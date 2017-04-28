Анонсирована программа Органных уикендов в Старой Коломне на май
28.04.2017, 17:44
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Анонсирована программа Органных уикендов в Старой Коломне на май. Концерты пройдут в Римско-католическом храме Святого Станислава (улица Союза Печатников 22). Начало концертов по субботам в 19 часов, по воскресеньям в 16 часов.
6 мая 2017, суббота, 19 часов
AVE MARIA
Лауреаты международных конкурсов
Дина Ихина
Денис Маханьков
(орган, Санкт-Петербург)
Людмила Трифонова (меццо сопрано, Кондопога)
Дина Ихина и Денис Маханьков - неутомимая органная пара, выступающая на многочисленных площадках России и зарубежья, поражает публику самыми смелыми и неожиданными проектами с участием Короля инструментов. Музыканты ежегодно с успехом проводят многочисленные фестивали: ежегодный фестиваль на уникальном историческом органе в Печорах, летний фестиваль органной музыки в южных городах Эстонии, носящий имя знаменитых органных мастеров - братьев Крииза, международный фестиваль органной музыки Grande Orgue и Органную академию в Кондопоге. Дина Ихина и Денис Маханьков в ансамбле с обладательницей красивейшего меццо сопрано Людмилой Трифоновой на этот раз посвящают своё выступление вечной теме. Это Ave Maria, образ, к которому обращались в разное время самые разные композиторы. Прозвучит музыка Перголези, Баха, Люцци, Франка, Каччини. Вокальные номера органично дополнят сольные выступления органного дуэта.
7 мая 2017, воскресенье, 16 часов
Из цикла Ступени мастерства
Per aspera ad astra
Лауреат международных конкуров Юлия Глазкова и ее ученики
(орган, Санкт-Петербург)
Добрая традиция уикендов - представлять органные классы Санкт-Петербурга, России и Европы во главе с мастером-наставником. Яркие гала- концерты молодых органистов, заканчивающиеся выступлением мастера, неизменно привлекают публику, позволяя ей в течение одного концерта услышать сразу же нескольких музыкантов и открыть для себя новые имена. 7 мая своим талантом поделятся воспитанники известной концертирующей органистки, лауреата многочисленых музыкальных конкурсов, молодого преподавателя Санкт-Петербургской консерватории Юлии Глазковой. Прозвучат сочинения Баха, Видора и Регера.
13 мая 2017, 19 часов
Subspecie aeternitatis
Брунс, Бах, , Видор, Ален, Петерс, Сава
Лауреат Всероссийских и Международных конкурсов
Эльнора Гросс (орган)
Наталия Власова (сопрано)
Екатерина Рунцис (сопрано)
Анна Киселёва (фортепиано)
Санкт-Петербург
Программа концерта воспитанницы Санкт-Петербургского Музыкального училища имени Н.А. Римского-Корсакова, лауреата многочисленных Всероссийских и Международных конкурсов Эльноры Гросс, отличается большим разнообразием и состоит из ярчайших и необыкновенно сложных сочинений композиторов XVIII- XXI веков.
Французская органная ветвь представлена именами Шарля-Мари Видора и Жана Алена, модальная месса которого прозвучит в России впервые. Сочетание органа и рояля поразит в сочинении Флора Петерса. Пронзающее до глубины души сочинение польского композитора Мариана Савы Ecce lignum crucis усилит драматургию вечера, а сочинения великих творцов Баха и Брунса органично дополнят его самобытную музыкальную картину.
14 мая, воскресенье, 16 часов
Сольный дебют
Лауреат Всероссийского конкурса Марселла Айвазян (орган)
Карина Амири (флейта)
Ольга Ярцева (скрипка)
Санкт-Петербург
Букстехуде, Бах, Райнбергер, Видор, Ален, Эбен.
В своём сольном дебюте Марселла Айвазян представит многоплановую программу сочинений композиторов XVIII- XXI веков – от Букстехуде до Эбена. Орган прозвучит не только соло, но и в ансамбле со скрипкой и флейтой. Воспитанница Санкт-Петербургского музыкального училища имени Н.А. Римского-Корсакова Марселла Айвазян занимается в органном классе известного музыканта и педагога Лилии Кузнецовой. Искренность и творческое обаяние юной органистки, широкий спектр сочинений, охватывающий музыку несколький столетий, все это, безусловно, найдёт отклик у изысканной петербургской публики.
20 мая, суббота, 19 часов
Бах. 18 историй.
Шесть трио-сонат для органа
Лауреат международных конкурсов Мария Лебедева (орган)
Санкт-Петербург
18 удивительных историй от Иоганна Себастьяна Баха поведает блестящая петербургская органистка Мария Лебедева. Шесть трехчастных трио-сонат великого кантора в один вечер – смелая затея. Немногие органисты замахиваются на подобный эксперимент – это музыка необычайно сложна для исполнения и является своеобразным индикатором профессионального уровня исполнителя. Каждая из трёх частей сонаты – маленький шедевр, подобный короткому, но необычайно ёмкому рассказу, где за краткие минуты проходит целый калейдоскоп важнейших событий.
