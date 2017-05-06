ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 7 мая в связи с генеральной репетицией Парада Победы будет ограничено движение на столичных дорогах. Ограничения будут действовать с 5:00 до завершения репетиции.

Движение будет ограничено по маршруту прохождения военной техники: от ул. Нижние Мневники – ул. Народного ополчения – ул. Мневники – Звенигородское шоссе – ул. Красная Пресня – Баррикадная ул. – Садовая-Кудринская ул. – Большая Садовая ул. – Триумфальная площадь – ул. Тверская – Кремлевская набережная – Боровицкая площадь – ул. Моховая – ул. Воздвиженка – ул. Новый Арбат – Новинский бульвар – ул. Садовая-Кудринская – ул. Тверская; Красная площадь – Большой Москворецкий мост – Болотная ул. – Болотная площадь – Большой Каменный мост.



Правительство Москвы просит водителей, по возможности, отказаться от поездок в центр на автомобилях и воспользоваться общественным транспортом, а также планировать свои передвижения в соответствии с ограничениями. Напоминаем, что на пути следования колонны располагаются следующие станции метро: "Молодёжная", "Крылатское", "Полежаевская", "Улица 1905 года", "Краснопресненская", "Баррикадная", "Маяковская", "Пушкинская", "Тверская", "Чеховская", "Охотный ряд", "Театральная", "Площадь Революции", "Боровицкая", "Библиотека им. Ленина", "Александровский сад", "Арбатская", "Смоленская".