30 июня в МГК пройдёт концерт под названием "In a Pattern"
23.06.2017, 14:28
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 30 июня в Рахманиновском зале Московской консерватории пройдёт концерт под названием "In a Pattern". "Pattern" – это английское слово, которое определяет основной элемент минимализма в музыке – направления, зародившегося в конце 60-х годов в галереях Нью-Йорка. В минимализме этот элемент тождествен целому; границы начала и конца условны; форма адекватна времени, в котором существует.
Три американских композитора, представленные в данной программе, очень разные. Например, концептуалист Фредерик Ржевский скорее пользуется минималистскими техниками тогда, когда ему это нужно для воплощения идеи. Стива Райха принято считать одним из основателей минимализма, в то время как Дэвид Лэнг считается уже постминималистом.
"Пьеса "Coming Together" была написана в декабре 1971. В сентябре этого же года заключённые тюрьмы "Аттика" в Нью-Йорке восстали и взяли контроль над частью здания. Среди их требований в первую очередь было признание права заключённого на "человеческое лечение". После нескольких дней переговоров губернатор отдал распоряжение полиции взять тюрьму силой. Впоследствии было убито 43 человека, включая охранников, которых взяли в заложники заключённые. Одним из убитых был Сэм Мелвилл, чьё письмо своему другу было опубликовано в журнале. Письмо описывало время, проведённое Мелвиллом в тюрьме. Текст произвёл на меня сильное впечатление, с одной стороны, своей поэтичностью, а с другой стороны, своей скрытой иронией. Я читал его раз за разом. Мне казалось, я пытался одновременно выхватить чувство физического присутствия автора и разгадать скрытый смысл простого, но в то же время двусмысленного языка", – писал Ф. Ржевский.
"Все три части секстета "These broken wings" сконцентрированы на трёх различных физических, а так же музыкальных состояниях. Музыка первой части требует от исполнителей невероятной концентрации и выдержки. Печальные нисходящие ходы доминируют в медленной второй, части – здесь я дал смутные, но, надеюсь, вдохновляющие исполнителей, объяснения о том, что они должны в паузах ронять предметы. Музыку третьей части я хотел сделать танцевальной, как бы подталкивающей вперёд, в надежде, что это будет стимулировать исполнителей делать то же самое", – рассказывал Д. Лэнг.
"Когда молодые Стив Райх и Филипп Гласс жили рядом друг с другом в Нью-Йорке в конце 60-х, они основали фирму по перевозке мебели под названиями "Chelsea light moving". Их фирма долго не продержалась, но мне всегда нравились замысел и название. И, так или иначе, моя пьеса напоминает мне о том времени, том месте и тех звуках", - говорил Д. Лэнг
"Violin Phase" (1967). В разные периоды творчества Стив Райх пишет пьесы сериями, основанными на технике письма, которая его в тот момент занимает. В 60-70-е годы это был "фазовый сдвиг" – Piano Phase, Violin Phase, Phase Patterns, Clapping Music, Music for pieces of wood, в 80-е – идея выведения всей музыки из одной партии-серия "контрапунктов" для различных соло инструментов с электроникой. К ним относится и Vermont Counterpoint (1982) для флейты и фонограммы или одиннадцати флейт.
"Двойной секстет"(Double Sextet), удостоившийся Пулитцеровской премии в 2009 году, был заказан ансамблем Eighth Blackbird и впервые исполнен в Ливерпуле, в зале St. George, 21 ноября 2008 года. Это произведение для шести или двенадцати музыкантов, которые играют одновременно с воспроизведением записи их же исполнения.
Ансамбль "iCQ-project" ставит перед собой цель объединения академической современной музыки с мультимедиа. Семь лет назад ансамбль представил Московской публике российскую премьеру произведения легендарного американского композитора Стива Райха Double Sextet, написанный ко вручению композитору в 2009 году Пулитцеровской премии. В 2015 году ансамбль записал и внёс его в альбом Vaticination (Предсказание), наряду с произведениями Сильвестрова, Пелециса и Адамса. В 2016 году анстамбль принимал участие в фестивале Soundscape, который проводился совместно с фестивалем Архстояние. В июне 2017 года ансамбль принимает участие в открытии фестиваля Aufwind в Вене.
