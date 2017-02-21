Анонсирована программа Органных уикендов в Старой Коломне на март
21.02.2017, 16:39
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Анонсирована программа Органных уикендов в Старой Коломне на март. Концерты пройдут в Римско-католическом храме Святого Станислава, улица Союза Печатников, 22. Начало концертов по субботам в 19 часов, по воскресениям в 16 часов.
4 марта, суббота, 19 часов
Французский сувенир
Музыкальное приношение Видору
Лауреат международных конкурсов Егор Колесов (орган, Санкт-Петербург)
Органные хиты выдающегося французского романтика Шарля-Мари Видора в оригинальном обрамлении сочинений Каратыгина и Глазунова представит молодой органист, лауреат международных конкурсов Егор Колесов.
В концерте прозвучат части из наиболее известных симфоний Видора – 5, 6 и 7, а также его безусловный шедевр для симфонического органа - переложение финального хора из Страстей по Матфею Баха. Особый флер концерту придают сочинения Глазунова и Каратыгина. Прелюдия и фуга ре мажор Глазунова – сочинение, написанное по совету Жака Хандшина, выдающегося петербургского органиста, одного из учеников Видора. Прелюдия и фуга Каратыгина «В русском стиле» - интереснейшее сочинение в эпическом духе: в основе фуги лежит мотив известной русской народной песни «Эй, ухнем!».
Шарль-Мари Видор неоднократно бывал в России, и сыграл значительную роль в формировании русского органного исполнительского искусства в начале XX века. В 1896 он посетил Россию, где дал концерт в московском лютеранском соборе Святых Петра и Павла. Благодаря его стараниям в Большом зале Московской консерватории установлен уникальный инструмент создателя самого большого типа симфонического органа – Аристида Кавайе-Коля. Первый концерт Видора на новом органе состоялся 11 апреля 1901 года и вызвал восхищенные отзывы профессионалов и публики.
Программа
Шарль – Мари Видор (1844-1937) Allegro vivace из Симфонии № 5 op.42/1
Шарль – Мари Видор (1844-1937) Allegro ma non troppo из Симфонии №7 op.42/3
Александр Глазунов (1865-1936) Прелюдия и фуга ре мажор op.93
Шарль – Мари Видор (1844-1937) Intermezzo из Симфонии № 6 op.42/2
Шарль – Мари Видор (1844-1937) Andante Sostenuto из «Готической симфонии» op.70
Шарль – Мари Видор (1844-1937) Toccata из Симфонии №5 op.42/1
Иоганн Себастьян Бах (1685-1750) - Шарль - Мари Видор (1844-1937) Mattheus-Final» из цикла Bach’s memento.
5 марта, воскресение, 16 часов
В поисках света
Лауреат международных конкурсов Мансур Юсупов (орган, Санкт-Петербург)
Любой вид творчества – бесконечно долгий путь в поисках истины, стремление к абсолюту и свету. Тьма перестаёт существовать в контексте света, а вот свет в пространстве тьмы виден всегда. Лишь свет может помочь увидеть красоту бытия во всем её бесконечном великолепии.
Бах и Лист, Кушнарев и Вьерн – такие разные и, тем не менее, объединённые единым бесконечным стремлением на пути к Свету.
Концерт - размышление, свой особый взгляд на вечные ценности предлагает лауреат международных конкурсов Мансур Юсупов.
Программа
Иоганн Себастьян Бах (1685-1750)
Токката и фуга ре минор «Дорийская» BWV 538
Хоральная прелюдия Liebster Jesu, wir sind hier BWV 731
Хоральная прелюдия Wachet auf, ruft uns die Stimme BWV 645
Ференц Лист (1811-1886)
Прелюдия и фуга на тему BACH
Христофор Кушнарев (1890-1960)
Пассакалия
Луи Вьерн (1870-1937)
Вечерняя звезда
Вестминстерские колокола из цикла «4 пьесы-фантазии» ор. 54
8 марта 2017, среда, 16 часов
Праздничный концерт
Фанфары весны
Лауреаты Международных конкурсов
Мария Лебедева (орган)
Захар Кацман (валторна)
Глеб Иванов (тромбон)
Санкт-Петербург
Звонкие фанфары приветствуют прекрасных дам в первый праздник долгожданной весны - 8 марта! Неотразимые петербургские "трубадуры" и очаровательная органистка приглашают на искрящееся медью и золотом торжество Весны и Музыки. Сочинения разных стран и эпох, яркие и вызывающие самые радостные эмоции, дарят лауреаты Международных конкурсов: Мария Лебедева (орган), Алексей Иванов (труба), Захар Кацман (валторна), Глеб Иванов (тромбон).
