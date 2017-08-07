Акция "Ночь кино" пройдёт в Москве во второй раз
07.08.2017, 17:46
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 26 и 27 августа Департамент культуры города Москвы проводит акцию «Ночь кино» — общегородское событие, посвящённое кинематографу и его месту в жизни человека. Кинотеатры, библиотеки, музеи, культурные центры и парки города изменят привычный график работы. Центральной темой акции станет Москва, отмечающая в сентябре своё 870-летие, - город, в котором родились и жили выдающиеся люди, символ, объединяющий разные эпохи в российском кинематографе. Именно поэтому главной площадкой «Ночи кино» станет внутренний двор Музея Москвы, в котором специально для акции будет сооружён киноконцертный зал под открытым небом. Здесь в память о величайшем актере XX века Алексее Баталове состоится показ фильма-обладателя Золотой Пальмовой ветви Каннского кинофестиваля 1958 года — «Летят журавли».
26 августа основная программа событий будет представлена в кинотеатрах. Вечером состоятся предпремьерные показы самых ожидаемых российских фильмов осени: «Аритмия», «Гоголь. Начало» и «Про любовь. Только для взрослых». Попасть на них можно будет бесплатно по предварительной регистрации на сайте акции. Запись будет открыта 21 августа.
Показ «Аритмии» режиссёра Бориса Хлебникова — фильма-победителя фестиваля «Кинотавр–2017» — пройдёт в кинотеатре «Пионер». Ленту представят её создатели.
В кинотеатре «Горизонт» сети «Формула кино» при поддержке интернет-проекта «КиноПоиск» покажут комедийный альманах «Про любовь. Только для взрослых» Анны Меликян. Эта картина –– продолжение фильма «Про любовь», который забрал главную награду фестиваля «Кинотавр–2015» и получил Приз Мэра Москвы «За создание образа Москвы в киноискусстве» на прошедшем ММКФ.
В кинотеатре «Космос» сети «Москино» будут представлены первые серии интеллектуального триллера «Гоголь. Начало» с Олегом Меньшиковым и Александром Петровым в главных ролях. В летнем кинотеатре Музеона покажут легендарный фильм «АССА» в формате sing-a-long-a. Это интерактивное костюмированное представление, в котором зрители превращаются в участников действа: переодеваются в костюмы и вместе с актерами танцуют и подпевают песням из кино. Поставит фильм «АССА» в формате sing-a-long-a режиссер, преподаватель школы-студии МХАТ Юрии Квятковскии.
27 августа в Саду им. Баумана состоится образовательный фестиваль. В 12:00 Большой фестиваль мультфильмов представит там программу для всех возрастов: мастер-классы по созданию анимации и показ лучших картин современного кинематографа. В течение дня можно будет увидеть лучшие работы международного фестиваля короткометражного кино «Короче» и послушать лекции под открытым небом. Одним из спикеров станет кинообозреватель «Комсомольской правды», член отборочной комиссии ММКФ Стас Тыркин, который расскажет о тенденциях в мировом кинематографе и фестивальных движениях.
Днём на главной площадке «Ночи кино» — во дворе Музея Москвы — состоится концерт Московского ансамбля современной музыки. В программе — произведения современных композиторов: Павла Карманова, Игоря Вдовина и Юрия Потеенко. Все они написали саундтреки к известным российским фильмам: Павел Карманов — музыку к фильму «Большой» Валерия Тодоровского, Юрий Протеенко - музыку к картинам «Время первых» Дмитрия Киселева, «Ночной» и «Дневной дозоры» Тимура Бекмамбетова, Игорь Вдовин - композиции к картинам «Богиня, как я полюбила» Ренаты Литвиновой и «Дуэлянт» Алексея Мизгирева. В перерыве между отделениями Московского ансамбля современной музыки исполнит произведения из кинофильмов, написанные Эннио Морриконе.
Завершением Дня российского кино станет грандиозная премьера саундтрека к фильму «Человек с киноаппаратом», который специально к «Ночи кино» написал композитор и музыкальный руководитель Электротеатра «Станиславский» Дмитрий Курляндский. «Человек с киноаппаратом» — немая экспериментальная лента советского режиссера Дзиги Вертова 1929 года. В ней нет истории, нет актеров — просто зарисовки быта и жизни России конца 20-х годов, снятые с большой любовью, вниманием к деталям и удивительной осторожностью. Картина наряду с "Броненосцем "Потёмкин"" считается одним из самых известных русских фильмов. В разные годы звуковую дорожку к фильму писали ведущие мировые композиторы. Посетители Музея Москвы первыми услышат новое музыкальное оформление картины.
Большая программа событий пройдёт в сети городских кинотеатров «Москино».
Режиссёры Юрий Норштейн и Михаил Алдашин выступят в кинотеатре «Звезда» и поделятся секретами создания анимационных фильмов. В кинотеатре «Березка» можно будет увидеть шедевры киностудии «Союзмультфильм», созданные за последние 10 лет.
В семи кинотеатрах «Москино» бесплатно покажут комедию «Кухня: Последняя битва» с Дмитрием Нагиевым в главной роли, историческую драму «Время первых» с Константином Хабенским и Евгением Мироновым в главных ролях, драму «28 Панфиловцев» режиссёра и исполнителя главной роли Андрея Шальопа, а также детский хит 2016 года - мультфильм «Снежная королева 3: Огонь и лед». Эти фильмы были выбраны зрителями в ходе онлайн-голосования, которое провели Министерство культуры Российской Федерации и Фонд кино.
