7 и 8 марта в Театре Эстрады им. А. Райкина покажут спектакль "Играем, Фигаро!"
20.02.2017, 10:59
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 7 и 8 марта (19.00) в Театре Эстрады им. А. Райкина покажут музыкальный спектакль Владимира Глазкова "Играем Фигаро!". Веселая музыкальная комедия по мотивам пьесы Бомарше стала настоящим подарком для поклонников эстрадного жанра – на сцену вышел Юрий Гальцев и его ученики.
Пьеса «Севильский цирюльник» (первая из трилогии о Фигаро) была написана в 1775 году и сделала своего автора – французского писателя и публициста Пьера де Бомарше – одним из самых популярных комедиографов того времени. Созданный им образ насмешливого, остроумного и ловкого слуги вдохновил сразу нескольких композиторов на создание оригинальных опер. Самая известная из них – одноимённая опера Джоаккино Россини. Благодаря музыке этого великого итальянца история Фигаро приобрела мировую известность. С тех пор для широкой публики она в первую очередь стала ассоциироваться с оперным искусством. При этом сама пьеса Бомарше – с его блистательными диалогами, яркими афоризмами и искромётным юмором – постепенно ушла в тень.
Владимир Глазков решил это исправить! Известный актёр и режиссёр, настоящий мастер комедийного жанра, он создал на сцене Театра Эстрады легкую, задорную и очень оригинальную постановку. Зрителей его нового спектакля ждут остроумные шутки, отточенные реплики, неожиданные перевоплощения, а также песни, танцы и весьма необычное музыкальное решение. Сценические номера сопровождают хиты бродвейских композиторов 60-х годов прошлого века.
Одну из ролей в спектакле «Играем Фигаро!» исполняет художественный руководитель Театра Эстрады, заслуженный артист России Юрий Гальцев.
Пьеса «Севильский цирюльник» (первая из трилогии о Фигаро) была написана в 1775 году и сделала своего автора – французского писателя и публициста Пьера де Бомарше – одним из самых популярных комедиографов того времени. Созданный им образ насмешливого, остроумного и ловкого слуги вдохновил сразу нескольких композиторов на создание оригинальных опер. Самая известная из них – одноимённая опера Джоаккино Россини. Благодаря музыке этого великого итальянца история Фигаро приобрела мировую известность. С тех пор для широкой публики она в первую очередь стала ассоциироваться с оперным искусством. При этом сама пьеса Бомарше – с его блистательными диалогами, яркими афоризмами и искромётным юмором – постепенно ушла в тень.
Владимир Глазков решил это исправить! Известный актёр и режиссёр, настоящий мастер комедийного жанра, он создал на сцене Театра Эстрады легкую, задорную и очень оригинальную постановку. Зрителей его нового спектакля ждут остроумные шутки, отточенные реплики, неожиданные перевоплощения, а также песни, танцы и весьма необычное музыкальное решение. Сценические номера сопровождают хиты бродвейских композиторов 60-х годов прошлого века.
Одну из ролей в спектакле «Играем Фигаро!» исполняет художественный руководитель Театра Эстрады, заслуженный артист России Юрий Гальцев.