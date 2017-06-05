47 парков столицы и 12 зон отдыха обработали от клещей
--- Информация: Специализированный ресурс http://www.washzabor.ru/komb_zab.html предлагает заборы из сетки-рабицы и профнастила, секционные заборы из металлических прутьев и комбинированные заборы с кирпичными столбами любой сложности,а также навесы, откатные ворота и многое другое. Все работы возможно выполнить по типовому или особому проекту, с предварительной привязкой к местности. Телефон для связи 8 (495) 724 60 85 ---
Необходимые мероприятия проведены в 47 городских парках и скверах, в том числе:
— в Екатерининском парке;
— Парке Горького;
— Нескучном саду;
— парке искусств «Музеон»;
— на Воробьёвых горах;
— в Московском зоопарке;
— Петровском парке;
— Измайловском парке;
— «Коломенском»;
— музее-заповеднике «Царицыно»;
— «Этнографической деревне Бибирево»;
— парке «Лосиный Остров» и других.
Были обработаны 12 зон отдыха: Белое озеро, Лебедянский пруд, Большой Дворцовый (Кусковский) пруд, Серебряно-Виноградный пруд в Измайлове, Черкизовский пруд (набережная Шитова), Шибаевский пруд, Верхний и Нижний Кузьминские пруды, Мазиловский пруд, Калитниковский пруд, Новодевичьи и Патриаршие пруды.
Кроме того, обработали территории 17 детских лагерей и санаториев, а также 31 городского кладбища.
На этих участках не только сделали акарицидную обработку, но и удалили сухостой и прошлогоднюю траву, провели дератизацию, чтобы сократить численность диких грызунов.
«В Москве постоянно проходит разъяснительная работа среди населения по профилактике передающихся клещами инфекций», — рассказали в столичном Управлении Роспотребназора.
Сейчас город продолжают обрабатывать от клещей. Дополнительные мероприятия проводят, если есть пострадавшие от их укусов.
Ежегодно с апреля по октябрь специалисты Управления Роспотребнадзора по Москве и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» обследуют парки и лесопарки — потенциальные места обитания иксодовых клещей. В парках и лесопарковых зонах во всех городских округах определены маршруты учета этих насекомых.
За последние пять лет единичные клещи были обнаружены на территории Зеленоградского, Восточного, Северо-Западного и Западного административных округов.