30 мая концерт фестиваля "Музыкальный Олимп" пройдёт в Мариинском театре
15.05.2017, 17:59
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 30 мая концерт фестиваля «Музыкальный Олимп» пройдет в концертном зале Мариинского театра. Вновь «Олимп» представит петербуржцам лучших предстваителей нового поколения мировой музыкальной элиты. Симфонический оркестр Мариинского театра выступит под управлением Тунг-Чи Чуана (Тайвань), солировать в этот вечер будут пиаснит из США Максим Ландо, скрипачка Верико Чумбуридзе (Грузия/Турция) и египтянка Фатьма Саид (сопрано). В программе – только самые популярные произведения: Увертюра к оперетте «Летучая мышь» И.Штрауса, Третий фортепианный концерт Рахманинова, Скрипичный концерт Сибелиуса и оперные арии Россини, Пуччини, Гуно и Массне.
30 мая, вторник
Начало в 19 часов
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ МАРИИНСКОГО ТЕАТРА
Концерт проводится в сотрудничестве с Мариинским театром
Оркестр Мариинского театра
Дирижёр
Тунг-Чи Чуан (Тайвань), 1 премия Международного конкурса молодых дирижёров
им. Н.Малько в Копенгагене (2015).
Солисты:
Максим Ландо (фортепиано, США), I премия, Международный телевизионный конкурс
юных музыкантов «Щелкунчик», Москва (Россия), 2015
Верико Чумбуридзе (скрипка, Грузия/Турция), I премия, Международный конкурс скрипачей имени Г. Венявского, Познань (Польша), 2016
Фатьма Саид (сопрано, Египет), Гран-при, Международный конкурс вокалистов
имени Вероники Данн, Дублин (Ирландия), 2016
В программе:
И. Штраус, Рахманинов, Сибелиус, Россини, Дворжак, Гуно, Массне
Тунг-Чи Чуан родился в семье профессиональных музыкантов, с ранних лет проявил выдающиеся музыкальные способности. Учился в Кёртисовском институте музыки в Филадельфии и в Веймарской академии музыки. В настоящее время живёт в Берлине. В 2010 г. получил стипендию Кёртисовского института музыки, в 2011 стал инициатором благотворительного концерта Кёртисовского института в поддержку жертв землетрясения в Японии. В 2012 г. организовал первый оркестровый флешмоб в Тайване в качестве главного дирижёра Национального Тайваньского университетского симфонического оркестра. Как приглашенный дирижёр сотрудничал с такими оркестрами, как: Бамбергский симфонический, Симфонический оркестр Лейпцигского (Центральногерманского) радио (MDR), Немецкий камерный филармонический оркестр Бремена, Филармонический оркестр Тампере, Филармонический оркестр Катара, Бухарестский филармонический оркестр, с Ансамблем виолончелистов Берлинского филармонического оркестра и др. В числе особо значимых событий сезона 2016 – 2017: концерты с Датским национальным симфоническим оркестром, Немецким молодежным филармоническим оркестром, Немецким симфоническим оркестром Берлина, Филармоническим оркестром Немецкого радио Саарбрюкена, Симфоническим оркестром Польского радио, RTÉ Национальным симфоническим оркестром Дублина, Филармоническим оркестром Люксембурга, Сеульским филармоническим и Национальным симфоническим оркестром Тайваня. В 2012 г. получил III премию на Международном конкурсе дирижёров «Jeunesses Musicales» в Бухаресте, в 2013 - II премию на Международном конкурсе дирижёров им. Г. Малера в Бамберге. В 2015 г. стал лауреатом II премии и премии зрительских симпатий Международного конкурса дирижёров им. Г. Шолти во Франкфурте-на-Майне (I премия не присуждалась). В том же году победил на Международном конкурсе молодых дирижёров им. Н. Малько в Копенгагене.
