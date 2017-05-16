4 июня в петербургской филармонии состоится закрытие фестиваля "Музыкальный Олимп"
16.05.2017, 15:07
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 4 июня в Большом зале петербургской филармонии в 16 часов состоится закрытие XXII международного фестиваля "Музыкальный Олимп". Концерт посвящён Памяти выдающегося виолончелиста, педагога, Народного артиста России профессора Анатолия Павловича Никитина. Академический симфонический оркестр петербургской филармонии выступит под управлением Эйюба Кулиева, дирижёра, хорошо знакомого петербургской публике.
В первом отделении программы прозвучит Второй фортепианный концерт Брамса в исполнении чешского пианиста Лукаса Вондрачека. Второе отделение откроет "Грустный вальс" Сибелиуса, а затем лауреат Манхэттэнского международного музыкального конкурса (Нью-Йорк, США) Кристоф Круазе (Швейцария) исполнит знаменитый Концерт Дворжака для виолончели с оркестром.
Эйюб Кулиев в 2005 году окончил Бакинскую музыкальную академию по классу дирижирования (класс Я. Адигезалова), затем продолжил обучение в аспирантуре Санкт-Петербургской государственной консерватории и Венского университета музыки и изящных искусств. Принимал участие в мастер-классах Д. Хардинга, Р. Капассо, Ю. Симонова, Р. Абдуллаева. Кулиев выступал в лучших концертных залах мира, сотрудничал с такими коллективами, как симфонические оркестры Colours (Греция) и "Кадакес" (Испания), Санкт-Петербургский государственный симфонический оркестр, Оркестр Государственного Эрмитажа, Государственный симфонический оркестр Азербайджана и другие. В феврале 2010 года Эйюб Кулиев в качестве дирижёра принимал участие в концерте фестиваля "Музыкальный Олимп" в Карнеги-холле в Нью-Йорке. Указом Президента Азербайджанской Республики Гейдара Алиева 23 августа 1998 года имя Эйюба Кулиева вписано в "Золотую книгу молодых талантов Азербайджана", также он был удостоен Президентской стипендии. В 2006 году Кулиев стал лауреатом национальной премии "Достижение", а в 2009 – обладателем министерской награды "Вершина". Дирижёр является победителем ряда конкурсов, среди которых Международный конкурс дирижёров им. В. Лютославcкого в Белостоке (2006, I Приз), Международный конкурс дирижёров им. Д. Митропулоса в Афинах (2008, Приз оркестра). В 2010 году Эйюб Кулиев завоевал высшую награду (Приз Джузеппе Синополи) на Международном конкурсе дирижёров им. Артуро Тосканини в Парме (Италия). В 2017 году маэстро стал лауреатом II премии Международного музыкального конкурса "Debut in der Laeiszhalle" (Германия, 2017).
Первое публичное выступление Лукаса Вондрачека состоялось в возрасте 4-х лет. В 2002 г., в 15 лет, дебютировал с Чешским филармоническим оркестром под управлением Владимира Ашкенази. Учился в Музыкальной академии в Катовице и в Венской консерватории, в 2012 г. с отличием окончил Консерваторию Новой Англии в Бостоне (США) под руководством Хунг-Куан Чена. Выступал под управлением таких дирижёров как Пааво Ярви, Джанандреа Нозеда, Марин Олсоп, Кристоф Эшенбах, Василий Петренко, Стефан Денев, Александр Лазарев и др. Регулярно сотрудничает с Лондонским и Королевским Ливерпульским филармоническими оркестрами, Венским симфоническим оркестром, Цюрихским Оркестром Тонхалле, Немецким симфоническим оркестром Берлина, Симфоническим оркестром NHK, Вашингтонским национальным оркестром и Симфоническим оркестром Цинциннати. Недавние ангажементы включают концерты в Вигмор-холле в Лондоне, Карнеги-холле в Нью-Йорке, Тонхалле в Цюрихе, Концертхаусе в Вене, Концертгебау в Амстердаме и на других ведущих мировых сценах. Среди наиболее значительных событий сезона 2016-2017 - выступления с Филадельфийским оркестром, Филармоническим оркестром Осло, Национальным оркестром Бельгии, Филармоническим оркестром Люксембурга, Академическим симфоническим оркестром Санкт-Петербургской филармонии, а также гастроли в Бразилии и Индии, сольные концерты в Гонконге, Лейпцигском Гевандхаусе, Пражском Рудольфинуме и на фортепианном фестивале в Руре. Лауреат первых премий международных фортепианных конкурсов в Хилтон-Хеде (США), Республике Сан-Марино и Претории (ЮАР). В 2016 г. получил I премию на Международном музыкальном конкурсе Королевы Елизаветы в Брюсселе (Бельгия).
Кристоф Круазе в возрасте 17-ти лет дебютировал в Карнеги-Холле, Нью-Йорк. Далее последовали концерты в таких престижных залах, как Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга, Цюрихский Тонхалле, Венский Концертхаус, Мюнхенская резиденция и др. Как солист, выступал под управлением известных дирижёров с различными оркестрами, включая Санкт-Петербургский государственный академический симфонический оркестр, Цюрихскую Камерату, Оркестр Мюнхенского радио, Базельский Collegium Musicum, Симфонический оркестр радио Тираны, Харбинский симфонический оркестр и другие. Выступает на крупных международных фестивалях, среди которых фестиваль "Музыкальный Олимп", Люцернский фестиваль, Фестиваль в Давосе, Фестиваль Менухина в Гштааде и Музыкальный фестиваль в Виссембурге. Играет на виолончели работы венецианского мастера Маттео Гофриллера (1712). Лауреат первых премий Международного конкурса им. И. Брамса (Австрия, 2015), Международного конкурса исполнителей на струнных инструментах имени Алисы и Элеоноры Шёнфельд в Харбине (Китай, 2016) и Манхэттенского международного музыкального конкурса в Нью-Йорке (США, 2016).
