ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 9 мая гости парка «Останкино» окунутся в атмосферу Дня Победы 1945 года. Они узнают о главных исторических и культурных событиях военного времени, проникнутся эмоциями той эпохи и ещё раз испытают гордость за своих предков, одержавших Великую Победу.

Центральный вход парка будет стилизован под звезду. За ней раскинется «Аллея воспоминаний». На информационных тумбах разместятся архивные фотографии военной хроники, которые расскажут о подвигах солдат Красной армии. А ещё здесь можно будет узнать об истории появления культовых произведений искусства военного времени. «Аллея воспоминаний» станет местом встречи молодежи и ветеранов, которые смогут поделиться своими историями. Весь день на аллее будут работать артисты, которые обучат тонкостям полевой почты и сбору посылок, а также прочтут вместе с гостями письма с фронта.

Юноши и девушки в военной форме будут поздравлять посетителей парка с праздником и дарить цветы ветеранам. А переодетые в солдатскую форму артисты постараются передать эмоции, которые испытывали вернувшиеся с фронта красноармейцы. Артисты-«фронтовики» также исполнят военные песни под баян и гитару.

На главной сцене парка с утра и до самого вечера будут проходить театральные ретропостановки. Это и песни, посвященные фронтовикам, и чтение стихов и рассказов о жизни бойцов и работников тыла. Актёры разных возрастов через историю Великой Отечественной войны расскажут о силе любви к Родине, своему народу и своей семье.