ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 19 и 20 августа в Москве пройдёт третий Международный фестиваль фейерверков. Команды из восьми стран выпустят в небо порядка 60 тысяч залпов — на 10 тысяч больше, чем в прошлом году. Для проведения конкурсной программы будет использовано около 27 тонн пиротехники. Высота фейерверков будет достигать 200 метров.

Как и в прошлом году, фестиваль пройдёт в Братеевском парке на юге столицы. Площадка будет работать с 12:00, сами фейерверки планируется запускать с 21:00 до 22:45.

Участие в фестивале примут восемь команд: из России, Австрии, Армении, Бразилии, Китая, Румынии, Хорватии и Японии. Первые четыре выступят в субботу, 19 августа, остальные — в воскресенье, 20 августа. Профессиональное жюри выберет тройку победителей. Они получат золотой, серебряный и бронзовый кубки.

«Выступление каждой из команд продлится около 10 минут. При оценке огненных шоу жюри будет учитывать их зрелищность, синхронность залпов, целостность композиции и музыкального сопровождения», — рассказали в пресс-службе фестиваля.

«В августе нас ждут одни из самых ярких и красочных выходных лета. Фестиваль фейерверков уже прочно обосновался в календаре наиболее интересных событий столицы. Десятки тысяч залпов привлекают внимание не только москвичей, но и многочисленных туристов. Подобные проекты выводят на новый уровень одно из направлений, которое мы активно развиваем в последние годы, — событийный туризм», — отметил руководитель Департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев.

Также на нынешнем фестивале фейерверков запланирована более насыщенная, чем в прошлом году, дневная программа. Участников ждут выступления звезд российской эстрады, мастер-классы, квесты, встречи с поэтами и актерами, зона спортивных развлечений и многое другое. Тема фестиваля в этом году — «Москва на семи холмах» — посвящена грядущему юбилею города. Возвышенности Братеевского парка назовут в честь исторических холмов и поставят там оригинальные арт-объекты.