Бах
Синфония из кантаты № 29
Тартини
Концерт для трубы и оркестра
Вивальди
Весна
Телеманн
Концерт для валторны и оркестра
Муффат
Токката
Фрескобальди
Токката для тромбона и органа
Франк
Андантино
Бёме
Концерт для трубы и оркестра, I часть
Вьерн
Гимн Солнцу
11 марта, суббота, 19 часов
Sotto il cielo d'Italia
Паизиелло, Вивальди, Альбинони, Босси.
Лауреат международных конкурсов Наталия Михайлова (орган, Санкт-Петербург)
Ускорить приход петербургской весны, подарив публике незабываемый вечер под лазурным небом Италии, поможет известная петербургская органистка, лауреат международных конкуросв Наталия Михайлова. Неуёмный оптимизм Вивальди и светлая печаль Альбинони, филигранная отточенность Босси, виртуозные токкаты XX столетия и оперные хиты в переложении для органа – все это перенесет вас в дивную страну безбрежных эмоций и сказочных красок – Италию.
12 марта, воскресение , 16 часов
Les visions du Jour du Jugement
Лауреат международных конкурсов Иван Татаринов (орган, Санкт-Петербург)
Органист и композитор Иван Татаринов предлагает слушателям задуматься о грядущем во время звучания авторской концертной программы Les visions du Jour du Jugement (Видения Судного Дня), где будут представлены медитативные творения великих французских мастеров XX столетия, а также новый опус самого маэстро - уже ЧЕТВЁРТАЯ органная симфония - "Эсхатологическая".
Великий Пост - время глубокой и искренней молитвы, отрешения от мирской суеты. Когда как не во время Великого Поста нужно размышлять о Конце Времён? Уже Ветхозаветные пророки предупреждают нас: "Придёт Господь в огне, и колесницы Его — как вихрь, чтобы излить гнев Свой с яростью и прещение Своё с пылающим огнём" (Ис. 66:15), "Солнце превратится во тьму и луна - в кровь, прежде нежели наступит день Господень, великий и страшный" (Иоиль 2:31). А Откровение Святого Апостола Иоанна Богослова даёт нам подробные картины того, какими будут последние дни этого мира.
Программа
Оливье Мессиан (1908-1992). "Руки из бездны" из цикла Livre d'Orgue (1951).
Марсель Дюпре (1886-1971). "Мир, ожидающий Спасителя" из Symphonie-Passion op.23
Жан Лангле (1907-1991). "Пророческие видения" и "Пятая Труба" из Пяти Медитаций на Апокалипсис Иоанна Богослова op.175
Иван Татаринов (1992*). Симфония №4 "Эсхатологическая" в 4 частях (2017)
18 марта, суббота, 19 часов
Baiser éternité
Вечер с Сезаром Франком
Лилия Кузнецова (орган, Санкт-Петербург)
Приоткрыть дверь в удивительный мир Сезара Франка приглашает известная петербургская органистка Лилия Кузнецова. Сезар Франк - романтик, мистик, философ, автор гениальных сочинений среди которых симфоническая, камерная, фортепианная и органная музыка, до конца дней служил в парижской церкви Святой Клотильды, поражая своим искусством не только прихожан, но и именитых музыкантов, в числе которых был сам Ференц Лист! «Святым от музыки» назвал его Ромен Роллан, подчеркнув удивительно светлую, по-детски непосредственную натуру музыканта. Богатейшую гамму устремлений и исканий человеческого духа, величие вечности и наваждение земных страстей – всё это можно услышать в концерте из сочинений разных лет Сезара Франка.
