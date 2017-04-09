Алтайские музыканты готовят концерты к 80-летию региона
09.04.2017, 10:58
ОРЕАНДА-НОВОСТИ К 80-летию со дня образования Алтайского края выпускники Алтайского государственного университета дадут несколько концертов в зале Государственной филармонии Алтайского края.
Первый из них состоится 9 апреля. На сцену выйдут лауреаты международных конкурсов Юлия Агальцева и Алена Крутеева, играющие на скрипках, альтист Святослав Тихонов, виолончелистка Юлия Пинягина и пианистка Алёна Григорьева.
По информации филармонии, во втором концерте помимо Юлии Агальцевой и Алены Крутеевой примут участие скрипачка Мария Нехорошева, пианистка Алина Ярилова и виолончелист Александр Россинский.
Первый из них состоится 9 апреля. На сцену выйдут лауреаты международных конкурсов Юлия Агальцева и Алена Крутеева, играющие на скрипках, альтист Святослав Тихонов, виолончелистка Юлия Пинягина и пианистка Алёна Григорьева.
По информации филармонии, во втором концерте помимо Юлии Агальцевой и Алены Крутеевой примут участие скрипачка Мария Нехорошева, пианистка Алина Ярилова и виолончелист Александр Россинский.