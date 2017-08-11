ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Анонсирована программа Органных уикендов в Старой Коломне на сентябрь. Концерты пройдут в Римско-католическом храме Святого Станислава (улица Союза Печатников 22, г. Санкт-Петербург). Начало концертов по субботам в 19 часов, по воскресеньям в 16 часов.

Открытие концертного сезона 2017-2018

9 сентября 2017, суббота, 19 часов

Органный концерт

Торжество органа

Шедевры немецкой и французской органной музыки

Лауреат международных конкурсов Мария Лебедева (орган)

Санкт-Петербург

Новый сезон органных уикендов в Старой Коломне откроет блестящая петербургская органистка Мария Лебедева. В это раз она представит сочинения из золотого фонда двух самых «органных» стран — Германии и Франции. Насыщенный музыкальный вояж позволит охватить широчайший спектр музыки - от Баха до наших дней. Романтические, вызывающие целый ряд самых ярких эмоций сочинения Мендельсона, Франка и Дюрюфле предварят исполнение трёх поэм нашего современника, выдающегося французского органиста и композитора Тьерри Эскеша. Неожиданным логическим завершением концерта станет исполнение знаменитой Пасакальи петербургского композитора Христофора Кушнарева — истинного образца философской лирики.

10 сентября 2017, воскресенье, 16 часов

Органный концерт

Великолепие Германии.

Бах, Букстехуде, Любек, Брунс

Санкт-Петербургский концертный дуэт

Заслуженный артист России Марк Таубе (скрипка)

Лауреат международных конкурсов Екатерина Маришкина (орган)

Лауреат международных конкурсов Андрей Удалов (бас)

Санкт-Петербург

В первый уикенд нового концертного сезона великолепие звукописи Северной Германии подарят публике любимые петербуржцами музыканты. Сочинения Николауса Брунса, Дитриха Букстехуде, Винцента Любека и Иоганна Себастьяна Баха прозвучат в исполнении «Санкт-Петербургского концертного дуэта» – скрипача Марка Таубе и органистки Екатерины Маришкиной. Одну из вершин творческого наследия Брунса - кантату Mein Hertz ist bereit – представит обладатель прекрасного баса, солист тетра "Зазеркалье" Андрей Удалов. Звучание сольных органных сочинений, органа в ансамбле со скрипкой и голосом позволит продемонстрировать все стилистическое богатство великой школы Северной Германии.

16 сентября 2017, суббота, 19 часов

Органный концерт

Hymne au soleil

(Гимн солнцу)

Бах, Боэли, Видор, Вьерн, Дюпре

Лауреат международных конкурсов Егор Колесов (орган, Санкт-Петербург)

Лауреат международных конкурсов, молодой талантливый органист Егор Колесов назвал свой концерт Hymne au soleil (Гимн солнцу) по одной из пьес гениального французского органиста и композиторв Луи Вьерна. Слепой от рождения музыкант в своих сочинениях продолжил традиции его великих учителей-предшественников – Франка и Видора, которые прославились своими опусами для «симфонического» органа. Их сочинения также прозвучат в концерте, наряду с масштабной Симфонией-Пассионом не менее гениального ученика Вьерна – Марселя Дюпре, написанной им под впечатлением от самого большого в мире органа, установленного в Универмаге Ванамекера в Филадельфии. Таким образом, прозвучит французская органная музыка трёх поколений ее удивительных создателей. В концепцию вечера органично вписывается Трио-соната Баха их цикла «Музыкальное приношение» в транскрипции для органа Жана Гийю, выдающегося органиста и композитора, автора знаменитого переложения для органа «Картинок с выставки» Мусоргского.

17 сентября 2017, воскресенье, 16 часов

Органный концерт

Между сном и явью

Бах и современная органная музыка

Лука Массалья (орган, Италия)

Итальянский органист и композитор Лука Массалья служит в церкви Madonna degli Angeli в Турине, ведёт активную концертную деятельность и очень любить выступать в России. Музыкант представит самобытную и захватывающую программу из сочинений современных композиторов, которая контрастирует и одновремено удивительно сочетается с опусами великого Баха. Лука Массалья окончил Туринскую консерваторию имени Джузеппе Верди по классам органа и композиции. В 2009–2012 годах концертировал по странам Европы в составе органно-саксофонного дуэта «Ricercare». В 2010 году Лука Массалья был художественным руководителем органного фестиваля Note per la Sindone, посвящённого открытию для паломников туринской плащаницы. Записал два диска собственных органных транскрипций среди которых: окрестровая поэма Бородина «В степях Центральной Азии» и «Аstor Piazzolla — ritratto d'autore»

23 сентября 2017, суббота, 19 часов

Органно-вокальный концерт

Лёд и пламень

Бах, Вивальди, Моцарт, Франк, Шуберт

Лауреаты международных конкурсов

Ольга Самойленко (сопрано)

Елена Антипина (орган)

Санкт-Петербург

Изысканную и волнующуя душу программу представят петербургские музыканты, певица Ольга Самойленко и органистка Елена Антипина. Хиты из золотого фонда барокко, венской классики и романтической музыки Германии и Франции в уникальной акустике храма Святого Станислава станут истинным праздником духа для поклонников настоящей музыки. Бах и Вивальди, Моцарт и Франк, Сен-Санс и Видор в самый прекрасный осенний месяц Петербурга в исполнении очаровательного вокально-органного дуэта.

24 сентября 2017, воскресенье, 16 часов

Органный концерт

Перед лицом вечности. Бах и французский симфонический орган

Лауреат международных конкурсов Алла Морозова (орган, Москва)

Московская гостья уикендов Алла Морозова соединила в своей программе сочинения великого лейпцигского кантора, точке отсчёта всех органистов – Баха, и гениев французского романтического органа: Франка, Дюпре, Вьерна и Дюрюфле, в своем творчестве неизменно опиравшихся на его необъятное творческое наследие. Философские размышления композиторов-органистов с точки зрения вечности, написанные по-разному, но неизменно вызывающие неподдельное восхищение музыкантов и публики во все времена и эпохи – истинный критерий ценности музыки, которая прозвучит в исполнении Аллы Морозовой.

30 сентября 2017, суббота 19 часов

Галантный реверанс

Музыка барокко для мандолины и органа

Вивальди, Каччини, Гуэрра

Лауреаты международных конкурсов

Наталья Михайлова (орган)

Екатерина Забайрачная (мандолина)

Санкт-Петербург

Петербургские музыканты Наталья Михайлова и Екатерина Забайрачная приглашают публику в мир реверансов, изысканных мелизмов и шуршания шелков. Очарование итальянского барокко в удивительном альянсе капризной мандолины и всемогущего органа – чудесный сувенир петербургским меломанам в последний день ускользающего сентября.