В дни проведения акции «Москино» представит программу событий не только в кинотеатрах, но и в городе — на Площади Сити. 26 и 27 августа зрители увидят четыре немых фильма о городах и людях будущего в представлении визионеров первой четверти XX века — «Гибель сенсации» (1935 г.), «Метрополис» (1927 г.), «Путешествие на Марс» (1918 г.) и «Аэлита» (1924 г.) — в озвучке диджеев и электронных музыкантов.
Полная программа московской акции «Ночь Кино» будет доступна на сайте mos.ru/cinemanight с 15-го августа.
26 августа основная программа событий будет представлена в кинотеатрах. Вечером состоятся предпремьерные показы самых ожидаемых российских фильмов осени: «Аритмия», «Гоголь. Начало» и «Про любовь. Только для взрослых». Попасть на них можно будет бесплатно по предварительной регистрации на сайте акции. Запись будет открыта 21 августа.
Показ «Аритмии» режиссёра Бориса Хлебникова — фильма-победителя фестиваля «Кинотавр–2017» — пройдёт в кинотеатре «Пионер». Ленту представят её создатели.
В кинотеатре «Горизонт» сети «Формула кино» при поддержке интернет-проекта «КиноПоиск» покажут комедийный альманах «Про любовь. Только для взрослых» Анны Меликян. Эта картина –– продолжение фильма «Про любовь», который забрал главную награду фестиваля «Кинотавр–2015» и получил Приз Мэра Москвы «За создание образа Москвы в киноискусстве» на прошедшем ММКФ.
В кинотеатре «Космос» сети «Москино» будут представлены первые серии интеллектуального триллера «Гоголь. Начало» с Олегом Меньшиковым и Александром Петровым в главных ролях. В летнем кинотеатре Музеона покажут легендарный фильм «АССА» в формате sing-a-long-a. Это интерактивное костюмированное представление, в котором зрители превращаются в участников действа: переодеваются в костюмы и вместе с актерами танцуют и подпевают песням из кино. Поставит фильм «АССА» в формате sing-a-long-a режиссер, преподаватель школы-студии МХАТ Юрии Квятковскии.
27 августа в Саду им. Баумана состоится образовательный фестиваль. В 12:00 Большой фестиваль мультфильмов представит там программу для всех возрастов: мастер-классы по созданию анимации и показ лучших картин современного кинематографа. В течение дня можно будет увидеть лучшие работы международного фестиваля короткометражного кино «Короче» и послушать лекции под открытым небом. Одним из спикеров станет кинообозреватель «Комсомольской правды», член отборочной комиссии ММКФ Стас Тыркин, который расскажет о тенденциях в мировом кинематографе и фестивальных движениях.
Днём на главной площадке «Ночи кино» — во дворе Музея Москвы — состоится концерт Московского ансамбля современной музыки. В программе — произведения современных композиторов: Павла Карманова, Игоря Вдовина и Юрия Потеенко. Все они написали саундтреки к известным российским фильмам: Павел Карманов — музыку к фильму «Большой» Валерия Тодоровского, Юрий Протеенко - музыку к картинам «Время первых» Дмитрия Киселева, «Ночной» и «Дневной дозоры» Тимура Бекмамбетова, Игорь Вдовин - композиции к картинам «Богиня, как я полюбила» Ренаты Литвиновой и «Дуэлянт» Алексея Мизгирева. В перерыве между отделениями Московского ансамбля современной музыки исполнит произведения из кинофильмов, написанные Эннио Морриконе.
Завершением Дня российского кино станет грандиозная премьера саундтрека к фильму «Человек с киноаппаратом», который специально к «Ночи кино» написал композитор и музыкальный руководитель Электротеатра «Станиславский» Дмитрий Курляндский. «Человек с киноаппаратом» — немая экспериментальная лента советского режиссера Дзиги Вертова 1929 года. В ней нет истории, нет актеров — просто зарисовки быта и жизни России конца 20-х годов, снятые с большой любовью, вниманием к деталям и удивительной осторожностью. Картина наряду с "Броненосцем "Потёмкин"" считается одним из самых известных русских фильмов. В разные годы звуковую дорожку к фильму писали ведущие мировые композиторы. Посетители Музея Москвы первыми услышат новое музыкальное оформление картины.
Большая программа событий пройдёт в сети городских кинотеатров «Москино».
Режиссёры Юрий Норштейн и Михаил Алдашин выступят в кинотеатре «Звезда» и поделятся секретами создания анимационных фильмов. В кинотеатре «Березка» можно будет увидеть шедевры киностудии «Союзмультфильм», созданные за последние 10 лет.
В семи кинотеатрах «Москино» бесплатно покажут комедию «Кухня: Последняя битва» с Дмитрием Нагиевым в главной роли, историческую драму «Время первых» с Константином Хабенским и Евгением Мироновым в главных ролях, драму «28 Панфиловцев» режиссёра и исполнителя главной роли Андрея Шальопа, а также детский хит 2016 года - мультфильм «Снежная королева 3: Огонь и лед». Эти фильмы были выбраны зрителями в ходе онлайн-голосования, которое провели Министерство культуры Российской Федерации и Фонд кино.
В дни проведения акции «Москино» представит программу событий не только в кинотеатрах, но и в городе — на Площади Сити. 26 и 27 августа зрители увидят четыре немых фильма о городах и людях будущего в представлении визионеров первой четверти XX века — «Гибель сенсации» (1935 г.), «Метрополис» (1927 г.), «Путешествие на Марс» (1918 г.) и «Аэлита» (1924 г.) — в озвучке диджеев и электронных музыкантов.
Полная программа московской акции «Ночь Кино» будет доступна на сайте mos.ru/cinemanight с 15-го августа.
Источник: http://kultura.mos.ru