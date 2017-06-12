3,8 млн россиян по всей стране уже приняли участие в праздничных мероприятиях в День России
12.06.2017, 21:31
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. «12 июня по состоянию на 19:00 мск около 3,8 млн человек уже приняли участие в 3 тысячах массовых мероприятиях, прошедших в российских городах в честь Главного национального праздника страны.
Праздничные мероприятия и народные гулянья продолжаются.
Сотрудники полиции и Росгвардии обеспечивают общественный порядок и безопасность граждан на мероприятиях», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Праздничные мероприятия и народные гулянья продолжаются.
Сотрудники полиции и Росгвардии обеспечивают общественный порядок и безопасность граждан на мероприятиях», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.