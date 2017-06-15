7 июля оркестр "Санкт-Петербургская камерная филармония" приглашает на заключительный концерт сезона 2016-2017 гг
15.06.2017, 15:54
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 7 июля оркестр «Санкт-Петербургская камерная филармония» приглашает всех поклонников классической музыки в зал Яани Кирик на заключительный концерт сезона 2016-2017 гг. В программе: Струнная серенада Элгара, речитативы и арии Сюзанны, донны Анны и донны Эльвиры из опер Моцарта «Свадьба Фигаро» и «Дон Жуан» в аранжировке для струнного оркестра; Concerto in D Стравинского и Струнная серенада Чайковского. Солистка – Наталья Андреева (сопрано). Дирижёр - Мишель Галанте, второй раз завершающий сезон оркестра «Санкт-Петербургская камерная филармония»: год назад под его управлением в концертном зале Яани Кирик с большим успехом была исполнена программа из последних симфоний Моцарта – 40 и 41-й.
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ ЯАНИ КИРИК
(Декабристов, 54)
7 июля 2017 года, начало 19 часов
«СТРУННЫЕ АРИИ И СЕРЕНАДЫ»
Моцарт, Лист, Чайковский, Стравинский
Оркестр
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ КАМЕРНАЯ ФИЛАРМОНИЯ»
Солистка - лауреат международных конкурсов
Наталья Андреева (сопрано)
Дирижёр – Мишель Галанте (США)
Струнный оркестр отличается характерной однородностью и насыщенностью звучания, обладая при этом огромным богатством выразительных возможностей. Разнообразно выстроенная программа летнего концерта «Санкт-Петербургской камерной филармонии», охватывающая музыкальное наследие трёх столетий классической музыки, включая сочинения Моцарта, Элгара, Чайковского и Стравинского, как нельзя лучше проиллюстрирует это утверждение.
Прелюдия к концерту - «Струнная серенада» сэра Эдуарда Элгара, который с помощью звуковых красок струнного оркестра погружает слушателя в атмосферу одновременно таинственную и невероятно красивую. Знаменитое исполненное выразительности Larghetto окружено сумрачным вступлением и финалом, создавая ощущение повествования о чем-то происходящем в далеком от нас месте и времени.
«Концерт в Ре» Стравинского выявляет потенциал струнного оркестра в области ритма и полифонии. Находясь в рамках неоклассицизма, изложение здесь всегда протекает в нескольких слоях фактуры, сопоставление и взаимодействие которых тщательно рассчитано. Тем не менее, музыка сохраняет ощущение непосредственности.
В трёх отрывках из «Женитьбы Фигаро» и «Дона Жуана» струнные призваны воссоздать драматическую обстановку, в которой обитают герои знаменитых опер. Речитативы требуют гибкой и живой реакции, в то время как в ариях оркестр чутко слушает и поддерживает звучание голоса, поющего музыкальные истории Моцарта.
Создав в 1880 г. «Серенаду для струнных», Чайковский в одном сочинении обобщил все предыдущие достижения в области выразительных возможностей струнного оркестра. Не нуждающаяся в представлении, «Серенада» была одним из любимых произведений самого автора.
Оркестр "Санкт-Петербургская камерная филармония" был основан в 2002 году американским дирижёром Джеффри Майером с целью культурного обмена между США и Россией и с тех пор стал одним из самых интересных и прогрессивных камерных оркестров Петербурга. С начала своего существования коллектив выступал на самых значимых концертных площадках города, принимал участие в его важнейших Международных фестивалях: «Музыкальный Олимп», «Звуковые пути», «Петербургская музыкальная весна», «Японская весна в Санкт-Петербурге», «От авангарда до наших дней»... За прошедшие десять лет оркестр исполнил более 150 произведений, познакомил российскую публику с премьерами таких американских авторов и лауреатов Пулитцеровской премии, как: Стив Райх, Стивен Стаки и Джон Адамс; стал первым исполнителем новых сочинений петербургских композиторов – Л.Резетдинова, А.Радвиловича, А. Королева, а также неоднократно исполнял сочинения С. Слонимского и Б.Тищенко. Коллектив представил петербургской публике более 30 молодых музыкантов (среди них виолончелистка Алиса Вайлерштейн), дирижеров и композиторов из 15 стран мира. В мае этого года Оркестр "Санкт-Петербургская камерная филармония" провел в Малом зале филармонии уникальный фестиваль "Тройка", объединивший музыку России, Китая и Америки от древних китайских династий через произведения И.С.Баха до наших дней.
