26 июня в Малом зале МГК пройдёт вечер трио
20.06.2017, 16:42
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 26 июня в Малом зале МГК им. П. И. Чайковского – вечер трио.
Имена пианиста Владимира Овчинникова, скрипача Алексея Лундина и виолончелиста и дирижёра Феликса Коробова не нуждаются ни в каких представлениях. Это известные, любимые публикой мастера, ведущие активную сольную деятельность. Эксклюзив программы — в их объединении в единый ансамбль, что сулит новые художественные прорывы. Музыканты представят самые выдающиеся произведения в жанре фортепианного трио: сочинения венских классиков, Гайдна, Моцарта, Бетховена, Шуберта. Концерт, который невозможно пропустить!
Имена пианиста Владимира Овчинникова, скрипача Алексея Лундина и виолончелиста и дирижёра Феликса Коробова не нуждаются ни в каких представлениях. Это известные, любимые публикой мастера, ведущие активную сольную деятельность. Эксклюзив программы — в их объединении в единый ансамбль, что сулит новые художественные прорывы. Музыканты представят самые выдающиеся произведения в жанре фортепианного трио: сочинения венских классиков, Гайдна, Моцарта, Бетховена, Шуберта. Концерт, который невозможно пропустить!