27 июня в МГК выступят лауреаты VI Международного конкурса камерного пения имени Г. В. Свиридова
20.06.2017, 16:50
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 27 июня в Рахманиновском зале выступит блестящая плеяда молодых вокалистов — лауреатов VI Международного конкурса камерного пения имени Г.В. Свиридова, завершившегося в Курске 29 апреля.
"Мне хочется сравнить Свиридова с чем-то очень простым и удивительным. Пусть он будет у меня — не океан, куда впадают реки с громкими именами. Пусть он будет лесной ручей, питаемый безвестными подземными ключами. И если какой-нибудь усталый путник, случайный прохожий набредёт на него, ручей доставит жаждущему нечаянную радость и напоит его влагой, какую он не будет пить ни в каком другом месте…", — писал петербуржец, коллега-композитор Валерий Гаврилин.
Автор проекта и его ведущая — профессор Елена Савельева, которую связывала с Георгием Васильевичем многолетняя творческая дружба. Ещё в конце девяностых они вместе подготовили и записали на радио и телевидении ряд монографических программ с участием молодых певцов, солистов московских оперных театров. "Так хочется, чтобы новое поколение музыкантов с удивлением и восторгом "рассмотрело" альбомы чистых свиридовских красок, услышало звоны и тишину его оркестровой палитры", — говорит Елена Савельева.
"Мне хочется сравнить Свиридова с чем-то очень простым и удивительным. Пусть он будет у меня — не океан, куда впадают реки с громкими именами. Пусть он будет лесной ручей, питаемый безвестными подземными ключами. И если какой-нибудь усталый путник, случайный прохожий набредёт на него, ручей доставит жаждущему нечаянную радость и напоит его влагой, какую он не будет пить ни в каком другом месте…", — писал петербуржец, коллега-композитор Валерий Гаврилин.
Автор проекта и его ведущая — профессор Елена Савельева, которую связывала с Георгием Васильевичем многолетняя творческая дружба. Ещё в конце девяностых они вместе подготовили и записали на радио и телевидении ряд монографических программ с участием молодых певцов, солистов московских оперных театров. "Так хочется, чтобы новое поколение музыкантов с удивлением и восторгом "рассмотрело" альбомы чистых свиридовских красок, услышало звоны и тишину его оркестровой палитры", — говорит Елена Савельева.