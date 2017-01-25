Анонсирована программа Органных уикендов в Старой Коломне на февраль
25.01.2017, 13:43
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Анонсирована программа Органных уикендов в Старой Коломне на февраль. Концерты пройдут в Римско-католическом храме Святого Станислава, улица Союза Печатников, 22. Начало концертов по субботам в 19 часов, по воскресениям в 16 часов.
В необычной и изысканной программе петербургских музыкантов - артиста оркестра Михайловского театра Бориса Баринова (альт) и лауреата международных конкурсов Екатерины Маришкиной (орган), публика перейдёт музыкальный мост между двумя великими державами – Россией и Германией. Уже не одно столетие культуры этих двух стран связаны почти неразрывно. В течение всего одного вечера встретятся Бах и Регер, Кушнарёв и Рахманинов… Принципиально разные сочинения объединяет одно: величие мысли и проникновенность мелодики. Музыканты приглашают отправиться в незабываемое путешествие по волнам Невы и Рейна.
5 февраля, воскресение, 16 часов
Из цикла Ступени мастерства
Per aspera ad astra
Регина Каменщикова и ее ученики
(орган, Санкт - Петербург)
Добрая традиция уикендов - представлять органные классы Санкт-Петербурга, России и Европы во главе с мастером-наставником. Яркие гала- концерты молодых органистов, заканчивающиеся выступлением мастера, неизменно привлекают публику, позволяя ей в течение одного концерта услышать сразу же нескольких музыкантов и открыть для себя новые имена. 5 февраля своим талантом поделятся воспитанники известной концертирующей органистки Регины Каменщиковой, преподавателя органного класса Средней специальной музыкальной школы Санкт-Петербургской консерватории,.
11 февраля, суббота, 19 часов
Датская легенда
НИЛЬС ГАДЕ
К 200-летию со дня рождения
При поддержке Фонда Карла Нильсена и Анны Марии Нильсен
(Carl Nielsen og Anna Marie Carl-Nielsens Legat)
Михаил МИЩЕНКО (орган)
Александр АНТОНОВ (труба)
Константин ЯКОВЛЕВ (фагот
Концерт петербургского органиста Михаила Мищенко, хорошо известного своими эксклюзивными и изысканными программами, в этот раз посвящен 200-летию крупнейшего датского композитора-романтика, органиста, скрипача и дирижёра XIX столетия Нильса Гаде (1817-1890). Творчество Гаде несет тепло и радость и надежду. Оно близко и доступно всем, сочетая в себе черты датской народной музыки и суровую поэзию северной страны. У музыканта учились Карл Нильсен и Эдвард Григ, именно поэтому, отдавая дань юбилею Гаде, Михаил Мищенко включил в программу этого вечера и сочинения Карла Нильсена, композитора, творчество которого оказало существенное влияние на современную датскую музыку. Звучание сочинений Иоганна Себастьяна Баха – неизменного центра притяжения органистов всех стран и эпох, придает концерту особую завершенность, органично вписавшись в датский колорит вечера. В концерте принимают участие Александр АНТОНОВ (труба) и Константин ЯКОВЛЕВ (фагот)
12 февраля, воскресение, 16 часов
Февральская фантазия для органа и голоса
Лауреаты международных конкурсов
Елена Антипина (орган)
Вера Чеканова (сопрано)
Санкт - Петербург
Орган и человеческий голос. Их гармоничное и светлое звучание словно приоткрывает дверь в вечность... В этот вечер известная петербургская органистка Елена Антипина, отметившая в минувшем сезоне 20 лет творческой деятельности, и обладательница красивейшего сопрано Вера Чеканова представят безусловные шедевры разных эпох. Творческий альянс музыкантов отнюдь не случаен, обе они - выпускницы Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова, обе часто обращаются к камерному жанру. Свежесть звучания сопрано в ансамбле с органом затронет самые сокровенные струны души пришедшей на концерт публики. Строгость и величие Баха и Генделя, искромётный задор Вивальди, раздумчивый романтизм Регера и феерическое звучание «колоколов» Вьерна - все это можно услышать в течение одного вечера в концерте Февральская фантазия для органа и голоса.
18 февраля, суббота, 19 часов
Планета Орган
Лауреат международных конкурсов Анна Алексеева
(орган, Санкт-Петербург)
Контрастная и яркая программа лауреата международных конкурсов Анны Алексеевой отличается большим разнообразием: архаичное обаяние вариаций Яна Питерсзона Свелинка, изысканная трио-соната Иоганна Себастьяна Баха, сочинения величайших романтиков немецкой и французской ветвей Макса Регера и Марселя Дюпре и тончайшая стилизация Микаэла Таривердиева погрузят публику в удивительную атмосферу Планеты Орган.
