«Благодаря природному обаянию, артистизму и верности выбранному делу Вы стали одним из самых известных и любимых публикой современных актеров. За годы плодотворной работы Вы сумели воплотить множество разноплановых характеров в спектаклях, фильмах и телесериалах, завоевавших широкое зрительское признание», - говорится в поздравлении.



