Алтайский музей получил в дар личные вещи космонавта Германа Титова

Директор Алтайского государственного мемориального музея Германа Титова Татьяна Кайгородова и главный хранитель Татьяна Подольская побывали в командировке в Москве. Основными целями поездки было пополнение музейных фондов и поддержание тесного сотрудничества с семьей космонавта.



Жена Героя Советского Союза Тамара Титова передала в дар музею форменные генеральские брюки космонавта, его теннисную ракетку, документы, газетные материалы, памятные календари, выпущенные к юбилейным космическим датам, афиши. Сестра Германа Титова Земфира Степановна подарила музею личные вещи мамы космонавта Александры Михайловны. Фонды пополнили крепдешиновое платье и блуза, платок, палантин, вязанный спицами. Земфира Степановна увлекается вышивкой. Она подарила музею свою работу «Прибой», вышитую крестом. Во время встреч сотрудники музея записали воспоминания Тамары Васильевны и Земфиры Степановны о Германе Титове и его родителях.



В музее добавляют, что по приглашению Ассоциации музеев космонавтики делегаты стали участниками конференции «Роль человека в космическом полёте», проходившей в Московском планетарии. Организаторами выступали Институт медико-биологических проблем Российской академии наук, Центр подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина, Московский государственный технический университет имени Николая Баумана.