Максим Ландо дебютировал в Нью-Йорке в возрасте 6-ти лет, в рамках высоко оцененной критиками серии концертов Jupiter Symphony Chamber Players. Как приглашенный артист участвовал и в 7-ми последующих сезонах этой серии. В одиннадцать лет поступил в подготовительный колледж Джульярдской школы и получил Молодёжную стипендию Ланг Ланга, что обеспечило ему наставничество знаменитого пианиста и поддержку от его Международного фонда. В настоящее время продолжает учебу в колледже в классе педагогов Хунг-Куан Чена и Темы Блэкстоун. Также является стипендиатом Artemisia Akademie при Йельском Университете. За прошедшие два года Максим выступал с сольными и камерными концертами в Испании, Италии, Франции, Германии, Англии, Казахстане, Армении, России, Китае, Канаде и США. Играл с такими оркестрами, как Российский национальный оркестр, Камерный оркестр Лермана, Государственный филармонический оркестр Казахстана, филармонический оркестр университета Аликанте, Нью-Йоркский духовой оркестр и др. Среди наиболее важных недавних ангажементов - концерты в Национальном центре исполнительских искусств в Пекине, в фонде Luis Vuitton в Париже; участие в фестивале «Форте» в Алматы в Казахстане, Фестивале Равиния в Чикаго, Kissinger Sommer фестивале в Германии и Международном музыкальном фестивале в Динаре во Франции. Был приглашен на радиостанции и телеканалы в России, Армении, Казахстане, Германии, Италии, США. Вместе с Ланг Лангом выступал на Радио WQXR (США), также участвовал в концерте в Штаб-квартире ООН в честь 69-ой годовщины организации. В 2015 году завоевал I премию на 16-ом международном телевизионном конкурсе юных музыкантов «Щелкунчик» в Москве и II премию на конкурсе Kissinger Klavier Olymp в Германии. В 2014 г. стал победителем Конкурса концертов подготовительного колледжа Джульярдской школы и исполнил фортепианный концерт Шумана в Линкольн-Центре.
Верико Чумбуридзе Родилась в 1996 г. в Адане, Турция. Училась в Консерватории при Мерсинском Университете. В 14 лет была приглашена в Венский университет музыки и исполнительского искусства, в класс профессора Доры Шварцберг. В настоящее время продолжает своё образование в Мюнхенской высшей школе музыки и театра в классе профессора Анны Чумаченко. В 2013-м году турецкий музыкальный журнал «Анданте» назвал Чумбуридзе «лучшим развивающимся музыкантом» года. Тогда же она проходила занятия в Академии Сейджи Озавы, созданной знаменитым японским дирижёром в Женеве, а также стала участницей крупного музыкального фестиваля в Вербье (Швейцария). В 2014 г. фонд «Orpheum Musiс Stiftung» предложил Чумбуридзе записать серию CD с Мюнхенским камерным оркестром под управлением известного британского дирижёра Ховарда Гриффитса. В начале 2016 года Чумбуридзе вместе с Гриффитсом и Бранденбургским камерным оркестром записали ещё один диск, с саундтреком Дж. Уильямса к фильму С. Спилберга «Список Шиндлера», на Sony Classics. Верико Чумбуридзе выступала с Цюрихским и Мюнхенским камерными оркестрами, Бранденбургским государственным оркестром, Санкт-Петербургским государственным академическим симфоническим оркестром и др. С 2016 г. играет на скрипке работы Дж. Б. Гваданини (1756 г.), предоставленной ей Немецким фондом «Музыкальная жизнь». В 8 лет Чумбуридзе стала победительницей Национального конкурса скрипачей Гульдена Тюрали, организованного консерваторией в Мерсине. В 10 – выиграла Национальный музыкальный конкурс Грузии. В 16 лет победила на Международном юношеском конкурсе им. Чайковского. В июне 2016 г. в составе «Trio Arte» получила I премию в категории «камерная музыка» на Международном музыкальном конкурсе им. Пьетро Ардженто в Италии. В октябре 2016 г. Верико Чумбуридзе стала победительницей Международного конкурса скрипачей им. Венявского в Познани (Польша), где она была одной из самых молодых участниц.
Фатьма Саид начала учиться пению в возрасте 14-ти лет. Это стало началом большого музыкального пути, который привел ее из ее родного Каира в Миланский Театр Ла Скала, к многочисленным творческим достижениям и к получению престижного титула «Артиста нового поколения» (New Generation Artist) Радио 3 BBC. После окончания Берлинской высшей школы музыки имени Эйслера получила стипендию для обучения в Академии Театра Ла Скала и стала первой египетской сопрано, выступившей на этой культовой сцене. Здесь она исполнила, среди прочих, партию Памины в «Волшебной флейте» Моцарта, высоко оценённую критиками. Влиятельная газета Frankfurter Allgemeine Zeitung опубликовала такой отзыв о певице: «безупречная, ослепительная Фатьма Саид в партии Памины – настоящее открытие». Лауреат высших премий нескольких крупных международных вокальных конкурсов, среди которых - Конкурс вокалистов имени Вероники Данн, Оперные конкурсы имени Лейлы Генсер и Джулио Перотти. Представляла Египет на Международном дне прав человека в Штаб-квартире европейского отделения ООН в Женеве в 2014 г. В настоящее время живет в Берлине, ведёт активную концертную деятельность по всему миру.
