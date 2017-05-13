27 мая в петербургском соборе Пресвятой Девы Марии состоится концерт проекта "Легенды Германии"
13.05.2017, 16:40
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 27 мая в 17 часов ценителей настоящей музыки ждет встреча с единственным в Петербурге действующим английским органом работы мастера Томаса Хьюза в пространстве самого большого католического храма Петербурга – собора Пресвятой Девы Марии. В творческом проекте «Легенды Германии» выступят хорошо известные петербургской публике музыканты: заслуженные артисты Марк Таубе (скрипка) и Сергей Печатин (виолончель), а также лауреаты международных конкурсов, органистки Екатерина Маришкина и Наталья Михайлова.
27 мая 2017 года, суббота, 17 часов
Органно-инструментальный концерт
(из цикла Five o'clock c Томасом Хьюзом)
Легенды Германии: Бах и Райнбергер
Заслуженный артист России
Марк Таубе (скрипка)
Заслуженный артист России
Сергей Печатин (виолончель)
Лауреаты Международных конкурсов
Наталья Михайлова (орган)
Екатерина Маришкина (орган)
Санкт-Петербург
Органные шедевры Иоганна Себастьяна Баха – музыка проверенная веками, созвучная любой эпохе и неизмено вызывающая сильнейший эмоциональный отклик у любой публики. Вокруг планеты БАХ вращается весь органный мир. Сочинения этого гения входят в золотой фонд любого концертирующего органиста.
В течение всей жизни любимым инструментом Баха оставался орган, хотя писал он для самых разных инструментальных составов. В концерте прозвучат два шедевра: органная версия знаменитой Ари из Оркестровой сюиты № 3 и органный концерт ля минор – авторское переложени Баха кончерто-гроссо Антонио Вивальди. Музыка итальянского аббата произвела на лейпцигского кантора столь сильное впечатление, что Бах сделал органные транскрипции множества его инструментальных концертов, причём настолько ярко и органично, что эти сочинения порой присваиваются его перу!
В этот вечер также прозвучит одно из самых исполняемых произведений Баха - Соната для виола-да-гамба и органа соль минор. Особый колорит концерту придаст редко звучащее сочинение немецкого романтика Йозефа Габриэля Райнбергера - Концерт для скрипки, виолончели и органа до минор, ор.149. Встреча разных эпох, объединённая удивительным музыкальным языком Германии в одном концерте, проведёт публику по символическому мосту между временами.
27 мая 2017 года, суббота, 17 часов
Органно-инструментальный концерт
(из цикла Five o'clock c Томасом Хьюзом)
Легенды Германии: Бах и Райнбергер
Заслуженный артист России
Марк Таубе (скрипка)
Заслуженный артист России
Сергей Печатин (виолончель)
Лауреаты Международных конкурсов
Наталья Михайлова (орган)
Екатерина Маришкина (орган)
Санкт-Петербург
Органные шедевры Иоганна Себастьяна Баха – музыка проверенная веками, созвучная любой эпохе и неизмено вызывающая сильнейший эмоциональный отклик у любой публики. Вокруг планеты БАХ вращается весь органный мир. Сочинения этого гения входят в золотой фонд любого концертирующего органиста.
В течение всей жизни любимым инструментом Баха оставался орган, хотя писал он для самых разных инструментальных составов. В концерте прозвучат два шедевра: органная версия знаменитой Ари из Оркестровой сюиты № 3 и органный концерт ля минор – авторское переложени Баха кончерто-гроссо Антонио Вивальди. Музыка итальянского аббата произвела на лейпцигского кантора столь сильное впечатление, что Бах сделал органные транскрипции множества его инструментальных концертов, причём настолько ярко и органично, что эти сочинения порой присваиваются его перу!
В этот вечер также прозвучит одно из самых исполняемых произведений Баха - Соната для виола-да-гамба и органа соль минор. Особый колорит концерту придаст редко звучащее сочинение немецкого романтика Йозефа Габриэля Райнбергера - Концерт для скрипки, виолончели и органа до минор, ор.149. Встреча разных эпох, объединённая удивительным музыкальным языком Германии в одном концерте, проведёт публику по символическому мосту между временами.