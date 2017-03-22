ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Анонсирована программа Органных уикендов в Старой Коломне на апрель. Концерты пройдут в Римско-католическом храме Святого Станислава, улица Союза Печатников, 22. Начало концертов по субботам в 19 часов, по воскресениям в 16 часов.



1 апреля 2017, суббота, 14 часов

Орган – детям

Странствия Пер Гюнта

Фантазия для детей и взрослых на музыку Эдварда Грига

За органом - лауреаты международных конкурсов Мария Лебедева и Екатерина Маришкина.

В дни весенних каникул 2017 неутомимые волшебницы-сказочницы, лауреаты международных конкурсов Мария Лебедева и Екатерина Маришкина приглашают присоединиться к увлекательному путешествию с одним из самых популярных героев Генрика Ибсена – Пер Гюнтом. Коварные тролли, кобольды, гномы, искушение богатством, обретения и потери, долгий путь к себе, самые невероятные приключения под всеми любимую музыку Эдварда Грига, которая по-новому зазвучит на Короле Инструментов, его величестве Органе.

1 апреля 2017, суббота, 19 часов

Европейские гости уикендов

Игра со временем

Бах, Франк, Видор, Чюрлёнис, Бартулис

Лауреат международных конкуров Балис Вайткус (орган)

Вильнюс, Литва

Балис Вайткус, один из лучших органистов Литвы, представит необычную программу, где наряду с хитами Баха, Франка и Видора будут представлены практически не звучащие в России опусы литовского гения, опередившего свое время, композитора, художника, поэта Микалоюса Константинаса Чюрлёниса, а также загадочное сочинение культового современного литовского композитора Видмантаса Бартулиса - Видение 17 июля 1750 года. Связь времён… Музыка Чюрлениса прозвучит именно в Старой Коломне, буквально в двух шагах от дома на Мастерской улице, где он жил в свой петербургский период в 1908-1909 годах. А знаете ли вы, что Чюрлёнис не только писал для органа, но и служил органистом, правда не в храме Святого Станислава, а в базилике Святой Екатерины на Невском проспекте, а ещё вёл петербургские дневники, следы которых теряются с началом Первой мировой войны? Но… живопись Чюрлениса – звучит, а его музыка вызывает абсолютно фантастические выизуальные образы. Другая интирига концерта – сочинение Вимантаса Бартулиса , посвящённое альфе и омеге органной музыки – Баху, и отсылающее нас ко дню его внезапного прозрения - 17 июля 1750 года, за несколько дней до кончины. Практически для всех композиторов - романтиков, встреча с органом начиналась с Баха. Не будь его, какова была бы судьба органной музыки в XIX столетии? В концерте прозвучат масштабные произведения для симфонического органа французов Франка и Видора, последний из которых, кстати, создал удивительный органный цикл Bach's Memento, в котором сочинения самого Иоганна Себастьяна Баха, написанные для различных инструментальных составов засверкали новыми гранями. Разные эпохи соединятся, благодаря мастерству музыканта, сидящему за органным пультом в течение одного весеннего вечера. Включайтесь в игру со временем вместе с замечательным органистом Балисом Вайткусом.

2 апреля 2017, воскресенье, 16 часов

Европейские гости уикендов

Very British !

Йэн Куинн (орган)

Великобритания - США

Атмосфера туманного Альбинона, столь созвучная энергетике Петербурга – Бридж, Стендфорд, Хауэллс. Музыка этих мастеров, самобытная тонкая, необычайно яркая, пронизанная особым британским колоритом, практически не звучит в России. Три звуковые картины родоначальника современной датской музыки, органиста, скрипача и дирижёра Нильса Гаде, чьё 200-летие отмечается в этом году, органная версия знаменитой баркароллы Рахманинова, две изысканнейшие пьесы центра всеобщего «органного притяжения» - Баха, и, наконец, сочинение самого Йэна Куинна, восхваляющее Пасхальную жертву - Victimae Paschali Laudes! Множество миров, вращающихся вокруг галактики Орган, в концерте европейского гостя органных уикендов – Йэна Куинна.

8 апреля 2017, суббота, 19 часов

Великолепный Бах

(Прекрасное должно быть величаво)

Юрий Семенов (орган)

Санкт-Петербург

Мекка всех органистов и любителей органной музыки – Бах. Орган — это истинная стихия баховского творчества. Здесь его гений развернулся во всем своём великолепии и безбрежности. Для любимого инструмента музыкант писал в течение всей своей жизни. Орган Баха – целый оркестр, способный донести до публики самые сокровенные мысли и эмоции гения, предвосхитившего «симфонический» орган эпохи романтизма. Два полюса органного творчества Баха — масштабные музыкальные циклы, состоящие из прелюдий, фантазий, токкат с фугами и одночастные хоральные прелюдии, проникнутые поразительным лиризмом. В программе известного петербургского органиста Юрия Семенова будут представлены самые масштабные баховские опусы: прелюдии и фуги до минор, соль мажор, си минор, до мажор и, конечно, же, токката и фуга ре минор – визитная карточка Короля Инструментов.

