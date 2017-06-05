ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В этот сезон в столице от клещей обработано 1480,4 гектара территории, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по городу Москве.Специализированный ресурс http://www.washzabor.ru/komb_zab.html предлагает заборы из сетки-рабицы и профнастила, секционные заборы из металлических прутьев и комбинированные заборы с кирпичными столбами любой сложности,а также навесы, откатные ворота и многое другое. Все работы возможно выполнить по типовому или особому проекту, с предварительной привязкой к местности. Телефон для связи 8 (495) 724 60 85

Необходимые мероприятия проведены в 47 городских парках и скверах, в том числе:

— в Екатерининском парке;

— Парке Горького;

— Нескучном саду;

— парке искусств «Музеон»;

— на Воробьёвых горах;

— в Московском зоопарке;

— Петровском парке;

— Измайловском парке;

— «Коломенском»;

— музее-заповеднике «Царицыно»;

— «Этнографической деревне Бибирево»;

— парке «Лосиный Остров» и других.

Были обработаны 12 зон отдыха: Белое озеро, Лебедянский пруд, Большой Дворцовый (Кусковский) пруд, Серебряно-Виноградный пруд в Измайлове, Черкизовский пруд (набережная Шитова), Шибаевский пруд, Верхний и Нижний Кузьминские пруды, Мазиловский пруд, Калитниковский пруд, Новодевичьи и Патриаршие пруды.

Кроме того, обработали территории 17 детских лагерей и санаториев, а также 31 городского кладбища.

На этих участках не только сделали акарицидную обработку, но и удалили сухостой и прошлогоднюю траву, провели дератизацию, чтобы сократить численность диких грызунов.

«В Москве постоянно проходит разъяснительная работа среди населения по профилактике передающихся клещами инфекций», — рассказали в столичном Управлении Роспотребназора.

Сейчас город продолжают обрабатывать от клещей. Дополнительные мероприятия проводят, если есть пострадавшие от их укусов.

Ежегодно с апреля по октябрь специалисты Управления Роспотребнадзора по Москве и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» обследуют парки и лесопарки — потенциальные места обитания иксодовых клещей. В парках и лесопарковых зонах во всех городских округах определены маршруты учета этих насекомых.

За последние пять лет единичные клещи были обнаружены на территории Зеленоградского, Восточного, Северо-Западного и Западного административных округов.