Мишель Галанте, отмеченный в «Нью-Йорк Таймс» как «прирождённый лидер мощных выступлений», выступал с такими музыкальными коллективами, как: Чешский Филармонический оркестр имени Яначека, Московский симфонический оркестр, Камерный оркестр Манхэттена, а также ансамблями современной музыки «Модерн» (Франкфурт, Германия), «Кураж» (Дрезден, Германия), OENM (Зальцбург, Австрия) и ICE (Нью-Йорк). В 2013 году маэстро дирижировал премьерой оперы Георга Фридриха Гааса «Томас» на Оперном фестивале Шветцинген в Германии, получив горячее одобрение критиков. В 2015 под его руководством в Санкт-Петербурге прошел музыкальный фестиваль «Симфонические титаны», который объединил в историческом контексте и сопоставлении грандиозные симфонические полотна и менее масштабные оркестровые формы.
В настоящее время Мишель является руководителем Камерного ансамбля «Ардженто», одного из наиболее передовых коллективов современной музыки в Соединённых Штатах, а также успешным композитором. В числе его наград – стипендии фондов Фулбрайт, Хертц и Меллон и призы от ASCAP и композиторской гильдии. Среди его недавних работ, написанных по заказу – балеты для Нью-Йоркских танцевальных коллективов и камерные сочинения, исполняемые в США и Европе.
Наталья Андреева родилась в Ленинграде. В 2011 году с отличием окончила Российскую академию музыки им. Гнесиных в Москве по классу вокала (класс профессора Шильниковой Н. Н.) и музыкальный факультет Российского государственного педагогического университета им. Герцена в Санкт-Петербурге (класс доцента Сухановой Н. Е.). На сцене оперной студии академии Гнесиных исполнила партию Сюзанны в опере «Свадьба Фигаро». Наталья - лауреат многочисленных международных конкурсов, среди которых «Art-Premier» (I премия, Киев, 2011), Международный конкурс им. С. Рахманинова (I премия, Санкт-Петербург, 2012), «Chorus inside internationa» (I премия, Рим, 2013). С 2013 года Наталья является артистом Мариинского театра, принимая участие в его спектаклях, концертах и гастролях, в 2014 году исполнила партию Блохи в опере «Левша» Р. Щедрина под управлением В. Гергиева. Помимо работы в театре, также успешно выступает с сольными камерно-вокальными концертными программами.
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ ЯАНИ КИРИК
(Декабристов, 54)
7 июля 2017 года, начало 19 часов
«СТРУННЫЕ АРИИ И СЕРЕНАДЫ»
Моцарт, Лист, Чайковский, Стравинский
Оркестр
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ КАМЕРНАЯ ФИЛАРМОНИЯ»
Солистка - лауреат международных конкурсов
Наталья Андреева (сопрано)
Дирижёр – Мишель Галанте (США)
Струнный оркестр отличается характерной однородностью и насыщенностью звучания, обладая при этом огромным богатством выразительных возможностей. Разнообразно выстроенная программа летнего концерта «Санкт-Петербургской камерной филармонии», охватывающая музыкальное наследие трёх столетий классической музыки, включая сочинения Моцарта, Элгара, Чайковского и Стравинского, как нельзя лучше проиллюстрирует это утверждение.
Прелюдия к концерту - «Струнная серенада» сэра Эдуарда Элгара, который с помощью звуковых красок струнного оркестра погружает слушателя в атмосферу одновременно таинственную и невероятно красивую. Знаменитое исполненное выразительности Larghetto окружено сумрачным вступлением и финалом, создавая ощущение повествования о чем-то происходящем в далеком от нас месте и времени.
«Концерт в Ре» Стравинского выявляет потенциал струнного оркестра в области ритма и полифонии. Находясь в рамках неоклассицизма, изложение здесь всегда протекает в нескольких слоях фактуры, сопоставление и взаимодействие которых тщательно рассчитано. Тем не менее, музыка сохраняет ощущение непосредственности.
