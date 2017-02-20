3 марта в Петербургской филармонии состоится весенний концерт "В предчувствии солнца"
20.02.2017, 11:20
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 3 марта в 20-00 в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии – весенний концерт «В предчувствии солнца». Ансамбль «Терем-квартет», как всегда, с неистощимой фантазией и энергией представит публике блестящие виртуозные переложения популярных произведений.
Прославленный коллектив, отмеченный многочисленными наградами и призами самых известных культурных форумов, продолжает совершенствовать своё неповторимое искусство, обогащает обширный репертуар. Программу музыканты составили из смело аранжированных ярких и любимых мелодий Бетховена, Чайковского, Шостаковича, Чаплина, Гальяно, Граппелли, Цфасмана, Кобаяши, исполнение которых, безусловно, подарит слушателям незабываемые эмоции, столь ожидаемые на пороге весны.
Прославленный коллектив, отмеченный многочисленными наградами и призами самых известных культурных форумов, продолжает совершенствовать своё неповторимое искусство, обогащает обширный репертуар. Программу музыканты составили из смело аранжированных ярких и любимых мелодий Бетховена, Чайковского, Шостаковича, Чаплина, Гальяно, Граппелли, Цфасмана, Кобаяши, исполнение которых, безусловно, подарит слушателям незабываемые эмоции, столь ожидаемые на пороге весны.