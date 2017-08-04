9 августа в галерее "Хазинэ" состоится открытие выставки работ Сергея Неустроева
04.08.2017, 13:55
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Экспозиция, посвящённая 90-летию со дня рождения С. В. Неустроева, продолжит цикл фондовых показов произведений художников – юбиляров из коллекции ГМИИ РТ.
Сергей Васильевич Неустроев (25.06.1927 – 21.12.2010) родился в селе Подгорное Кировской области. В 1958 году окончил Казанское художественное училище. Заслуженный деятель искусств РТ, являлся членом Союза художников СССР, жил и работал в Казани.
С.В. Неустроев – представитель русской реалистической школы. На выставке в «Хазинэ» будут представлены пейзажи, портреты, жанровые картины о людях труда, натюрморты. Среди моделей его портретов и персонажей жанровой живописи, представленных на выставке, кочегар, молодая, полная жизни доярка, белобородый старик, задумчиво раскуривающий трубку. Однако, в первую очередь, привлекают внимание натюрморты Сергея Васильевича. С большой любовью написаны разнообразные дары средней полосы России: корзины с грибами, сети, полные рыбы, садовые цветы. Интересны тематические натюрморты художника, в которых живописная подача предметов татарского народного творчества, современного сельского быта становятся средством образного раскрытия народной жизни.
Произведения С. В. Неустроева хранятся в картинных галереях Татарстана и частных коллекциях, 20 произведений – в фондах ГМИИ РТ.
Выставка продлится по 10 сентября 2017 года.
Сергей Васильевич Неустроев (25.06.1927 – 21.12.2010) родился в селе Подгорное Кировской области. В 1958 году окончил Казанское художественное училище. Заслуженный деятель искусств РТ, являлся членом Союза художников СССР, жил и работал в Казани.
С.В. Неустроев – представитель русской реалистической школы. На выставке в «Хазинэ» будут представлены пейзажи, портреты, жанровые картины о людях труда, натюрморты. Среди моделей его портретов и персонажей жанровой живописи, представленных на выставке, кочегар, молодая, полная жизни доярка, белобородый старик, задумчиво раскуривающий трубку. Однако, в первую очередь, привлекают внимание натюрморты Сергея Васильевича. С большой любовью написаны разнообразные дары средней полосы России: корзины с грибами, сети, полные рыбы, садовые цветы. Интересны тематические натюрморты художника, в которых живописная подача предметов татарского народного творчества, современного сельского быта становятся средством образного раскрытия народной жизни.
Произведения С. В. Неустроева хранятся в картинных галереях Татарстана и частных коллекциях, 20 произведений – в фондах ГМИИ РТ.
Выставка продлится по 10 сентября 2017 года.
Источник: http://mincult.tatarstan.ru