30 июня на Арбате пройдёт концерт, посвящённый закрытию 96-го сезона Театра имени Евгения Вахтангова
23.06.2017, 13:34
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Восемь лет назад по инициативе молодого поколения вахтанговцев, поддержанной художественным руководителем Римасом Туминасом, впервые прошёл театральный праздник, посвященный закрытию очередного сезона Театра имени Евгения Вахтангова. В тот вечер артисты устроили праздничное представление на импровизированной сцене у центрального входа Театра прямо на Арбате.
Завершение сезона арбатскими концертами стало традицией. Год от года Театр имени Евгения Вахтангова готовит сюрпризы, стараясь порадовать и удивить своих зрителей, зарядить их положительными эмоциями на время длинного летнего антракта.
Праздничное закрытие уходящего 96-го сезона состоится 30 июня. Концерт на Арбате начнется до окончания спектакля – в 20.00. Ведущие – Марина Есипенко и Кирилл Рубцов.
В концерте ожидается участие Владимира Этуша, Василия Ланового, Сергея Маковецкого, Евгения Карельских, Ольги Тумайкиной, Елены Сотниковой, Александры Стрельциной, Марии Волковой, Юрия Цокурова, Ольги Немогай, Натальи Винокуровой, а также оркестра Театра имени Евгения Вахтангова.
Завершение сезона арбатскими концертами стало традицией. Год от года Театр имени Евгения Вахтангова готовит сюрпризы, стараясь порадовать и удивить своих зрителей, зарядить их положительными эмоциями на время длинного летнего антракта.
Праздничное закрытие уходящего 96-го сезона состоится 30 июня. Концерт на Арбате начнется до окончания спектакля – в 20.00. Ведущие – Марина Есипенко и Кирилл Рубцов.
В концерте ожидается участие Владимира Этуша, Василия Ланового, Сергея Маковецкого, Евгения Карельских, Ольги Тумайкиной, Елены Сотниковой, Александры Стрельциной, Марии Волковой, Юрия Цокурова, Ольги Немогай, Натальи Винокуровой, а также оркестра Театра имени Евгения Вахтангова.