси, Вторую скрипичную сонату Прокофьева, Дивертисмент для скрипки и фортепиано Стравинского, а также «Вальс-скерцо» и «Размышление» Чайковского.
«Для нас этот концерт, конечно, имеет особое значение, – отмечает Вадим Репин. – Ещё в прошлом году фестиваль перешагнул границы страны, и мы выступили в Израиле и Японии, а в этом году бренд «Транссибирский арт-фестиваль» впервые заявляет себя в Европе. Уверен, что это только начало, потому что цели у нас – стать трансконтинентальным проектом».
После европейского дебюта Транссибирский арт-фестиваль вновь возвращается в Сибирь: 27 и 28 апреля концерты форума впервые пройдут в Тобольске и Тюмени. Они завершат российскую часть проекта. В сентябре и октябре под эгидой Фестиваля запланированы концерты в Японии.
«Действительно лучший, самый совершенный скрипач из тех, которых я слышал» сказал Иегуди Менухин о выступлении Вадима Репина. Символично, что первое европейское выступление артистов Транссибирского арт-фестиваля, возглавляемого Вадимом Репиным, состоится в зале имени Иегуди Менухина, в Европарламенте в Брюсселе.
Европейскому слушателю будет представлена одна из программ камерной музыки, исполнение которой стало неотъемлемой частью фестивального репертуара. Вадим Репин в партнёрстве с пианисткой Ольгой Домниной исполнят Сонату для скрипки и фортепиано Дебюсси, Вторую скрипичную сонату Прокофьева, Дивертисмент для скрипки и фортепиано Стравинского, а также «Вальс-скерцо» и «Размышление» Чайковского.
«Для нас этот концерт, конечно, имеет особое значение, – отмечает Вадим Репин. – Ещё в прошлом году фестиваль перешагнул границы страны, и мы выступили в Израиле и Японии, а в этом году бренд «Транссибирский арт-фестиваль» впервые заявляет себя в Европе. Уверен, что это только начало, потому что цели у нас – стать трансконтинентальным проектом».
После европейского дебюта Транссибирский арт-фестиваль вновь возвращается в Сибирь: 27 и 28 апреля концерты форума впервые пройдут в Тобольске и Тюмени. Они завершат российскую часть проекта. В сентябре и октябре под эгидой Фестиваля запланированы концерты в Японии.