34 тыс. кубанских школьников посетили летние киноплощадки с начала летнего сезона
05.07.2017, 12:05
ОРЕАНДА-НОВОСТИ В Краснодарском крае продолжается краевая акция «Летние киноканикулы».
Ребята знакомятся с кинопремьерами сезона, лучшими анимационными, художественными и документальными картинами из коллекции фильмофонда «Кубанькино».
В каждом муниципальном кинотеатре юных зрителей ждет интересная программа: конкурсы, викторины, розыгрыши призов, аниматоры и музыкальные театрализованные представления, сообщили в министерстве культуры региона.
Киноакция «Летние киноканикулы» проводится ежегодно в летний период по инициативе министерства культуры Краснодарского края.
Ребята знакомятся с кинопремьерами сезона, лучшими анимационными, художественными и документальными картинами из коллекции фильмофонда «Кубанькино».
В каждом муниципальном кинотеатре юных зрителей ждет интересная программа: конкурсы, викторины, розыгрыши призов, аниматоры и музыкальные театрализованные представления, сообщили в министерстве культуры региона.
Киноакция «Летние киноканикулы» проводится ежегодно в летний период по инициативе министерства культуры Краснодарского края.
Источник: http://www.krasnodar.ru