21 мая, воскресенье, 16 часов
В садах красоты
Лауреаты международных конкурсов
Екатерина Лихина (орган)
Юлия Фролова (сопрано)
Екатерина Черняева (скрипка0
Санкт-Петербург
Бах, Букстехуде, Вьерн, Ален
Прелюдия соль минор и кантата «Singet dem Herrn» Букстехуде, соль мажорный концерт и "Дорийская" токката и фуга Баха, финал Первой органной симфонии Вьерна и "Висячие сады" Алена. Германия и Франция. Самобытное обаяние северо немецкого барокко и французский симфонический орган. Что объединяет музыку столь разных эпох и стилей? Непроходящая красота, запечатленная по-разному каждым из гениев, но всегда находящая самый живой отклик у музыканта и публики. Совершите весеннюю незабываемую прогулку по цветущим Садам Красоты рука об руку с лауреатом международных конкурсов, клавесинисткой и органисткой Екатериной Лихиной в чудесный майский день.
27 мая, суббота, 19 часов
В царстве звука
Лауреат международных конкурсов Анна Алексеева (орган)
Санкт-Петербург
Свелинк, Бах, Дюруфле
Вся многоголосная палитра Короля инструментов от Свелинка до Дюруфле представлена в программе воспитанницы Санкт-Петербургской консерватории, лауреата международных конкурсов Анны Аексеевой. Вариации на тему песни о быстротечности юных дней виртуоза клавирной импровизации, амстердамского Орфея Яна Свелинка и величественная фреска Баха - токката и фуга ми-мажор. Фаннтазия и фуга ре минор – одно из самых значимых сочинений Макса Регера. И, наконец, шедевр симфонической органной музыки последнего французского романтика Мориса Дюруфле - прозрачная хрупкая сицилиана и виртуозная захватывающая токката из Сюиты № 5. Незабываемый субботний вечер в Царстве звука.
28 мая, воскресенье, 16 часов
Размышления за органом
Куперен, Бах, Дюруфле, Ройбке
Лауреат международных конкурсов
Виктория Шорохова (орган)
Мария Есаулова (фортепиано)
Санкт-Петербург
Музыка, настраивающая на размышления о вечном. Серьёзная, но необычайно яркая и эмоциональная. Возвышенность и изысканность Куперенна, неиссякаемый звуковой поток Баха, завораживающий мир последнего французского романтика Дюруфле. Знаменитая соната Ройбке на 94 псалм, удивительно сочетающая в себе философско-религиозный подтекст с внешней эффектностью. Остановиться. Неспешно поразмышлять. Погрузиться в удивительные миры гениальных творцов разных эпох в концерте «Размышления за органом».
6 мая 2017, суббота, 19 часов
AVE MARIA
Лауреаты международных конкурсов
Дина Ихина
Денис Маханьков
(орган, Санкт-Петербург)
Людмила Трифонова (меццо сопрано, Кондопога)
Дина Ихина и Денис Маханьков - неутомимая органная пара, выступающая на многочисленных площадках России и зарубежья, поражает публику самыми смелыми и неожиданными проектами с участием Короля инструментов. Музыканты ежегодно с успехом проводят многочисленные фестивали: ежегодный фестиваль на уникальном историческом органе в Печорах, летний фестиваль органной музыки в южных городах Эстонии, носящий имя знаменитых органных мастеров - братьев Крииза, международный фестиваль органной музыки Grande Orgue и Органную академию в Кондопоге. Дина Ихина и Денис Маханьков в ансамбле с обладательницей красивейшего меццо сопрано Людмилой Трифоновой на этот раз посвящают своё выступление вечной теме. Это Ave Maria, образ, к которому обращались в разное время самые разные композиторы. Прозвучит музыка Перголези, Баха, Люцци, Франка, Каччини. Вокальные номера органично дополнят сольные выступления органного дуэта.
7 мая 2017, воскресенье, 16 часов
Из цикла Ступени мастерства
Per aspera ad astra
Лауреат международных конкуров Юлия Глазкова и ее ученики
(орган, Санкт-Петербург)
Добрая традиция уикендов - представлять органные классы Санкт-Петербурга, России и Европы во главе с мастером-наставником. Яркие гала- концерты молодых органистов, заканчивающиеся выступлением мастера, неизменно привлекают публику, позволяя ей в течение одного концерта услышать сразу же нескольких музыкантов и открыть для себя новые имена. 7 мая своим талантом поделятся воспитанники известной концертирующей органистки, лауреата многочисленых музыкальных конкурсов, молодого преподавателя Санкт-Петербургской консерватории Юлии Глазковой. Прозвучат сочинения Баха, Видора и Регера.
