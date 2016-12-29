Анонсирована программа Органных уикендов в Старой Коломне на январь
29.12.2016, 11:38
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Анонсирована программа Органных уикендов в Старой Коломне на январь. Концерты пройдут в Римско-католическом храме Святого Станислава, улица Союза Печатников, 22. Начало концертов по субботам в 19 часов, по воскресениям в 16 часов.
21 января, суббота, 19 часов
Сольный дебют
Лауреат международных конкурсов Александра Сперотто (орган, Санкт-Петербург)
В своём сольном дебюте Александра Сперотто представит разнообразную программу сочинений композиторов XVII- XXI веков – от Букстехуде до Эскеша. Александра Сперотто – воспитанница Санкт-Петербургского музыкального училища имени Н.А. Римского-Корсакова, занимается в классе известной органистки Лилии Кузнецовой. Лауреат Международных конкурсов, она уверенно вписалась в органное исполнительское пространство современности, несмотря на свой молодой возраст.
22 января, воскресенье, 2016 , 16 часов
Европейские гости уикендов
Диалог со временем. От Маршана до Франка
Анри Ормье (орган, Каркассон, Франция)
Совершить путешествие во времени приглашает французский органист Анри Ормье. Музыкант родился на юге Франции. Занятия на фортепиано начал в раннем возрасте. После обучение в Консерватории Бордо по классу органа у Франсис Шапле, продолжил совершенствовать своё мастерство в Париже у Патрис Холинер (фортепиано) и Бландин Верле (клавесин). Одновременно занимался композицией с Ивонн Деспорт, консультируясь у органиста Франсуа-Анри Убара.Ормье – органист церкви Сен-Винсент в Каркассоне и директор Хора Сен-Луи. Основатель фестиваля органной музыки Les Vents d'Anges в Каркассоне. Регулярно концертирует во Франции и за рубежом. В репертуаре музыканта – сочинения от раннего барокко до современной музыки. Выступал в сопровождении оркестра с концертами Баха, Генделя, Гайдна, Пуленка, Гильмана, Райнбергера и симфонией Сен-Санс Симфония N. 3 с солирующим органом. Записал в ансамбле с немецким органистом Рейнхардом Зелигером компакт диск сочинений для двух органистов, получивший самую высокую оценку критиков.
28 января, суббота, 19 часов
Глазунов. Орган. Париж.
Лауреат международных конкурсов Егор Колесов (орган, Москва)
Свой взгляд на творчество Глазунова предлагает молодой московский органист Егор Колесов. Органное творчество Александра Константиновича Глазунова (1865-1936) неразрывно связано с французской органной традицией. Концерт открывает первое органное сочинение Глазунова – Прелюдия и фуга ре мажор op.93. Петербургский органист Жак Хандшин был инициатором обращения Глазунова к органу, он же и осуществил первое издание прелюдии и фуги. Светлый характер пьесы, оригинальность музыкального мышления Глазунова открыли новую страницу в петербургской органной музыке. Личное знакомство композитора со знаменитым парижским органистом Марселем Дюпре (1886-1971) сыграло решающую роль в сочинении Фантазии соль мажор op.110 (Посвящена Дюпре). Глазунов лично консультировался с Дюпре в период написания этой необычной пьесы. Это последнее завершенное сочинение Глазунова, редко возвращающегося к творчеству после долгого периода молчания. В концерте так же прозвучит премьера переложения Прелюдии и фуги до мажор op.101 для фортепиано. Органную музыку Парижа представят сочинения Франка, Вьерна, Дюпре. Это небольшие пьесы: Прелюдия, фуга и вариация Франка, Наяды Вьерна и две части из крупных симфонических циклов: шестой симфонии Вьерна и первой симфонии Дюпре. Симфонический стиль этих опусов, широта замысла роднит их с творениями Глазунова. Эти композиторы используют возможности «симфонического органа», к которым неоднократно обращался и Глазунов.
