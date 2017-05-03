Акция "Память победы" проходит в российских учреждениях культуры
03.05.2017, 13:25
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Накануне Дня Победы российские музеи, театры, библиотеки и дома культуры вспоминают годы Великой Отечественной войны. Тысячи историй из разных уголков страны объединены темой «Память Победы» и публикуются под одноименным хэштегом в социальных сетях.
Личные драмы и официальные документы, свидетельства и архивные фотографии, газетные вырезки и воспоминания, передающиеся в рассказах от одного поколения к другому – рассказы о всём том, что делали учреждения культуры для поддержки тыла и фронта.
Организатором выступил портал «Культура.РФ». Принять участие в акции можно разместив истории в социальных сетях и поставив хэштег #ПамятьПобеды.
Акция продлится до 9 мая.
Личные драмы и официальные документы, свидетельства и архивные фотографии, газетные вырезки и воспоминания, передающиеся в рассказах от одного поколения к другому – рассказы о всём том, что делали учреждения культуры для поддержки тыла и фронта.
Организатором выступил портал «Культура.РФ». Принять участие в акции можно разместив истории в социальных сетях и поставив хэштег #ПамятьПобеды.
Акция продлится до 9 мая.