30 мая, вторник
Начало в 19 часов
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ МАРИИНСКОГО ТЕАТРА
Концерт проводится в сотрудничестве с Мариинским театром
Оркестр Мариинского театра
Дирижёр
Тунг-Чи Чуан (Тайвань), 1 премия Международного конкурса молодых дирижёров
им. Н.Малько в Копенгагене (2015).
Солисты:
Максим Ландо (фортепиано, США), I премия, Международный телевизионный конкурс
юных музыкантов «Щелкунчик», Москва (Россия), 2015
Верико Чумбуридзе (скрипка, Грузия/Турция), I премия, Международный конкурс скрипачей имени Г. Венявского, Познань (Польша), 2016
Фатьма Саид (сопрано, Египет), Гран-при, Международный конкурс вокалистов
имени Вероники Данн, Дублин (Ирландия), 2016
В программе:
И. Штраус, Рахманинов, Сибелиус, Россини, Дворжак, Гуно, Массне
Тунг-Чи Чуан родился в семье профессиональных музыкантов, с ранних лет проявил выдающиеся музыкальные способности. Учился в Кёртисовском институте музыки в Филадельфии и в Веймарской академии музыки. В настоящее время живёт в Берлине. В 2010 г. получил стипендию Кёртисовского института музыки, в 2011 стал инициатором благотворительного концерта Кёртисовского института в поддержку жертв землетрясения в Японии. В 2012 г. организовал первый оркестровый флешмоб в Тайване в качестве главного дирижёра Национального Тайваньского университетского симфонического оркестра. Как приглашенный дирижёр сотрудничал с такими оркестрами, как: Бамбергский симфонический, Симфонический оркестр Лейпцигского (Центральногерманского) радио (MDR), Немецкий камерный филармонический оркестр Бремена, Филармонический оркестр Тампере, Филармонический оркестр Катара, Бухарестский филармонический оркестр, с Ансамблем виолончелистов Берлинского филармонического оркестра и др. В числе особо значимых событий сезона 2016 – 2017: концерты с Датским национальным симфоническим оркестром, Немецким молодежным филармоническим оркестром, Немецким симфоническим оркестром Берлина, Филармоническим оркестром Немецкого радио Саарбрюкена, Симфоническим оркестром Польского радио, RTÉ Национальным симфоническим оркестром Дублина, Филармоническим оркестром Люксембурга, Сеульским филармоническим и Национальным симфоническим оркестром Тайваня. В 2012 г. получил III премию на Международном конкурсе дирижёров «Jeunesses Musicales» в Бухаресте, в 2013 - II премию на Международном конкурсе дирижёров им. Г. Малера в Бамберге. В 2015 г. стал лауреатом II премии и премии зрительских симпатий Международного конкурса дирижёров им. Г. Шолти во Франкфурте-на-Майне (I премия не присуждалась). В том же году победил на Международном конкурсе молодых дирижёров им. Н. Малько в Копенгагене.
