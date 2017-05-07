9 мая в московском парке "Останкино" будут читать письма с фронта и танцевать под патефон
Центральный вход парка будет стилизован под звезду. За ней раскинется «Аллея воспоминаний». На информационных тумбах разместятся архивные фотографии военной хроники, которые расскажут о подвигах солдат Красной армии. А ещё здесь можно будет узнать об истории появления культовых произведений искусства военного времени. «Аллея воспоминаний» станет местом встречи молодежи и ветеранов, которые смогут поделиться своими историями. Весь день на аллее будут работать артисты, которые обучат тонкостям полевой почты и сбору посылок, а также прочтут вместе с гостями письма с фронта.
Юноши и девушки в военной форме будут поздравлять посетителей парка с праздником и дарить цветы ветеранам. А переодетые в солдатскую форму артисты постараются передать эмоции, которые испытывали вернувшиеся с фронта красноармейцы. Артисты-«фронтовики» также исполнят военные песни под баян и гитару.
На главной сцене парка с утра и до самого вечера будут проходить театральные ретропостановки. Это и песни, посвященные фронтовикам, и чтение стихов и рассказов о жизни бойцов и работников тыла. Актёры разных возрастов через историю Великой Отечественной войны расскажут о силе любви к Родине, своему народу и своей семье.