Программа
Сезар Франк (1822-1890)
Хорал № 1 ми мажор FWV 38
Прелюдия, фуга и вариация FWV 30
Хорал № 2 си минор FWV 39
Пастораль FWV 31
Хорал № 3 ля минор FWV 40
19 марта, воскресение, 16 часов
Пересекая Ла-Манш
Органная музыка Англии и Франции
Клерамбо, Франк, Элгар, Картер
Лауреат международных конкурсов Екатерина Маришкина (орган, Санкт-Петербург)
Два берега - два мира. Изысканная капризная Франция и гордый туманный Альбион... Заклятые друзья, такие непохожие и так неразрывно связанные вот уже тысячи лет. Язык, литература, музыка - два мира, две истории, две легенды. Они разнятся как ночь и день, но в то же время немыслимы друг без друга. Две музыкальные вселенные встретятся в одной концертной программе. Подобно двум сторонам одной медали, проявлениям различных граней одной души, прозвучат сочинения английских и французских композиторов четырёх столетий: от XVII до XX века. В концерте вы встретитесь с музыкой Клерамбо и Стэнли, Франка и Элгара - утончённой и горделивой, аскетически возвышенной и безудержно романтичной. Совершить экскурс в музыкальную историю двух побережий, пересекая Ла-Манш, приглашает лауреат международных конкурсов Екатерина Маришкина.
25 марта, суббота, 19 часов
Светотень
Бах, Стравинский, Губайдуллина, Дюпре
Лауреаты международных конкурсов
Мария Лебедева (орган),
Татьяна Тутынина (виолончель)
Санкт-Петербург
Бах, Стравинский, Губайдуллина, Дюпре – прошлое и настоящее, светлое и темное… Близкое к человеческому голосу звучание виолончели в сочетании с богатейшими звуковыми возможностями органа погрузят в поток бесконечного многообразия ярчайших эмоций. Татьяна Тутынина и Мария Лебедева представят публике как оригинальные сочинения для такого инструментального ансамбля, так и интереснейшие переложения, в том числе и свои собственные. Особый колорит концерта - сольные органные номера.
26 марта, воскресение, 16 часов
По реке времени
Бах, Таривердиев
Лауреат международных конкурсов
Владимир Королевский (орган, Волгоград)
Принято считать, что любое действие происходит в определённое время и в определённом месте. Категория времени… бесконечная череда состояний, ощущений, событий, действий. Время определяет, что было, есть и будет. Точкой отсчёта, способной изменить критерии времени, станет концерт молодого органиста и композитора, лауреата многочисленных международных конкурсов Владимира Королевского, который предлагает публике неспешно проплыть по Реке времени вместе с Иоганном Себастьяном Бахом и Микаэлом Таривердиевым.
4 марта, суббота, 19 часов
Французский сувенир
Музыкальное приношение Видору
Лауреат международных конкурсов Егор Колесов (орган, Санкт-Петербург)
Органные хиты выдающегося французского романтика Шарля-Мари Видора в оригинальном обрамлении сочинений Каратыгина и Глазунова представит молодой органист, лауреат международных конкурсов Егор Колесов.
В концерте прозвучат части из наиболее известных симфоний Видора – 5, 6 и 7, а также его безусловный шедевр для симфонического органа - переложение финального хора из Страстей по Матфею Баха. Особый флер концерту придают сочинения Глазунова и Каратыгина. Прелюдия и фуга ре мажор Глазунова – сочинение, написанное по совету Жака Хандшина, выдающегося петербургского органиста, одного из учеников Видора. Прелюдия и фуга Каратыгина «В русском стиле» - интереснейшее сочинение в эпическом духе: в основе фуги лежит мотив известной русской народной песни «Эй, ухнем!».
Шарль-Мари Видор неоднократно бывал в России, и сыграл значительную роль в формировании русского органного исполнительского искусства в начале XX века. В 1896 он посетил Россию, где дал концерт в московском лютеранском соборе Святых Петра и Павла. Благодаря его стараниям в Большом зале Московской консерватории установлен уникальный инструмент создателя самого большого типа симфонического органа – Аристида Кавайе-Коля. Первый концерт Видора на новом органе состоялся 11 апреля 1901 года и вызвал восхищенные отзывы профессионалов и публики.
Программа
Шарль – Мари Видор (1844-1937) Allegro vivace из Симфонии № 5 op.42/1
Шарль – Мари Видор (1844-1937) Allegro ma non troppo из Симфонии №7 op.42/3
Александр Глазунов (1865-1936) Прелюдия и фуга ре мажор op.93
Шарль – Мари Видор (1844-1937) Intermezzo из Симфонии № 6 op.42/2
Шарль – Мари Видор (1844-1937) Andante Sostenuto из «Готической симфонии» op.70
Шарль – Мари Видор (1844-1937) Toccata из Симфонии №5 op.42/1
Иоганн Себастьян Бах (1685-1750) - Шарль - Мари Видор (1844-1937) Mattheus-Final» из цикла Bach’s memento.
