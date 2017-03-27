ОРЕАНДА-НОВОСТИ На территории Алтайского края в 12-й раз пройдёт Всероссийская акция «Ночь музеев». В 2017 году акция посвящена Году экологии в России и 80-летию Алтайского края.



20 мая с 19 часов до 2 часов ночи праздничные программы пройдут в музеях, галереях и выставочных залах Алтайского края. Как сообщают организаторы, впервые в акции примет участие Алтайский краевой Российско-Немецкий Дом. Гостям расскажут о немецком национальном костюме, о быте российских немцев, а также о национальной немецкой кухне.

Сводную программу «Ночи музеев» опубликуют в конце апреля. Общий билет (для взрослых и студентов) будет стоить 50 рублей в каждое учреждение культуры.



Справка: В 2016 году музеи, выставочные залы и галереи Алтайского края посетило около 35 тысяч человек.