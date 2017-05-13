Александр Малкус даст концерт в Московской Консерватории
13.05.2017, 20:38
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 16 мая 2017 года, во вторник в 19.00 в Малом зале Московской Государственной Консерватории им. П.И. Чайковского состоится концерт абонемента №54 «Фортепианные вечера». Цикл из двух концертов. Концерт второй.
16 мая в Рахманиновском зале с сольной программой «Яркие краски виртуозности» выступит лауреат международных конкурсов, преподаватель Московской консерватории, пианист Александр Малкус. Репертуар музыканта включает в себя большое число произведений самых различных эпох и стилей – от музыки старинных мастеров до современного авангарда. Но для концерта в Альма-матер он выбрал лучшие фортепианные этюды таких композиторов, как Шопен, Лист, Дебюсси, Сен-Санс, Чайковский, Лядов, Аренский, Борткевич, Глазунов, Скрябин, Рахманинов.
Александр Малкус окончил Московскую консерваторию и ассистентуру-стажировку под руководством В.А. Натансона. Гастролировал во многих странах – в России, в республиках бывшего СССР, Чехии, Словакии, Болгарии, Македонии, Швеции, Австрии, Италии, Франции, Германии, Великобритании, Японии, играл с успехом в таких престижных залах, как DvorakHall в Праге, MozartHall во Франкфурте, ColognePhilharmonicHall в Кёльне, VerdiHall в Милане, CasalsHall в Токио. Он также участвовал в целом ряде европейских музыкальных фестивалей: FrankfurtFeste 92 (Германия); Melos-ETHOS 93 (Словакия); MusicarteFestaInternazionaledellaMusicadaCamera 92, 93, 94 (Италия); фестиваль Гидона Кремера KammermusikfestLockenhaus 96 (Австрия); CambridgeSummerRecitals 96; фестиваль современной музыки в Одессе 97; BonnerHerbst 97 (Германия); XII фестиваль старинной музыки «SegniBarocchi» 2001 (Италия); X Международный фестиваль «Дворцы Санкт-Петербурга» 2002; The twelthsalondesArts в Софии; Варнинское лето 2007 (Болгария).
Партнёрами А. Малкуса были известные музыканты: дирижёры Н. Рахлин, А. Дмитриев, скрипачи Т. Гринденко, П. Минев (Болгария), виолончелисты М. Чайковская, И. Гаврыш, А. Крыстев (Болгария). В последние годы А. Малкус представлял интересные программы, отражающие его поиск и исследования в области музыкальных связей, преемственности стиля, такие как «Д. Фильд – Ф. Шопен – М. Глинка» в Государственном музее им. А. Н. Скрябина и Международном центре-музее им. Н. К. Рериха (2002) и «Вечер романтической музыки (Д. Фильд – Ф. Шопен, А. Лядов – А. Скрябин) в Государственном Музее им. А. Н. Скрябина (2002). В настоящее время музыкант активно работает над проектами, связанными с русской фортепианной музыкой «Серебряного века», русского авангарда первой волны и музыкой русского зарубежья первой половины ХХ столетия.
16 мая в Рахманиновском зале с сольной программой «Яркие краски виртуозности» выступит лауреат международных конкурсов, преподаватель Московской консерватории, пианист Александр Малкус. Репертуар музыканта включает в себя большое число произведений самых различных эпох и стилей – от музыки старинных мастеров до современного авангарда. Но для концерта в Альма-матер он выбрал лучшие фортепианные этюды таких композиторов, как Шопен, Лист, Дебюсси, Сен-Санс, Чайковский, Лядов, Аренский, Борткевич, Глазунов, Скрябин, Рахманинов.
Александр Малкус окончил Московскую консерваторию и ассистентуру-стажировку под руководством В.А. Натансона. Гастролировал во многих странах – в России, в республиках бывшего СССР, Чехии, Словакии, Болгарии, Македонии, Швеции, Австрии, Италии, Франции, Германии, Великобритании, Японии, играл с успехом в таких престижных залах, как DvorakHall в Праге, MozartHall во Франкфурте, ColognePhilharmonicHall в Кёльне, VerdiHall в Милане, CasalsHall в Токио. Он также участвовал в целом ряде европейских музыкальных фестивалей: FrankfurtFeste 92 (Германия); Melos-ETHOS 93 (Словакия); MusicarteFestaInternazionaledellaMusicadaCamera 92, 93, 94 (Италия); фестиваль Гидона Кремера KammermusikfestLockenhaus 96 (Австрия); CambridgeSummerRecitals 96; фестиваль современной музыки в Одессе 97; BonnerHerbst 97 (Германия); XII фестиваль старинной музыки «SegniBarocchi» 2001 (Италия); X Международный фестиваль «Дворцы Санкт-Петербурга» 2002; The twelthsalondesArts в Софии; Варнинское лето 2007 (Болгария).
Партнёрами А. Малкуса были известные музыканты: дирижёры Н. Рахлин, А. Дмитриев, скрипачи Т. Гринденко, П. Минев (Болгария), виолончелисты М. Чайковская, И. Гаврыш, А. Крыстев (Болгария). В последние годы А. Малкус представлял интересные программы, отражающие его поиск и исследования в области музыкальных связей, преемственности стиля, такие как «Д. Фильд – Ф. Шопен – М. Глинка» в Государственном музее им. А. Н. Скрябина и Международном центре-музее им. Н. К. Рериха (2002) и «Вечер романтической музыки (Д. Фильд – Ф. Шопен, А. Лядов – А. Скрябин) в Государственном Музее им. А. Н. Скрябина (2002). В настоящее время музыкант активно работает над проектами, связанными с русской фортепианной музыкой «Серебряного века», русского авангарда первой волны и музыкой русского зарубежья первой половины ХХ столетия.