19 февраля , 16 часов
Открытие III Российско-польского органного конкурса
Vox Polonica Petropolitana
Петербургская преамбула
Гала – концерт
Гала-концерт членов жюри III международного конкурса Vox Polonica Petropolitana откроет русско-польскую неделю в органном зале храма Святого Станислава. Конкурс пройдёт с 20 по 25 февраля, но уже накануне старта публике будет предоставлена уникальная возможность познакомиться с сочинениями, включёнными в конкурсную программу. За органом - известные концертирующие органисты, члены жюри и организационного комитета, а также победитель предыдущего состязания Владимир Королевский. В программе - масштабные сочинения Букстехуде, Брунса, Баха, Франка. Изюминкой концерта станет путешествие по пятивековой истории органной Польши - это табулатуры Яна из Люблина XVI века, трио Морхайма, романтические сочинения Суржиньского и Нововейского!
25 февраля, суббота, 19 часов
Гала – концерт лауреатов III Российско-польского органного конкурса Vox Polonica Petropolitana
Приглашаем публику на концерт-интригу: ведь победители конкурса станут известны только накануне! 11 молодых талантливых русских и польских органистов будут состязаться в мастерстве с 20 по 25 февраля за органом храма Святого Станислава. Жюри, в которое вошли российские и польские органисты, возглавит Даниэль Зарецкий, заслуженный артист РФ, профессор СПбГУ, заведующий кафедрой органа и клавесина Санкт-Петербургской государственной консерватории, выдающийся музыкант, регулярно выступающий с сольными концертными программами в разных странах мира. Конкурс организован римско-католическим приходом Святого Станислава при участии Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова и уже хорошо известен в культурной среде Петербурга. Главной целью Конкурса является содействие развитию органного искусства, распространение польской органной музыки, поддержка молодых талантливых исполнителей и развитие международных культурных связей. Подобным проектом не может похвастаться ни один приход нашего многоконфессионального города!
26 февраля, воскресение 16 часов
Воскресный диалог виртуозов
Лауреат Международных конкурсов Алексей Балашов (гобой, Москва)
Заслуженный артист России Даниэль Зарецкий (орган, Санкт-Петербург)
В этот вечер два признанных виртуоза - «Паганини гобоя» Алексей Балашов и один из самых востребованных органистов нашего времени Даниэль Зарецкий, вступят в Воскресный диалог, представив программу из сочинений Баха, Марчелло и Паскулли. Чарующее звучание гобоя в ансамбле с Королем инструментов – органом, сделают этот вечер незабываемым, передав публике заряд самых чудесных эмоций на долгое время.
В необычной и изысканной программе петербургских музыкантов - артиста оркестра Михайловского театра Бориса Баринова (альт) и лауреата международных конкурсов Екатерины Маришкиной (орган), публика перейдёт музыкальный мост между двумя великими державами – Россией и Германией. Уже не одно столетие культуры этих двух стран связаны почти неразрывно. В течение всего одного вечера встретятся Бах и Регер, Кушнарёв и Рахманинов… Принципиально разные сочинения объединяет одно: величие мысли и проникновенность мелодики. Музыканты приглашают отправиться в незабываемое путешествие по волнам Невы и Рейна.
5 февраля, воскресение, 16 часов
Из цикла Ступени мастерства
Per aspera ad astra
Регина Каменщикова и ее ученики
(орган, Санкт - Петербург)
Добрая традиция уикендов - представлять органные классы Санкт-Петербурга, России и Европы во главе с мастером-наставником. Яркие гала- концерты молодых органистов, заканчивающиеся выступлением мастера, неизменно привлекают публику, позволяя ей в течение одного концерта услышать сразу же нескольких музыкантов и открыть для себя новые имена. 5 февраля своим талантом поделятся воспитанники известной концертирующей органистки Регины Каменщиковой, преподавателя органного класса Средней специальной музыкальной школы Санкт-Петербургской консерватории,.