13 мая 2017, 19 часов
Subspecie aeternitatis
Брунс, Бах, , Видор, Ален, Петерс, Сава
Лауреат Всероссийских и Международных конкурсов
Эльнора Гросс (орган)
Наталия Власова (сопрано)
Екатерина Рунцис (сопрано)
Анна Киселёва (фортепиано)
Санкт-Петербург
Программа концерта воспитанницы Санкт-Петербургского Музыкального училища имени Н.А. Римского-Корсакова, лауреата многочисленных Всероссийских и Международных конкурсов Эльноры Гросс, отличается большим разнообразием и состоит из ярчайших и необыкновенно сложных сочинений композиторов XVIII- XXI веков.
Французская органная ветвь представлена именами Шарля-Мари Видора и Жана Алена, модальная месса которого прозвучит в России впервые. Сочетание органа и рояля поразит в сочинении Флора Петерса. Пронзающее до глубины души сочинение польского композитора Мариана Савы Ecce lignum crucis усилит драматургию вечера, а сочинения великих творцов Баха и Брунса органично дополнят его самобытную музыкальную картину.
14 мая, воскресенье, 16 часов
Сольный дебют
Лауреат Всероссийского конкурса Марселла Айвазян (орган)
Карина Амири (флейта)
Ольга Ярцева (скрипка)
Санкт-Петербург
Букстехуде, Бах, Райнбергер, Видор, Ален, Эбен.
В своём сольном дебюте Марселла Айвазян представит многоплановую программу сочинений композиторов XVIII- XXI веков – от Букстехуде до Эбена. Орган прозвучит не только соло, но и в ансамбле со скрипкой и флейтой. Воспитанница Санкт-Петербургского музыкального училища имени Н.А. Римского-Корсакова Марселла Айвазян занимается в органном классе известного музыканта и педагога Лилии Кузнецовой. Искренность и творческое обаяние юной органистки, широкий спектр сочинений, охватывающий музыку несколький столетий, все это, безусловно, найдёт отклик у изысканной петербургской публики.
20 мая, суббота, 19 часов
Бах. 18 историй.
Шесть трио-сонат для органа
Лауреат международных конкурсов Мария Лебедева (орган)
Санкт-Петербург
18 удивительных историй от Иоганна Себастьяна Баха поведает блестящая петербургская органистка Мария Лебедева. Шесть трехчастных трио-сонат великого кантора в один вечер – смелая затея. Немногие органисты замахиваются на подобный эксперимент – это музыка необычайно сложна для исполнения и является своеобразным индикатором профессионального уровня исполнителя. Каждая из трёх частей сонаты – маленький шедевр, подобный короткому, но необычайно ёмкому рассказу, где за краткие минуты проходит целый калейдоскоп важнейших событий.
21 мая, воскресенье, 16 часов
В садах красоты
Лауреаты международных конкурсов
Екатерина Лихина (орган)
Юлия Фролова (сопрано)
Екатерина Черняева (скрипка0
Санкт-Петербург
Бах, Букстехуде, Вьерн, Ален
Прелюдия соль минор и кантата «Singet dem Herrn» Букстехуде, соль мажорный концерт и "Дорийская" токката и фуга Баха, финал Первой органной симфонии Вьерна и "Висячие сады" Алена. Германия и Франция. Самобытное обаяние северо немецкого барокко и французский симфонический орган. Что объединяет музыку столь разных эпох и стилей? Непроходящая красота, запечатленная по-разному каждым из гениев, но всегда находящая самый живой отклик у музыканта и публики. Совершите весеннюю незабываемую прогулку по цветущим Садам Красоты рука об руку с лауреатом международных конкурсов, клавесинисткой и органисткой Екатериной Лихиной в чудесный майский день.
27 мая, суббота, 19 часов
В царстве звука
Лауреат международных конкурсов Анна Алексеева (орган)
Санкт-Петербург
Свелинк, Бах, Дюруфле
Вся многоголосная палитра Короля инструментов от Свелинка до Дюруфле представлена в программе воспитанницы Санкт-Петербургской консерватории, лауреата международных конкурсов Анны Аексеевой. Вариации на тему песни о быстротечности юных дней виртуоза клавирной импровизации, амстердамского Орфея Яна Свелинка и величественная фреска Баха - токката и фуга ми-мажор. Фаннтазия и фуга ре минор – одно из самых значимых сочинений Макса Регера. И, наконец, шедевр симфонической органной музыки последнего французского романтика Мориса Дюруфле - прозрачная хрупкая сицилиана и виртуозная захватывающая токката из Сюиты № 5. Незабываемый субботний вечер в Царстве звука.
28 мая, воскресенье, 16 часов
Размышления за органом
Куперен, Бах, Дюруфле, Ройбке
Лауреат международных конкурсов
Виктория Шорохова (орган)
Мария Есаулова (фортепиано)
Санкт-Петербург
Музыка, настраивающая на размышления о вечном. Серьёзная, но необычайно яркая и эмоциональная. Возвышенность и изысканность Куперенна, неиссякаемый звуковой поток Баха, завораживающий мир последнего французского романтика Дюруфле. Знаменитая соната Ройбке на 94 псалм, удивительно сочетающая в себе философско-религиозный подтекст с внешней эффектностью. Остановиться. Неспешно поразмышлять. Погрузиться в удивительные миры гениальных творцов разных эпох в концерте «Размышления за органом».