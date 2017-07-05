ОРЕАНДА-НОВОСТИ В Краснодарском крае продолжается краевая акция «Летние киноканикулы».

Ребята знакомятся с кинопремьерами сезона, лучшими анимационными, художественными и документальными картинами из коллекции фильмофонда «Кубанькино».

В каждом муниципальном кинотеатре юных зрителей ждет интересная программа: конкурсы, викторины, розыгрыши призов, аниматоры и музыкальные театрализованные представления, сообщили в министерстве культуры региона.

Киноакция «Летние киноканикулы» проводится ежегодно в летний период по инициативе министерства культуры Краснодарского края.