11 февраля, суббота, 19 часов
Датская легенда
НИЛЬС ГАДЕ
К 200-летию со дня рождения
При поддержке Фонда Карла Нильсена и Анны Марии Нильсен
(Carl Nielsen og Anna Marie Carl-Nielsens Legat)
Михаил МИЩЕНКО (орган)
Александр АНТОНОВ (труба)
Константин ЯКОВЛЕВ (фагот
Концерт петербургского органиста Михаила Мищенко, хорошо известного своими эксклюзивными и изысканными программами, в этот раз посвящен 200-летию крупнейшего датского композитора-романтика, органиста, скрипача и дирижёра XIX столетия Нильса Гаде (1817-1890). Творчество Гаде несет тепло и радость и надежду. Оно близко и доступно всем, сочетая в себе черты датской народной музыки и суровую поэзию северной страны. У музыканта учились Карл Нильсен и Эдвард Григ, именно поэтому, отдавая дань юбилею Гаде, Михаил Мищенко включил в программу этого вечера и сочинения Карла Нильсена, композитора, творчество которого оказало существенное влияние на современную датскую музыку. Звучание сочинений Иоганна Себастьяна Баха – неизменного центра притяжения органистов всех стран и эпох, придает концерту особую завершенность, органично вписавшись в датский колорит вечера. В концерте принимают участие Александр АНТОНОВ (труба) и Константин ЯКОВЛЕВ (фагот)
12 февраля, воскресение, 16 часов
Февральская фантазия для органа и голоса
Лауреаты международных конкурсов
Елена Антипина (орган)
Вера Чеканова (сопрано)
Санкт - Петербург
Орган и человеческий голос. Их гармоничное и светлое звучание словно приоткрывает дверь в вечность... В этот вечер известная петербургская органистка Елена Антипина, отметившая в минувшем сезоне 20 лет творческой деятельности, и обладательница красивейшего сопрано Вера Чеканова представят безусловные шедевры разных эпох. Творческий альянс музыкантов отнюдь не случаен, обе они - выпускницы Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова, обе часто обращаются к камерному жанру. Свежесть звучания сопрано в ансамбле с органом затронет самые сокровенные струны души пришедшей на концерт публики. Строгость и величие Баха и Генделя, искромётный задор Вивальди, раздумчивый романтизм Регера и феерическое звучание «колоколов» Вьерна - все это можно услышать в течение одного вечера в концерте Февральская фантазия для органа и голоса.
18 февраля, суббота, 19 часов
Планета Орган
Лауреат международных конкурсов Анна Алексеева
(орган, Санкт-Петербург)
Контрастная и яркая программа лауреата международных конкурсов Анны Алексеевой отличается большим разнообразием: архаичное обаяние вариаций Яна Питерсзона Свелинка, изысканная трио-соната Иоганна Себастьяна Баха, сочинения величайших романтиков немецкой и французской ветвей Макса Регера и Марселя Дюпре и тончайшая стилизация Микаэла Таривердиева погрузят публику в удивительную атмосферу Планеты Орган.
19 февраля , 16 часов
Открытие III Российско-польского органного конкурса
Vox Polonica Petropolitana
Петербургская преамбула
Гала – концерт
Гала-концерт членов жюри III международного конкурса Vox Polonica Petropolitana откроет русско-польскую неделю в органном зале храма Святого Станислава. Конкурс пройдёт с 20 по 25 февраля, но уже накануне старта публике будет предоставлена уникальная возможность познакомиться с сочинениями, включёнными в конкурсную программу. За органом - известные концертирующие органисты, члены жюри и организационного комитета, а также победитель предыдущего состязания Владимир Королевский. В программе - масштабные сочинения Букстехуде, Брунса, Баха, Франка. Изюминкой концерта станет путешествие по пятивековой истории органной Польши - это табулатуры Яна из Люблина XVI века, трио Морхайма, романтические сочинения Суржиньского и Нововейского!
25 февраля, суббота, 19 часов
Гала – концерт лауреатов III Российско-польского органного конкурса Vox Polonica Petropolitana
Приглашаем публику на концерт-интригу: ведь победители конкурса станут известны только накануне! 11 молодых талантливых русских и польских органистов будут состязаться в мастерстве с 20 по 25 февраля за органом храма Святого Станислава. Жюри, в которое вошли российские и польские органисты, возглавит Даниэль Зарецкий, заслуженный артист РФ, профессор СПбГУ, заведующий кафедрой органа и клавесина Санкт-Петербургской государственной консерватории, выдающийся музыкант, регулярно выступающий с сольными концертными программами в разных странах мира. Конкурс организован римско-католическим приходом Святого Станислава при участии Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова и уже хорошо известен в культурной среде Петербурга. Главной целью Конкурса является содействие развитию органного искусства, распространение польской органной музыки, поддержка молодых талантливых исполнителей и развитие международных культурных связей. Подобным проектом не может похвастаться ни один приход нашего многоконфессионального города!
26 февраля, воскресение 16 часов
Воскресный диалог виртуозов
Лауреат Международных конкурсов Алексей Балашов (гобой, Москва)
Заслуженный артист России Даниэль Зарецкий (орган, Санкт-Петербург)
В этот вечер два признанных виртуоза - «Паганини гобоя» Алексей Балашов и один из самых востребованных органистов нашего времени Даниэль Зарецкий, вступят в Воскресный диалог, представив программу из сочинений Баха, Марчелло и Паскулли. Чарующее звучание гобоя в ансамбле с Королем инструментов – органом, сделают этот вечер незабываемым, передав публике заряд самых чудесных эмоций на долгое время.