В первом отделении программы прозвучит Второй фортепианный концерт Брамса в исполнении чешского пианиста Лукаса Вондрачека. Второе отделение откроет "Грустный вальс" Сибелиуса, а затем лауреат Манхэттэнского международного музыкального конкурса (Нью-Йорк, США) Кристоф Круазе (Швейцария) исполнит знаменитый Концерт Дворжака для виолончели с оркестром.
Эйюб Кулиев в 2005 году окончил Бакинскую музыкальную академию по классу дирижирования (класс Я. Адигезалова), затем продолжил обучение в аспирантуре Санкт-Петербургской государственной консерватории и Венского университета музыки и изящных искусств. Принимал участие в мастер-классах Д. Хардинга, Р. Капассо, Ю. Симонова, Р. Абдуллаева. Кулиев выступал в лучших концертных залах мира, сотрудничал с такими коллективами, как симфонические оркестры Colours (Греция) и "Кадакес" (Испания), Санкт-Петербургский государственный симфонический оркестр, Оркестр Государственного Эрмитажа, Государственный симфонический оркестр Азербайджана и другие. В феврале 2010 года Эйюб Кулиев в качестве дирижёра принимал участие в концерте фестиваля "Музыкальный Олимп" в Карнеги-холле в Нью-Йорке. Указом Президента Азербайджанской Республики Гейдара Алиева 23 августа 1998 года имя Эйюба Кулиева вписано в "Золотую книгу молодых талантов Азербайджана", также он был удостоен Президентской стипендии. В 2006 году Кулиев стал лауреатом национальной премии "Достижение", а в 2009 – обладателем министерской награды "Вершина". Дирижёр является победителем ряда конкурсов, среди которых Международный конкурс дирижёров им. В. Лютославcкого в Белостоке (2006, I Приз), Международный конкурс дирижёров им. Д. Митропулоса в Афинах (2008, Приз оркестра). В 2010 году Эйюб Кулиев завоевал высшую награду (Приз Джузеппе Синополи) на Международном конкурсе дирижёров им. Артуро Тосканини в Парме (Италия). В 2017 году маэстро стал лауреатом II премии Международного музыкального конкурса "Debut in der Laeiszhalle" (Германия, 2017).
Первое публичное выступление Лукаса Вондрачека состоялось в возрасте 4-х лет. В 2002 г., в 15 лет, дебютировал с Чешским филармоническим оркестром под управлением Владимира Ашкенази. Учился в Музыкальной академии в Катовице и в Венской консерватории, в 2012 г. с отличием окончил Консерваторию Новой Англии в Бостоне (США) под руководством Хунг-Куан Чена. Выступал под управлением таких дирижёров как Пааво Ярви, Джанандреа Нозеда, Марин Олсоп, Кристоф Эшенбах, Василий Петренко, Стефан Денев, Александр Лазарев и др. Регулярно сотрудничает с Лондонским и Королевским Ливерпульским филармоническими оркестрами, Венским симфоническим оркестром, Цюрихским Оркестром Тонхалле, Немецким симфоническим оркестром Берлина, Симфоническим оркестром NHK, Вашингтонским национальным оркестром и Симфоническим оркестром Цинциннати. Недавние ангажементы включают концерты в Вигмор-холле в Лондоне, Карнеги-холле в Нью-Йорке, Тонхалле в Цюрихе, Концертхаусе в Вене, Концертгебау в Амстердаме и на других ведущих мировых сценах. Среди наиболее значительных событий сезона 2016-2017 - выступления с Филадельфийским оркестром, Филармоническим оркестром Осло, Национальным оркестром Бельгии, Филармоническим оркестром Люксембурга, Академическим симфоническим оркестром Санкт-Петербургской филармонии, а также гастроли в Бразилии и Индии, сольные концерты в Гонконге, Лейпцигском Гевандхаусе, Пражском Рудольфинуме и на фортепианном фестивале в Руре. Лауреат первых премий международных фортепианных конкурсов в Хилтон-Хеде (США), Республике Сан-Марино и Претории (ЮАР). В 2016 г. получил I премию на Международном музыкальном конкурсе Королевы Елизаветы в Брюсселе (Бельгия).
Кристоф Круазе в возрасте 17-ти лет дебютировал в Карнеги-Холле, Нью-Йорк. Далее последовали концерты в таких престижных залах, как Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга, Цюрихский Тонхалле, Венский Концертхаус, Мюнхенская резиденция и др. Как солист, выступал под управлением известных дирижёров с различными оркестрами, включая Санкт-Петербургский государственный академический симфонический оркестр, Цюрихскую Камерату, Оркестр Мюнхенского радио, Базельский Collegium Musicum, Симфонический оркестр радио Тираны, Харбинский симфонический оркестр и другие. Выступает на крупных международных фестивалях, среди которых фестиваль "Музыкальный Олимп", Люцернский фестиваль, Фестиваль в Давосе, Фестиваль Менухина в Гштааде и Музыкальный фестиваль в Виссембурге. Играет на виолончели работы венецианского мастера Маттео Гофриллера (1712). Лауреат первых премий Международного конкурса им. И. Брамса (Австрия, 2015), Международного конкурса исполнителей на струнных инструментах имени Алисы и Элеоноры Шёнфельд в Харбине (Китай, 2016) и Манхэттенского международного музыкального конкурса в Нью-Йорке (США, 2016).