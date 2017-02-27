800 тыс. человек приняли участие в "Московской Масленице"
27.02.2017, 13:21
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Празднования Масленицы в столице собрали около 800 тысяч человек, согласно подсчётам Главного комитета МВД России. Данные были представлены в воскресенье, 26 февраля, по окончании праздничных мероприятий.
Фестиваль «Московская Масленица» проходил в городе в течение десяти дней, с 17 по 26 февраля. У гостей была возможность посетить мероприятия на основных площадках столицы – в парках, на ВДНХ, на Манежной и Тверской площадях, площади Революции, Новом Арбате, Никитском бульваре, Новопушкинском сквере и Климентовском переулке. Посетителей ждали концерты, шутливые спортивные соревнования, спектакли, мастер-классы. В последний день состоялось одно из самых ожидаемых мероприятий праздника – сожжение ледяной скульптуры Масленицы высотой около восьми метров на Манежной площади.
Изюминкой праздника стало угощение гостей 120 видами блинов. Организаторы Масленицы удивили огромным разнообразием начинок и необычными цветами блинов. Посетители могли попробовать блины цветов светофора с мясом, рыбой, икрой, творогом, тыквой, вареньем, шоколадом, ягодами, мороженым, томатом, пармезаном и базиликом. Сами праздничные лакомства вышли за рамки привычных масленичных: появилось так называемое «блинное печенье», а также угощения по-азиатски, по-европейски и по-кавказски.
Празднования в Москве отличались высоким уровнем безопасности: за порядком в городе следили сотрудники полиции вместе с военнослужащими Росгвардии.
Масленица – праздник, доставшийся нам от язычников. В эту неделю славяне прощались с зимой и приветствовали приход весны. Этот языческий праздник остался в христианской культуре в качестве Сырной седмицы, предвещающей Великий пост.
Фестиваль «Московская Масленица» проходил в городе в течение десяти дней, с 17 по 26 февраля. У гостей была возможность посетить мероприятия на основных площадках столицы – в парках, на ВДНХ, на Манежной и Тверской площадях, площади Революции, Новом Арбате, Никитском бульваре, Новопушкинском сквере и Климентовском переулке. Посетителей ждали концерты, шутливые спортивные соревнования, спектакли, мастер-классы. В последний день состоялось одно из самых ожидаемых мероприятий праздника – сожжение ледяной скульптуры Масленицы высотой около восьми метров на Манежной площади.
Изюминкой праздника стало угощение гостей 120 видами блинов. Организаторы Масленицы удивили огромным разнообразием начинок и необычными цветами блинов. Посетители могли попробовать блины цветов светофора с мясом, рыбой, икрой, творогом, тыквой, вареньем, шоколадом, ягодами, мороженым, томатом, пармезаном и базиликом. Сами праздничные лакомства вышли за рамки привычных масленичных: появилось так называемое «блинное печенье», а также угощения по-азиатски, по-европейски и по-кавказски.
Празднования в Москве отличались высоким уровнем безопасности: за порядком в городе следили сотрудники полиции вместе с военнослужащими Росгвардии.
Масленица – праздник, доставшийся нам от язычников. В эту неделю славяне прощались с зимой и приветствовали приход весны. Этот языческий праздник остался в христианской культуре в качестве Сырной седмицы, предвещающей Великий пост.