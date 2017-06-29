ОРЕАНДА-НОВОСТИ. К 30 июня остановки общественного транспорта в центре Москвы украсят композиции из более чем 30 тысяч цветов - роз, лилий и хризантем. Так город подготовят к празднику розы, который пройдёт в ближайшие выходные.

Украсить букетами и цветочными гирляндами планируют 50 остановок общественного транспорта. Их можно будет увидеть на Тверской улице, Новом Арбате, Цветном бульваре и в Третьяковском проезде. Цветами оформят остановки рядом со станциями метро «Библиотека имени Ленина», «Боровицкая», «Пушкинская» и «Трубная». Помимо красных роз, белых лилий и хризантем, в украшении будут использовать листья тропической лианы монстеры и веточки вечнозелёного дерева салал из семейства вересковых.

Кроме того, на улицах столицы появятся цветочные скульптуры. К примеру, на Триумфальной площади поставят двухметровую бабочку из красных роз и белых хризантем. А рядом с Музеем П.И. Чайковского на Кудринской площади установят виолончель и рояль из цветов. Эти скульптуры будут музыкальными: из скрытых динамиков станут транслировать самые известные произведения Петра Чайковского.

На Новинском бульваре высадят клумбу-картину — из розовых бутонов составят большую распустившуюся розу, будто бы нарисованную на холсте. На Новом Арбате москвичи смогут увидеть парад цветочных планет и Солнце. В оформлении Земли, Сатурна и Марса используют зелень и розы разных цветов и оттенков. А Солнце в центре композиции будет сделано из жёлтых хризантем. Рядом с цветочными скульптурами горожанам планируют дарить розы.

«Это будут розы нового сорта под названием “москва”. Создание этого сорта было приурочено к Году экологии. Горожанам планируют подарить около пяти тысяч роз. Цветы прохожим будут раздавать возле цветочных скульптур 30 июня с 17:00 до 20:00 и 1 июля с 12:00 до 15:00», — рассказали в пресс-службе Департамента природопользования и охраны окружающей среды.