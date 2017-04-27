8,6 млн руб. выделят Северским театрам на новые постановки
27.04.2017, 13:40
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Два театра Томской области получат 8,6 миллионов рублей из бюджета в рамках партийного проекта «Театры малых городов». Об этом сообщила региональный координатор проекта, депутат Государственной Думы Ирина Евтушенко.
Участниками стали два театра - Северский музыкальный театр и театр для детей и юношества. Средства распределены на приобретение материально-технической базы для новых постановок: на спектакль для взрослой аудитории выделено более 13:41 27.04.2017миллионов рублей, на детский - 2,6 миллиона рублей.
Первый спектакль в рамках проекта сыграет Северский музыкальный театр, в сентябре зрителям представят «Ночь перед Рождеством».
Участниками стали два театра - Северский музыкальный театр и театр для детей и юношества. Средства распределены на приобретение материально-технической базы для новых постановок: на спектакль для взрослой аудитории выделено более 13:41 27.04.2017миллионов рублей, на детский - 2,6 миллиона рублей.
Первый спектакль в рамках проекта сыграет Северский музыкальный театр, в сентябре зрителям представят «Ночь перед Рождеством».