ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Всероссийский центр изучения общественного мнения ( ВЦИОМ ) совместно с Фондом кино представляет данные исследования «Портрет аудитории российских городских кинотеатров». В рамках исследования было опрошено более семи тысяч респондентов в кинотеатрах Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Казани, Омска, Ростова-на-Дону, Краснодара и Уфы.

В зрительской аудитории городских кинотеатров преобладают люди в возрасте 25-34 лет (33% - каждый третий посетитель кинотеатра). Вопреки распространённому убеждению, аудитория посетителей кинотеатров от 18 до 24 лет несколько меньше – 27%, но именно она составляет так называемое ядро киноаудитории – посещает кинотеатры 1-2 раза в месяц и чаще. Основным мотивом похода в кино для них является просмотр киноновинок в компании друзей или второй половины. Подростки 14-17 лет составляют лишь 15% кинотеатральной аудитории, что соответствует доле зрителей в возрасте от 35 до 44 лет (15%).

Поход в кино – коллективный способ проведения досуга: подавляющее большинство опрошенных кинозрителей были в кино не одни, в основном со своей второй половиной (33%), друзьями (29%) или с родителями/детьми (21%).

Кинозрители внимательно относятся к выбору фильма и планируют поход в кино заранее. Две трети респондентов (66%) выбирают фильм задолго до посещения кинотеатра (более, чем за день). Доля зрителей, выбравших фильм в день сеанса, но до прихода в кинотеатр, составила 17% (каждый шестой). Почти столько же (16%) кинозрителей выбирают фильм непосредственно в кинотеатре. Тщательность планирования более заметна в праздники, когда поход в кино с родными и близкими планируется заранее и воспринимается, как традиция (доля «спонтанного» посещения в этот период не превышает 14%).

При выборе фильма только 5% кинозрителей в первую очередь руководствуются оценкой картин на специализированных порталах, 1% основывают свой выбор на рецензиях критиков Приоритетными факторами для респондентов являются жанр и тематика (33%), сюжет (18%), актёрский состав (17%). Рекомендации друзей или знакомых являются определяющим фактором только 3% респондентов.

Только десятая часть опрошенных зрителей (9%) при выборе фильма в первую очередь ориентировалась на страну производства.

В ситуации выбора: пойти в кино на российский фильм прямо сейчас или ждать сеанс зарубежного фильма, 77% респондентов решат смотреть российское кино. Им не столь важно, в какой стране создан фильм; главное, чтобы сюжет картины был интересным. Только 17% респондентов предпочтут подождать начала интересного им зарубежного фильма или уйдут из кинотеатра.

Более половины участников опроса (58%) констатируют, что качество российского кино за последние два года улучшилось. Доля зрителей, отметивших положительную динамику качества российских фильмов, выше в категории завсегдатаев-киноманов и лидеров мнений, определяющих в компании, на какой фильм идти.