25 февраля в Малом зале МГК пройдёт концерт абонемента "К 85-летию Сергея Леонидовича Доренского"
10.02.2017, 17:43
ОРЕАНДА-НОВОСТИ.25 февраля в Малом зале консерватории пройдет концерт абонемента «К 85-летию Сергея Леонидовича Доренского». На сцену выйдет заслуженный артист России Андрей Писарев, а также лауреаты международных конкурсов Надежда Писарева и Георгий Чаидзе. В честь своего педагога музыканты исполнят сочинения Шуберта, Листа, Шумана, Чайковского, Прокофьева.
Абонемент №16 «К 85-ЛЕТИЮ СЕРГЕЯ ЛЕОНИДОВИЧА ДОРЕНСКОГО»
Андрей ПИСАРЕВ, Надежда ПИСАРЕВА, Георгий ЧАИДЗЕ (фортепиано)
В программе:
Шуберт - 12 лендлеров, D 790
Шуберт – Лист - Вальс-каприс №6 из цикла «Венские вечера»
Шуман - Фантастические пьесы, соч. 12
Чайковский - Пьесы
Прокофьев – Плетнёв - Сюита из балета «Золушка» для двух фортепиано
Российская пресса называет Сергея Леонидовича Доренского патриархом русской фортепианной школы: в конце 2016 года маэстро отметил 85-летний юбилей!
Сергей Доренский относится к избранной когорте легендарных преподавателей Московской консерватории. Более сотни его учеников — лауреаты престижных международных конкурсов, исключительные музыканты. Павел Нерсесьян, Николай Луганский, Денис Мацуев, Екатерина Мечетина — все они учились у Доренского и стали известнейшими, топовыми музыкантами с мировым именем. «Самое главное для моего ученика, который у меня играет, - чтоб я нашел, не помешал, а наоборот помог выявиться его индивидуальности», — поясняет С. Доренский. «Он из каждого из нас доставал что-то такое ценное, личное, он не давил своим авторитетом — вернее, своей авторитарностью. Он именно своим авторитетом давал нам понять, чем нам стоит гордиться, что усиливать в себе, а какие стороны завуалировать», — рассказала пианистка Екатерина Мечетина.
Абонемент №16 «К 85-ЛЕТИЮ СЕРГЕЯ ЛЕОНИДОВИЧА ДОРЕНСКОГО»
Андрей ПИСАРЕВ, Надежда ПИСАРЕВА, Георгий ЧАИДЗЕ (фортепиано)
В программе:
Шуберт - 12 лендлеров, D 790
Шуберт – Лист - Вальс-каприс №6 из цикла «Венские вечера»
Шуман - Фантастические пьесы, соч. 12
Чайковский - Пьесы
Прокофьев – Плетнёв - Сюита из балета «Золушка» для двух фортепиано
Российская пресса называет Сергея Леонидовича Доренского патриархом русской фортепианной школы: в конце 2016 года маэстро отметил 85-летний юбилей!
Сергей Доренский относится к избранной когорте легендарных преподавателей Московской консерватории. Более сотни его учеников — лауреаты престижных международных конкурсов, исключительные музыканты. Павел Нерсесьян, Николай Луганский, Денис Мацуев, Екатерина Мечетина — все они учились у Доренского и стали известнейшими, топовыми музыкантами с мировым именем. «Самое главное для моего ученика, который у меня играет, - чтоб я нашел, не помешал, а наоборот помог выявиться его индивидуальности», — поясняет С. Доренский. «Он из каждого из нас доставал что-то такое ценное, личное, он не давил своим авторитетом — вернее, своей авторитарностью. Он именно своим авторитетом давал нам понять, чем нам стоит гордиться, что усиливать в себе, а какие стороны завуалировать», — рассказала пианистка Екатерина Мечетина.