9 апреля, вокресенье, 16 часов

Отсчёт вечности

Лилия Кузнецова (орган)

Санкт-Петербург

Музыка вечности, музыка на века, музыка, ведущая отсчет вечности… Неподвластная времени, отражающая бесконечность бытия. «Цель и конечный конец всей музыки не должно быть ничто другое, кроме как восславление Бога и восстановление души» - говорил Иоганн Себастьян Бах. Воспарить над повседневностью, ощутить величие космоса, забыв на один вечер о неотложных делах и неразрешимых проблемах, вы сможете на концерте известной петербургской органистки Лилии Кузнецовой, которая представит программу из вечных опусов великого лейпцигского кантора. Прозвучат баховские токката и фуга "Дорийская", прелюдия и фуга ля минор, пасскалия,

концерт ля минор по Вивальди.

16 апреля, воскресенье 16 часов

Victimae paschali laudes

Праздничный Пасхальный концерт

Бах, Моцарт, Вьерн, Йон, Хаким, Раттер

Лауреаты международных конкурсов

Мария Лебедева

Екатерина Маришкина

(орган)

Камерный хор Политехнического университета имени Петра Великого

Художественный руководитель и дирижер Александра Макарова

Санкт-Петербург

Ликующая музыка сфер в Пасхальное Светлое Воскресенье. Многоголосая перекличка колоколов над просыпающимся городом. Петербургский апрель, согреваемый долгожданным солнцем. Радость души. Время надежд и обновления. В этот день под своды органного зала храма Святого Станислава вознесутся звуки вечной музыки. Строгость и мощь Баха, божественная искренность Моцарта и неуемная романтичность Вьерна… Непрекращающийся калейдоскоп захватывающих эмоций и ярчайших красок в праздничном концерте, который препроднесут публике любимые петербургские музыканты – блестящие молодые органистки Мария Лебедева и Екатерина Маришкина и Камерный хор Политехнического университета имени Петра Великого во главе с Александрой Макаровой.

22 апреля, суббота, 19 часов

Голос из поднебесья

Бах, Вивальди, Пьяццолла, Мериканто, Нововейский, Татаринов

Лауреаты международных конкурсов

Александра Зарянкина (сопрано)

Екатерина Маришкина (орган)

Чудесноое сопрано молодой талантливой певицы Александры Зарянкиной и органное мастерство Екатерины Маришкиной вознесут публику в поднебесье на крыльях Музыки. Весна. Бездонное, бесконечное небо раскинулось над странами и континентами. Независимо от смены эпох и событий, оно вечно простёрто над нашими головами, а бескрайние выси заполняет самый уникальный в мире инструмент - человеческий голос. Голос, рождающий такие разные мелодии… О любви и ненависти, о жизни и смерти, о самых невероятных движениях души... В концерте, который состоится в последнюю неделю весны в органном зале храма Святого Станислава, вечное искусство объединит Голос человеческий и Голос Короля инструментов - органа. Под необъятным небом всей Земли звучит музыка Германии, Италии, России, Финляндии, Польши, и сердца всех народов начинают биться в унисон.

23 апреля, воскресенье, 16 часов

PER VIOLA CON ORGANO

Бах, Ланге, Ришель, Сандлофф, Тубин, Тюрестам, Шнейдер, Эбен,

Борис Баринов (альт)

Михаил Мищенко (орган)

Санкт-Петербург

Бархатное звучание альта в ансамбле с многоликим органом. Музыка разных стран Европы. Любимая и известная или услышанная впервые. Звуковые мосты между временами и стилями. Изысканность звуковой палитры и тончайшие эмоции от замечательного дуэта петербургских музыкантов, отмечающего в этом году 10-летий творческий юбилей. Истинный праздник для самых взыскательных ценителей настоящей музыки от Бориса Баринова (альт) и Михаила Мищенко (орган).

29 апреля, суббота, 19 часов

Весна в зените

Кухарж, Бах, Лист

Юлия Корпачева (сопрано)

Регина Каменщикова (орган)

Санкт-Петербург

Петербургская весна в зените. Долгожданные прозрачные дни необратимо бегут в сторону лета. Время безудержных фантазий, неожиданных встреч, долгих прогулок. Как остановить мгновение? Удержать ускользающую красоту? В концерте органистки Регины Каменщиковой и певицы Юлии Корпачевой прозвучит музыка Кухаржа, Баха, Листа. В самый разгар весенних концертов почитателей органа и вокала ждёт встреча с любимыми музыкантами. Этот дуэт уже давно знаком меломанам нашего города своими выступлениями на лучших концертных площадках Северной столицы.

30 апреля, воскресенье, 16 часов

Европейские гости уикендов

Океан звука

Сюзанне Рон (Германия)

Букстехуде, Шейдт, Шейдеманн, Бах, Вьерн

Великие представители северо немецкой композиторской школы. Изысканная лаконичность раннего барокко в опусах Шейдта и Шейдеманна. Безбрежный звуковой океан, объединивший в одном концерте двух гениев - Букстехуде и Баха, учителя и ученика. Непревзойдённая архитектоника великого виртуоза, гениального композитора и импровизатора, рыцаря симфонического органа Луи Вьерна. В воскресное путешествие по звуковым пространствам приглашает европейская гостья уикендов, немецкая органистка Сюзанне Рон.