Максим Ландо дебютировал в Нью-Йорке в возрасте 6-ти лет, в рамках высоко оцененной критиками серии концертов Jupiter Symphony Chamber Players. Как приглашенный артист участвовал и в 7-ми последующих сезонах этой серии. В одиннадцать лет поступил в подготовительный колледж Джульярдской школы и получил Молодёжную стипендию Ланг Ланга, что обеспечило ему наставничество знаменитого пианиста и поддержку от его Международного фонда. В настоящее время продолжает учебу в колледже в классе педагогов Хунг-Куан Чена и Темы Блэкстоун. Также является стипендиатом Artemisia Akademie при Йельском Университете. За прошедшие два года Максим выступал с сольными и камерными концертами в Испании, Италии, Франции, Германии, Англии, Казахстане, Армении, России, Китае, Канаде и США. Играл с такими оркестрами, как Российский национальный оркестр, Камерный оркестр Лермана, Государственный филармонический оркестр Казахстана, филармонический оркестр университета Аликанте, Нью-Йоркский духовой оркестр и др. Среди наиболее важных недавних ангажементов - концерты в Национальном центре исполнительских искусств в Пекине, в фонде Luis Vuitton в Париже; участие в фестивале «Форте» в Алматы в Казахстане, Фестивале Равиния в Чикаго, Kissinger Sommer фестивале в Германии и Международном музыкальном фестивале в Динаре во Франции. Был приглашен на радиостанции и телеканалы в России, Армении, Казахстане, Германии, Италии, США. Вместе с Ланг Лангом выступал на Радио WQXR (США), также участвовал в концерте в Штаб-квартире ООН в честь 69-ой годовщины организации. В 2015 году завоевал I премию на 16-ом международном телевизионном конкурсе юных музыкантов «Щелкунчик» в Москве и II премию на конкурсе Kissinger Klavier Olymp в Германии. В 2014 г. стал победителем Конкурса концертов подготовительного колледжа Джульярдской школы и исполнил фортепианный концерт Шумана в Линкольн-Центре.
Верико Чумбуридзе Родилась в 1996 г. в Адане, Турция. Училась в Консерватории при Мерсинском Университете. В 14 лет была приглашена в Венский университет музыки и исполнительского искусства, в класс профессора Доры Шварцберг. В настоящее время продолжает своё образование в Мюнхенской высшей школе музыки и театра в классе профессора Анны Чумаченко. В 2013-м году турецкий музыкальный журнал «Анданте» назвал Чумбуридзе «лучшим развивающимся музыкантом» года. Тогда же она проходила занятия в Академии Сейджи Озавы, созданной знаменитым японским дирижёром в Женеве, а также стала участницей крупного музыкального фестиваля в Вербье (Швейцария). В 2014 г. фонд «Orpheum Musiс Stiftung» предложил Чумбуридзе записать серию CD с Мюнхенским камерным оркестром под управлением известного британского дирижёра Ховарда Гриффитса. В начале 2016 года Чумбуридзе вместе с Гриффитсом и Бранденбургским камерным оркестром записали ещё один диск, с саундтреком Дж. Уильямса к фильму С. Спилберга «Список Шиндлера», на Sony Classics. Верико Чумбуридзе выступала с Цюрихским и Мюнхенским камерными оркестрами, Бранденбургским государственным оркестром, Санкт-Петербургским государственным академическим симфоническим оркестром и др. С 2016 г. играет на скрипке работы Дж. Б. Гваданини (1756 г.), предоставленной ей Немецким фондом «Музыкальная жизнь». В 8 лет Чумбуридзе стала победительницей Национального конкурса скрипачей Гульдена Тюрали, организованного консерваторией в Мерсине. В 10 – выиграла Национальный музыкальный конкурс Грузии. В 16 лет победила на Международном юношеском конкурсе им. Чайковского. В июне 2016 г. в составе «Trio Arte» получила I премию в категории «камерная музыка» на Международном музыкальном конкурсе им. Пьетро Ардженто в Италии. В октябре 2016 г. Верико Чумбуридзе стала победительницей Международного конкурса скрипачей им. Венявского в Познани (Польша), где она была одной из самых молодых участниц.
Фатьма Саид начала учиться пению в возрасте 14-ти лет. Это стало началом большого музыкального пути, который привел ее из ее родного Каира в Миланский Театр Ла Скала, к многочисленным творческим достижениям и к получению престижного титула «Артиста нового поколения» (New Generation Artist) Радио 3 BBC. После окончания Берлинской высшей школы музыки имени Эйслера получила стипендию для обучения в Академии Театра Ла Скала и стала первой египетской сопрано, выступившей на этой культовой сцене. Здесь она исполнила, среди прочих, партию Памины в «Волшебной флейте» Моцарта, высоко оценённую критиками. Влиятельная газета Frankfurter Allgemeine Zeitung опубликовала такой отзыв о певице: «безупречная, ослепительная Фатьма Саид в партии Памины – настоящее открытие». Лауреат высших премий нескольких крупных международных вокальных конкурсов, среди которых - Конкурс вокалистов имени Вероники Данн, Оперные конкурсы имени Лейлы Генсер и Джулио Перотти. Представляла Египет на Международном дне прав человека в Штаб-квартире европейского отделения ООН в Женеве в 2014 г. В настоящее время живет в Берлине, ведёт активную концертную деятельность по всему миру.