5 марта, воскресение, 16 часов
В поисках света
Лауреат международных конкурсов Мансур Юсупов (орган, Санкт-Петербург)
Любой вид творчества – бесконечно долгий путь в поисках истины, стремление к абсолюту и свету. Тьма перестаёт существовать в контексте света, а вот свет в пространстве тьмы виден всегда. Лишь свет может помочь увидеть красоту бытия во всем её бесконечном великолепии.
Бах и Лист, Кушнарев и Вьерн – такие разные и, тем не менее, объединённые единым бесконечным стремлением на пути к Свету.
Концерт - размышление, свой особый взгляд на вечные ценности предлагает лауреат международных конкурсов Мансур Юсупов.
Программа
Иоганн Себастьян Бах (1685-1750)
Токката и фуга ре минор «Дорийская» BWV 538
Хоральная прелюдия Liebster Jesu, wir sind hier BWV 731
Хоральная прелюдия Wachet auf, ruft uns die Stimme BWV 645
Ференц Лист (1811-1886)
Прелюдия и фуга на тему BACH
Христофор Кушнарев (1890-1960)
Пассакалия
Луи Вьерн (1870-1937)
Вечерняя звезда
Вестминстерские колокола из цикла «4 пьесы-фантазии» ор. 54
8 марта 2017, среда, 16 часов
Праздничный концерт
Фанфары весны
Лауреаты Международных конкурсов
Мария Лебедева (орган)
Захар Кацман (валторна)
Глеб Иванов (тромбон)
Санкт-Петербург
Звонкие фанфары приветствуют прекрасных дам в первый праздник долгожданной весны - 8 марта! Неотразимые петербургские "трубадуры" и очаровательная органистка приглашают на искрящееся медью и золотом торжество Весны и Музыки. Сочинения разных стран и эпох, яркие и вызывающие самые радостные эмоции, дарят лауреаты Международных конкурсов: Мария Лебедева (орган), Алексей Иванов (труба), Захар Кацман (валторна), Глеб Иванов (тромбон).
Бах
Синфония из кантаты № 29
Тартини
Концерт для трубы и оркестра
Вивальди
Весна
Телеманн
Концерт для валторны и оркестра
Муффат
Токката
Фрескобальди
Токката для тромбона и органа
Франк
Андантино
Бёме
Концерт для трубы и оркестра, I часть
Вьерн
Гимн Солнцу
11 марта, суббота, 19 часов
Sotto il cielo d'Italia
Паизиелло, Вивальди, Альбинони, Босси.
Лауреат международных конкурсов Наталия Михайлова (орган, Санкт-Петербург)
Ускорить приход петербургской весны, подарив публике незабываемый вечер под лазурным небом Италии, поможет известная петербургская органистка, лауреат международных конкуросв Наталия Михайлова. Неуёмный оптимизм Вивальди и светлая печаль Альбинони, филигранная отточенность Босси, виртуозные токкаты XX столетия и оперные хиты в переложении для органа – все это перенесет вас в дивную страну безбрежных эмоций и сказочных красок – Италию.
12 марта, воскресение , 16 часов
Les visions du Jour du Jugement
Лауреат международных конкурсов Иван Татаринов (орган, Санкт-Петербург)
Органист и композитор Иван Татаринов предлагает слушателям задуматься о грядущем во время звучания авторской концертной программы Les visions du Jour du Jugement (Видения Судного Дня), где будут представлены медитативные творения великих французских мастеров XX столетия, а также новый опус самого маэстро - уже ЧЕТВЁРТАЯ органная симфония - "Эсхатологическая".
Великий Пост - время глубокой и искренней молитвы, отрешения от мирской суеты. Когда как не во время Великого Поста нужно размышлять о Конце Времён? Уже Ветхозаветные пророки предупреждают нас: "Придёт Господь в огне, и колесницы Его — как вихрь, чтобы излить гнев Свой с яростью и прещение Своё с пылающим огнём" (Ис. 66:15), "Солнце превратится во тьму и луна - в кровь, прежде нежели наступит день Господень, великий и страшный" (Иоиль 2:31). А Откровение Святого Апостола Иоанна Богослова даёт нам подробные картины того, какими будут последние дни этого мира.
