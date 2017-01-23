28 января в Театре Сац покажут оперу-сказку "Гадкий утёнок"
23.01.2017, 15:55
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 28 января состоится премьера (точнее, третье премьерное исполнение, первые два спектакля прошли в ноябре 2016-го) детской оперы-сказки "Гадкий утёнок" в Театре имени Наталии Сац.
Музыку спектакля написал специально по заказу театра известный современный отечественный композитор Михаил Броннер. Автор ряда опер, балетов, симфоний, произведений концертных и камерных жанров, М.Броннер известен многим юным театралам постановкой детской оперы «Съедобные сказки», три сезона назад поставленной на Малой сцене Театра Сац. И сейчас, снова работая в тандеме с художественным руководителем театра, оперным режиссёром Георгием Исаакяном, создатели оперной версии знаменитой сказки Андерсена стремились сделать спектакль, призывающий слышать друг друга, уважать своеобразие каждого и признавать индивидуальные особенности каждой личности. Учиться этому детям не менее важно, чем школьным наукам, а совершенствовать в себе эти качества можно всю жизнь.
Над спектаклем вместе с художественным руководителем Театра Сац, режиссёром Георгием Исаакяном работали постановщики театра: художник–постановщик Станислав Фесько, художник по костюмам Наталья Осмоловская, главный дирижёр Алевтина Иоффе и дирижёр Сергей Михеев, новый хореограф театра Кирилл Симонов, хормейстеры Вера Давыдова и Руслан Генэ. Устремления команды постановщик сформулировал композитор: «Этот спектакль – сказка о том, как трудно быть не таким, как все. Посмотрите, какие вы разные! И это замечательно! Главное – верить, что ты особенный, верить в себя, и тогда случится настоящее чудо – твои мечты сбудутся! В одном из своих стихотворений Андерсен написал: «Чудо – это жизнь!». Именно эти слова звучат в конце моей оперы», - предваряет новый спектакль Михаил Броннер.
Музыку спектакля написал специально по заказу театра известный современный отечественный композитор Михаил Броннер. Автор ряда опер, балетов, симфоний, произведений концертных и камерных жанров, М.Броннер известен многим юным театралам постановкой детской оперы «Съедобные сказки», три сезона назад поставленной на Малой сцене Театра Сац. И сейчас, снова работая в тандеме с художественным руководителем театра, оперным режиссёром Георгием Исаакяном, создатели оперной версии знаменитой сказки Андерсена стремились сделать спектакль, призывающий слышать друг друга, уважать своеобразие каждого и признавать индивидуальные особенности каждой личности. Учиться этому детям не менее важно, чем школьным наукам, а совершенствовать в себе эти качества можно всю жизнь.
Над спектаклем вместе с художественным руководителем Театра Сац, режиссёром Георгием Исаакяном работали постановщики театра: художник–постановщик Станислав Фесько, художник по костюмам Наталья Осмоловская, главный дирижёр Алевтина Иоффе и дирижёр Сергей Михеев, новый хореограф театра Кирилл Симонов, хормейстеры Вера Давыдова и Руслан Генэ. Устремления команды постановщик сформулировал композитор: «Этот спектакль – сказка о том, как трудно быть не таким, как все. Посмотрите, какие вы разные! И это замечательно! Главное – верить, что ты особенный, верить в себя, и тогда случится настоящее чудо – твои мечты сбудутся! В одном из своих стихотворений Андерсен написал: «Чудо – это жизнь!». Именно эти слова звучат в конце моей оперы», - предваряет новый спектакль Михаил Броннер.