Три американских композитора, представленные в данной программе, очень разные. Например, концептуалист Фредерик Ржевский скорее пользуется минималистскими техниками тогда, когда ему это нужно для воплощения идеи. Стива Райха принято считать одним из основателей минимализма, в то время как Дэвид Лэнг считается уже постминималистом.
"Пьеса "Coming Together" была написана в декабре 1971. В сентябре этого же года заключённые тюрьмы "Аттика" в Нью-Йорке восстали и взяли контроль над частью здания. Среди их требований в первую очередь было признание права заключённого на "человеческое лечение". После нескольких дней переговоров губернатор отдал распоряжение полиции взять тюрьму силой. Впоследствии было убито 43 человека, включая охранников, которых взяли в заложники заключённые. Одним из убитых был Сэм Мелвилл, чьё письмо своему другу было опубликовано в журнале. Письмо описывало время, проведённое Мелвиллом в тюрьме. Текст произвёл на меня сильное впечатление, с одной стороны, своей поэтичностью, а с другой стороны, своей скрытой иронией. Я читал его раз за разом. Мне казалось, я пытался одновременно выхватить чувство физического присутствия автора и разгадать скрытый смысл простого, но в то же время двусмысленного языка", – писал Ф. Ржевский.
"Все три части секстета "These broken wings" сконцентрированы на трёх различных физических, а так же музыкальных состояниях. Музыка первой части требует от исполнителей невероятной концентрации и выдержки. Печальные нисходящие ходы доминируют в медленной второй, части – здесь я дал смутные, но, надеюсь, вдохновляющие исполнителей, объяснения о том, что они должны в паузах ронять предметы. Музыку третьей части я хотел сделать танцевальной, как бы подталкивающей вперёд, в надежде, что это будет стимулировать исполнителей делать то же самое", – рассказывал Д. Лэнг.
"Когда молодые Стив Райх и Филипп Гласс жили рядом друг с другом в Нью-Йорке в конце 60-х, они основали фирму по перевозке мебели под названиями "Chelsea light moving". Их фирма долго не продержалась, но мне всегда нравились замысел и название. И, так или иначе, моя пьеса напоминает мне о том времени, том месте и тех звуках", - говорил Д. Лэнг
"Violin Phase" (1967). В разные периоды творчества Стив Райх пишет пьесы сериями, основанными на технике письма, которая его в тот момент занимает. В 60-70-е годы это был "фазовый сдвиг" – Piano Phase, Violin Phase, Phase Patterns, Clapping Music, Music for pieces of wood, в 80-е – идея выведения всей музыки из одной партии-серия "контрапунктов" для различных соло инструментов с электроникой. К ним относится и Vermont Counterpoint (1982) для флейты и фонограммы или одиннадцати флейт.
"Двойной секстет"(Double Sextet), удостоившийся Пулитцеровской премии в 2009 году, был заказан ансамблем Eighth Blackbird и впервые исполнен в Ливерпуле, в зале St. George, 21 ноября 2008 года. Это произведение для шести или двенадцати музыкантов, которые играют одновременно с воспроизведением записи их же исполнения.
Ансамбль "iCQ-project" ставит перед собой цель объединения академической современной музыки с мультимедиа. Семь лет назад ансамбль представил Московской публике российскую премьеру произведения легендарного американского композитора Стива Райха Double Sextet, написанный ко вручению композитору в 2009 году Пулитцеровской премии. В 2015 году ансамбль записал и внёс его в альбом Vaticination (Предсказание), наряду с произведениями Сильвестрова, Пелециса и Адамса. В 2016 году анстамбль принимал участие в фестивале Soundscape, который проводился совместно с фестивалем Архстояние. В июне 2017 года ансамбль принимает участие в открытии фестиваля Aufwind в Вене.