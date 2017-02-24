ОРЕАНДА-НОВОСТИ Весной в репертуар Алтайского краевого театра драмы имени Василия Шукшина войдут четыре новых спектакля.



7, 8 и 9 апреля на основной сцене впервые покажут спектакль «Зойкина квартира» по пьесе Михаила Булгакова. Режиссёром постановки стал Алексей Логачев. Выпускник ГИТИСа известен зрителям театра по работам «Пленные духи» Владимира и Олега Пресняковых (2014) и «Укрощение строптивой» Уильяма Шекспира (2015).



«Это история нэпманши Зои Пельц, которая в страстном желании уехать из Советской России придумала, как для этого собрать необходимое количество денег. Перед зрителем проходит история создания в обычной московской квартире модного ателье, вечерами переходящего в публичный дом. В причудливом пространстве собирается разношерстная и дикая компания», - говорят в театре. Главные роли исполнят Елена Адушева, Антон Кирков и Александр Хряков.



Жизнь главной героини спектакля Эльзы была не самой удивительной, не самой лучшей. Но она всё-таки была. Покоя и счастья, правда, было очень мало. «Я думала: все будет потом… и вот наступило потом. И оно хорошее, это потом…», - говорит Эльза. «Потом» наступило благодаря нечаянной встрече с абсолютно незнакомым ей человеком Василием Игнатьевичем, который показал Эльзе, что жизнь может измениться в любой момент. На сцену выйдут заслуженная артистка Бурятии и России Надежда Царинина, Любовь Сорокина, Юрий Антипенков, Лена Кегелева, Анастасия Макарова, Вячеслав Сысоев, Анастасия Кузнецова, Тамара Павлова и Анастасия Южакова.



3 и 4 мая в театре состоятся премьерные показы спектакля «Танец длиною в жизнь» в постановке артистки Лены Кегелевой. Она была автором новогодних спектаклей для взрослых на основной сцене. В новый спектакль режиссёр пригласила Вячеслава Сысоева, Анастасию Кузнецову, Дмитрия Чижука и Анастасию Дунаеву.