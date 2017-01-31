9 февраля состоится открытие года Стравинского в Московской консерватории
31.01.2017, 14:35
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 9 февраля состоится открытие Года Игоря Стравинского в Московской консерватории. Художественный руководитель и главный дирижёр — Анатолий Левин, дирижёр — Владимир Юровский.
В программе:
Стравинский – «Погребальная песнь», соч. 5 (первое исполнение в Москве)
– «Жар-птица», сюита из музыки балета (редакция 1919 года)
Римский-Корсаков – «Золотой петушок», сюита по мотивам оперы
(составители — А. Глазунов, М. Штейнберг)
Впервые в Москве прозвучит «Погребальная песнь» Игоря Стравинского. Этим эксклюзивным концертом откроется Год Стравинского в Большом зале Московской консерватории. Специальный проект Московской консерватории и выдающегося дирижера современности Владимира Юровского, который в этот вечер встанет за пульт Концертного симфонического оркестра МГК.
К музыке Стравинского маэстро Юровский ощущает особое притяжение. В разные годы он исполнял его опусы с Лондонским филармоническим и Берлинским филармоническим оркестрами, в России – с РНО и Госоркестром имени Светланова, был номинирован на Grammy за запись оперы Игоря Стравинского «Похождения повесы».
В июне 2016 года он вместе с Симфоническим оркестром студентов и Камерным хором Московской консерватории представил монографическую программу из ранних опусов композитора. Тогда Владимир Юровский, комментируя идею, подчеркнул: «Стравинский действительно настолько многогранен и разнообразен, что им можно целиком заполнить всю программу, избежав монотонности. Недаром он сам говорил, что вобрал в себя всю мировую музыкальную культуру и историю… Этот композитор находится в вечном авангарде музыкальной мысли. В СССР долгие годы на его музыку существовал неофициальный запрет, потому что он был композитором-эмигрантом и модернистом (хотя сам он себя модернистом не считал). И до сих пор далеко не все его произведения исполнены в России».
Нынешняя программа выстроена вокруг событий 110-летней давности. В 1907 году Римский-Корсаков завершает свою последнюю оперу, «Золотой петушок», которая подверглась гонениям цензуры. Переживания за судьбу детища в итоге привели к сердечному приступу и смерти композитора. Памяти учителя Стравинский пишет траурную оркестровую пьесу «Погребальную песнь», которая прозвучала всего один раз – 17 января 1909 года, а потом партитура была утрачена. Сам композитор был огорчен этой утратой, называя "Погребальную песню" своим лучшим сочинением до балета "Жар-птица".
Полный комплект оркестровых голосов "Погребальной песни", более ста лет считавшийся утерянным, был обнаружен проректором по научной работе СПб-консерватории Наталией Брагинской среди материалов нотной библиотеки консерватории при переезде из исторического здания, закрывавшегося на ремонт. Была осуществлена реконструкция партитуры, и проведена мировая премьера в декабре 2016 года оркестром Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева.
Московская премьера «Погребальной песни» пройдёт 9 февраля 2017 года в Большом зале консерватории. Владимир Юровский с Концертным симфоническим оркестром Московской консерватории сыграет этот овеянный мистикой опус вместе сюитами из оперы «Золотой петушок» Римского-Корсакова и балета «Жар-птица» Стравинского.
В программе:
Стравинский – «Погребальная песнь», соч. 5 (первое исполнение в Москве)
– «Жар-птица», сюита из музыки балета (редакция 1919 года)
Римский-Корсаков – «Золотой петушок», сюита по мотивам оперы
(составители — А. Глазунов, М. Штейнберг)
Впервые в Москве прозвучит «Погребальная песнь» Игоря Стравинского. Этим эксклюзивным концертом откроется Год Стравинского в Большом зале Московской консерватории. Специальный проект Московской консерватории и выдающегося дирижера современности Владимира Юровского, который в этот вечер встанет за пульт Концертного симфонического оркестра МГК.
К музыке Стравинского маэстро Юровский ощущает особое притяжение. В разные годы он исполнял его опусы с Лондонским филармоническим и Берлинским филармоническим оркестрами, в России – с РНО и Госоркестром имени Светланова, был номинирован на Grammy за запись оперы Игоря Стравинского «Похождения повесы».
В июне 2016 года он вместе с Симфоническим оркестром студентов и Камерным хором Московской консерватории представил монографическую программу из ранних опусов композитора. Тогда Владимир Юровский, комментируя идею, подчеркнул: «Стравинский действительно настолько многогранен и разнообразен, что им можно целиком заполнить всю программу, избежав монотонности. Недаром он сам говорил, что вобрал в себя всю мировую музыкальную культуру и историю… Этот композитор находится в вечном авангарде музыкальной мысли. В СССР долгие годы на его музыку существовал неофициальный запрет, потому что он был композитором-эмигрантом и модернистом (хотя сам он себя модернистом не считал). И до сих пор далеко не все его произведения исполнены в России».
Нынешняя программа выстроена вокруг событий 110-летней давности. В 1907 году Римский-Корсаков завершает свою последнюю оперу, «Золотой петушок», которая подверглась гонениям цензуры. Переживания за судьбу детища в итоге привели к сердечному приступу и смерти композитора. Памяти учителя Стравинский пишет траурную оркестровую пьесу «Погребальную песнь», которая прозвучала всего один раз – 17 января 1909 года, а потом партитура была утрачена. Сам композитор был огорчен этой утратой, называя "Погребальную песню" своим лучшим сочинением до балета "Жар-птица".
Полный комплект оркестровых голосов "Погребальной песни", более ста лет считавшийся утерянным, был обнаружен проректором по научной работе СПб-консерватории Наталией Брагинской среди материалов нотной библиотеки консерватории при переезде из исторического здания, закрывавшегося на ремонт. Была осуществлена реконструкция партитуры, и проведена мировая премьера в декабре 2016 года оркестром Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева.
Московская премьера «Погребальной песни» пройдёт 9 февраля 2017 года в Большом зале консерватории. Владимир Юровский с Концертным симфоническим оркестром Московской консерватории сыграет этот овеянный мистикой опус вместе сюитами из оперы «Золотой петушок» Римского-Корсакова и балета «Жар-птица» Стравинского.