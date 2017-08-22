ОРЕАНДА-НОВОСТИ В этом году Фонд кино и Министерство культуры России второй раз организуют всероссийскую акцию «Ночь кино». 27 августа показы состоятся на двух тысячах площадок по всей стране. Алтайский край станет регионом-участником акции. Площадки будут работать в Барнауле, Рубцовске, Бийске, Яровом, Кулундинском, Быстроистокском и Поспелихинском районах. В столице региона бесплатные показы пройдут в кинотеатрах «Премьера» и «Мир», на открытой площадке Парка спорта Алексея Смертина.



В 2017 году зрители посмотрят картины, которые выбрали жители России. Лидерами стали «Кухня. Последняя битва» (режиссер Антон Федотов), «Время первых» (режиссёр Дмитрий Киселёв), «28 панфиловцев» (режиссёры Ким Дружинин и Андрей Шальопа). Дети смогут посмотреть мультфильм «Снежная королева - 3: Огонь и лед» (режиссёр Алексей Цицилин).



Алтайский государственный краеведческий музей тоже примет участие в акции. С 12 до 17 часов здесь будут показывать мультипликационные, документальные и художественные фильмы отечественного производства. Показ приурочат к Году экологии в России, 100-летию революции 1917 года и 80-летию со дня образования Алтайского края. В этот день можно будет увидеть клип «Год экологии», мультфильмы «Сказка старого дуба», «Мальчик и Земля», «Клад», «Паровозик из Ромашково», «Сказка о белой льдинке», «Рыжая кошка», «Как козлик землю держал», «Зеленая сказка», «На лесной тропе», «Про всех на свете», «Бабочка», несколько серий «Фиксиков», «Тралика и Валика» и «Ангелы Бэби». После покажут документальный фильм «Алтайский край» и фильм из серии «Сделано на Алтае» «Огненная машина Ивана Ползунова». В финале состоится показ ленты «Вихри враждебные».