Программа
Оливье Мессиан (1908-1992). "Руки из бездны" из цикла Livre d'Orgue (1951).
Марсель Дюпре (1886-1971). "Мир, ожидающий Спасителя" из Symphonie-Passion op.23
Жан Лангле (1907-1991). "Пророческие видения" и "Пятая Труба" из Пяти Медитаций на Апокалипсис Иоанна Богослова op.175
Иван Татаринов (1992*). Симфония №4 "Эсхатологическая" в 4 частях (2017)
18 марта, суббота, 19 часов
Baiser éternité
Вечер с Сезаром Франком
Лилия Кузнецова (орган, Санкт-Петербург)
Приоткрыть дверь в удивительный мир Сезара Франка приглашает известная петербургская органистка Лилия Кузнецова. Сезар Франк - романтик, мистик, философ, автор гениальных сочинений среди которых симфоническая, камерная, фортепианная и органная музыка, до конца дней служил в парижской церкви Святой Клотильды, поражая своим искусством не только прихожан, но и именитых музыкантов, в числе которых был сам Ференц Лист! «Святым от музыки» назвал его Ромен Роллан, подчеркнув удивительно светлую, по-детски непосредственную натуру музыканта. Богатейшую гамму устремлений и исканий человеческого духа, величие вечности и наваждение земных страстей – всё это можно услышать в концерте из сочинений разных лет Сезара Франка.
Программа
Сезар Франк (1822-1890)
Хорал № 1 ми мажор FWV 38
Прелюдия, фуга и вариация FWV 30
Хорал № 2 си минор FWV 39
Пастораль FWV 31
Хорал № 3 ля минор FWV 40
19 марта, воскресение, 16 часов
Пересекая Ла-Манш
Органная музыка Англии и Франции
Клерамбо, Франк, Элгар, Картер
Лауреат международных конкурсов Екатерина Маришкина (орган, Санкт-Петербург)
Два берега - два мира. Изысканная капризная Франция и гордый туманный Альбион... Заклятые друзья, такие непохожие и так неразрывно связанные вот уже тысячи лет. Язык, литература, музыка - два мира, две истории, две легенды. Они разнятся как ночь и день, но в то же время немыслимы друг без друга. Две музыкальные вселенные встретятся в одной концертной программе. Подобно двум сторонам одной медали, проявлениям различных граней одной души, прозвучат сочинения английских и французских композиторов четырёх столетий: от XVII до XX века. В концерте вы встретитесь с музыкой Клерамбо и Стэнли, Франка и Элгара - утончённой и горделивой, аскетически возвышенной и безудержно романтичной. Совершить экскурс в музыкальную историю двух побережий, пересекая Ла-Манш, приглашает лауреат международных конкурсов Екатерина Маришкина.
25 марта, суббота, 19 часов
Светотень
Бах, Стравинский, Губайдуллина, Дюпре
Лауреаты международных конкурсов
Мария Лебедева (орган),
Татьяна Тутынина (виолончель)
Санкт-Петербург
Бах, Стравинский, Губайдуллина, Дюпре – прошлое и настоящее, светлое и темное… Близкое к человеческому голосу звучание виолончели в сочетании с богатейшими звуковыми возможностями органа погрузят в поток бесконечного многообразия ярчайших эмоций. Татьяна Тутынина и Мария Лебедева представят публике как оригинальные сочинения для такого инструментального ансамбля, так и интереснейшие переложения, в том числе и свои собственные. Особый колорит концерта - сольные органные номера.
26 марта, воскресение, 16 часов
По реке времени
Бах, Таривердиев
Лауреат международных конкурсов
Владимир Королевский (орган, Волгоград)
Принято считать, что любое действие происходит в определённое время и в определённом месте. Категория времени… бесконечная череда состояний, ощущений, событий, действий. Время определяет, что было, есть и будет. Точкой отсчёта, способной изменить критерии времени, станет концерт молодого органиста и композитора, лауреата многочисленных международных конкурсов Владимира Королевского, который предлагает публике неспешно проплыть по Реке времени вместе с Иоганном Себастьяном Бахом и Микаэлом Таривердиевым.