3 марта в МГК состоится показ фильма "Артист" в сопровождении Симфонического оркестра "Русская Филармония"
01.03.2017, 15:28
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 3 марта 2017 года в Большом зале Московской консерватории состоится благотворительный кинопоказ оскароносного фильма «Артист» в сопровождении Симфонического оркестра «Русская Филармония» в рамках проекта «Открытые репетиции».
Проект «Открытые репетиции» направлен на просвещение и знакомство с лучшими образцами мировой культуры социально незащищённых граждан. На кинопоказ приглашены дети-инвалиды и сироты, занимающиеся музыкой, искусством кино, театром; семьи военнослужащих и сотрудников МВД, ФСБ, погибших в горячих точках; заслуженные врачи и учителя.
Фильм «Артист» является совершенно уникальной формой экранизации «немого» стиля в современном кинематографе. Став обладателем премии «Оскар» в 5 номинациях – «Лучшая музыка», «Лучший фильм», «Лучшая режиссёрская работа», «Лучшая мужская роль», «Лучший дизайн костюмов», получив ветвь Каннского фестиваля, удостоившись 7 премий BAFTA и 3 статуэток «Золотой глобус», он по праву считается феноменом современного французского и мирового киноискусства. Формат киноконцерта предполагает показ фильма в сопровождении живого и непрерывного исполнения всех музыкальных партий оркестром.
Специальные гости – автор музыки к фильму, обладатель «Оскара» Людовик Бурсе и дирижёр Эрнст ван Тил, который принимал участие в записи саундтрека к «Артисту». Людовик Бурсе лично исполнит все сольные партии на рояле.э
Проект «Открытые репетиции» направлен на просвещение и знакомство с лучшими образцами мировой культуры социально незащищённых граждан. На кинопоказ приглашены дети-инвалиды и сироты, занимающиеся музыкой, искусством кино, театром; семьи военнослужащих и сотрудников МВД, ФСБ, погибших в горячих точках; заслуженные врачи и учителя.
Фильм «Артист» является совершенно уникальной формой экранизации «немого» стиля в современном кинематографе. Став обладателем премии «Оскар» в 5 номинациях – «Лучшая музыка», «Лучший фильм», «Лучшая режиссёрская работа», «Лучшая мужская роль», «Лучший дизайн костюмов», получив ветвь Каннского фестиваля, удостоившись 7 премий BAFTA и 3 статуэток «Золотой глобус», он по праву считается феноменом современного французского и мирового киноискусства. Формат киноконцерта предполагает показ фильма в сопровождении живого и непрерывного исполнения всех музыкальных партий оркестром.
Специальные гости – автор музыки к фильму, обладатель «Оскара» Людовик Бурсе и дирижёр Эрнст ван Тил, который принимал участие в записи саундтрека к «Артисту». Людовик Бурсе лично исполнит все сольные партии на рояле.э