В трёх отрывках из «Женитьбы Фигаро» и «Дона Жуана» струнные призваны воссоздать драматическую обстановку, в которой обитают герои знаменитых опер. Речитативы требуют гибкой и живой реакции, в то время как в ариях оркестр чутко слушает и поддерживает звучание голоса, поющего музыкальные истории Моцарта.
Создав в 1880 г. «Серенаду для струнных», Чайковский в одном сочинении обобщил все предыдущие достижения в области выразительных возможностей струнного оркестра. Не нуждающаяся в представлении, «Серенада» была одним из любимых произведений самого автора.
Оркестр "Санкт-Петербургская камерная филармония" был основан в 2002 году американским дирижёром Джеффри Майером с целью культурного обмена между США и Россией и с тех пор стал одним из самых интересных и прогрессивных камерных оркестров Петербурга. С начала своего существования коллектив выступал на самых значимых концертных площадках города, принимал участие в его важнейших Международных фестивалях: «Музыкальный Олимп», «Звуковые пути», «Петербургская музыкальная весна», «Японская весна в Санкт-Петербурге», «От авангарда до наших дней»... За прошедшие десять лет оркестр исполнил более 150 произведений, познакомил российскую публику с премьерами таких американских авторов и лауреатов Пулитцеровской премии, как: Стив Райх, Стивен Стаки и Джон Адамс; стал первым исполнителем новых сочинений петербургских композиторов – Л.Резетдинова, А.Радвиловича, А. Королева, а также неоднократно исполнял сочинения С. Слонимского и Б.Тищенко. Коллектив представил петербургской публике более 30 молодых музыкантов (среди них виолончелистка Алиса Вайлерштейн), дирижеров и композиторов из 15 стран мира. В мае этого года Оркестр "Санкт-Петербургская камерная филармония" провел в Малом зале филармонии уникальный фестиваль "Тройка", объединивший музыку России, Китая и Америки от древних китайских династий через произведения И.С.Баха до наших дней.
Мишель Галанте, отмеченный в «Нью-Йорк Таймс» как «прирождённый лидер мощных выступлений», выступал с такими музыкальными коллективами, как: Чешский Филармонический оркестр имени Яначека, Московский симфонический оркестр, Камерный оркестр Манхэттена, а также ансамблями современной музыки «Модерн» (Франкфурт, Германия), «Кураж» (Дрезден, Германия), OENM (Зальцбург, Австрия) и ICE (Нью-Йорк). В 2013 году маэстро дирижировал премьерой оперы Георга Фридриха Гааса «Томас» на Оперном фестивале Шветцинген в Германии, получив горячее одобрение критиков. В 2015 под его руководством в Санкт-Петербурге прошел музыкальный фестиваль «Симфонические титаны», который объединил в историческом контексте и сопоставлении грандиозные симфонические полотна и менее масштабные оркестровые формы.
В настоящее время Мишель является руководителем Камерного ансамбля «Ардженто», одного из наиболее передовых коллективов современной музыки в Соединённых Штатах, а также успешным композитором. В числе его наград – стипендии фондов Фулбрайт, Хертц и Меллон и призы от ASCAP и композиторской гильдии. Среди его недавних работ, написанных по заказу – балеты для Нью-Йоркских танцевальных коллективов и камерные сочинения, исполняемые в США и Европе.
Наталья Андреева родилась в Ленинграде. В 2011 году с отличием окончила Российскую академию музыки им. Гнесиных в Москве по классу вокала (класс профессора Шильниковой Н. Н.) и музыкальный факультет Российского государственного педагогического университета им. Герцена в Санкт-Петербурге (класс доцента Сухановой Н. Е.). На сцене оперной студии академии Гнесиных исполнила партию Сюзанны в опере «Свадьба Фигаро». Наталья - лауреат многочисленных международных конкурсов, среди которых «Art-Premier» (I премия, Киев, 2011), Международный конкурс им. С. Рахманинова (I премия, Санкт-Петербург, 2012), «Chorus inside internationa» (I премия, Рим, 2013). С 2013 года Наталья является артистом Мариинского театра, принимая участие в его спектаклях, концертах и гастролях, в 2014 году исполнила партию Блохи в опере «Левша» Р. Щедрина под управлением В. Гергиева. Помимо работы в театре, также успешно выступает с сольными камерно-вокальными концертными программами.