"Малую кухню" бывшей Прохоровской мануфактуры отреставрируют
11.04.2017, 13:55
ОРЕАНДА-НОВОСТИ В Пресненском районе отреставрируют административное здание. Ранее в этом доме располагалась «малая кухня» бывшей Прохоровской мануфактуры, а затем был организован Дом культуры имени В.И. Ленина.
Инвестор отреставрирует дом в центре столицы на улице Трёхгорный Вал, владение 6а. Соответствующее решение принято на заседании Градостроительно-земельной комиссии Москвы.
Площадь административного здания составляет 527 квадратных метров. В 1905 году в нём располагалась «малая кухня» бывшей Прохоровской мануфактуры. А в 1929 году, после существенной перестройки, был организован Дом культуры имени В.И. Ленина. На базе учреждения появился театр, а позже там проводились киносеансы.
Инвестор отреставрирует дом в центре столицы на улице Трёхгорный Вал, владение 6а. Соответствующее решение принято на заседании Градостроительно-земельной комиссии Москвы.
Площадь административного здания составляет 527 квадратных метров. В 1905 году в нём располагалась «малая кухня» бывшей Прохоровской мануфактуры. А в 1929 году, после существенной перестройки, был организован Дом культуры имени В.И. Ленина. На базе учреждения появился театр, а позже там проводились киносеансы.