29 января, воскресенье, 16 часов
Послевкусие Рождества
Лауреат международных конкурсов Ксения Свириденко (орган, Москва)
Программа концерта московской гостьи органных уикендов Ксении Свириденко ещё раз напомнит о светлых днях Рождества. Радостный тон задаст блестящая токката Букстехуде и атмосферные Канонические вариации Баха на тему рождественского гимна «С небес высоких я спустился». Яркая и изысканная музыка немецких композиторов-романтиков Мендельсона и Брамса погрузит в бурный круговорот эмоций. Концерт завершится колокольными перезвонами из органной симфонии Вьерна.
21 января, суббота, 19 часов
Сольный дебют
Лауреат международных конкурсов Александра Сперотто (орган, Санкт-Петербург)
В своём сольном дебюте Александра Сперотто представит разнообразную программу сочинений композиторов XVII- XXI веков – от Букстехуде до Эскеша. Александра Сперотто – воспитанница Санкт-Петербургского музыкального училища имени Н.А. Римского-Корсакова, занимается в классе известной органистки Лилии Кузнецовой. Лауреат Международных конкурсов, она уверенно вписалась в органное исполнительское пространство современности, несмотря на свой молодой возраст.
22 января, воскресенье, 2016 , 16 часов
Европейские гости уикендов
Диалог со временем. От Маршана до Франка
Анри Ормье (орган, Каркассон, Франция)
Совершить путешествие во времени приглашает французский органист Анри Ормье. Музыкант родился на юге Франции. Занятия на фортепиано начал в раннем возрасте. После обучение в Консерватории Бордо по классу органа у Франсис Шапле, продолжил совершенствовать своё мастерство в Париже у Патрис Холинер (фортепиано) и Бландин Верле (клавесин). Одновременно занимался композицией с Ивонн Деспорт, консультируясь у органиста Франсуа-Анри Убара.Ормье – органист церкви Сен-Винсент в Каркассоне и директор Хора Сен-Луи. Основатель фестиваля органной музыки Les Vents d'Anges в Каркассоне. Регулярно концертирует во Франции и за рубежом. В репертуаре музыканта – сочинения от раннего барокко до современной музыки. Выступал в сопровождении оркестра с концертами Баха, Генделя, Гайдна, Пуленка, Гильмана, Райнбергера и симфонией Сен-Санс Симфония N. 3 с солирующим органом. Записал в ансамбле с немецким органистом Рейнхардом Зелигером компакт диск сочинений для двух органистов, получивший самую высокую оценку критиков.
28 января, суббота, 19 часов
Глазунов. Орган. Париж.
Лауреат международных конкурсов Егор Колесов (орган, Москва)
Свой взгляд на творчество Глазунова предлагает молодой московский органист Егор Колесов. Органное творчество Александра Константиновича Глазунова (1865-1936) неразрывно связано с французской органной традицией. Концерт открывает первое органное сочинение Глазунова – Прелюдия и фуга ре мажор op.93. Петербургский органист Жак Хандшин был инициатором обращения Глазунова к органу, он же и осуществил первое издание прелюдии и фуги. Светлый характер пьесы, оригинальность музыкального мышления Глазунова открыли новую страницу в петербургской органной музыке. Личное знакомство композитора со знаменитым парижским органистом Марселем Дюпре (1886-1971) сыграло решающую роль в сочинении Фантазии соль мажор op.110 (Посвящена Дюпре). Глазунов лично консультировался с Дюпре в период написания этой необычной пьесы. Это последнее завершенное сочинение Глазунова, редко возвращающегося к творчеству после долгого периода молчания. В концерте так же прозвучит премьера переложения Прелюдии и фуги до мажор op.101 для фортепиано. Органную музыку Парижа представят сочинения Франка, Вьерна, Дюпре. Это небольшие пьесы: Прелюдия, фуга и вариация Франка, Наяды Вьерна и две части из крупных симфонических циклов: шестой симфонии Вьерна и первой симфонии Дюпре. Симфонический стиль этих опусов, широта замысла роднит их с творениями Глазунова. Эти композиторы используют возможности «симфонического органа», к которым неоднократно обращался и Глазунов.
29 января, воскресенье, 16 часов
Послевкусие Рождества
Лауреат международных конкурсов Ксения Свириденко (орган, Москва)
Программа концерта московской гостьи органных уикендов Ксении Свириденко ещё раз напомнит о светлых днях Рождества. Радостный тон задаст блестящая токката Букстехуде и атмосферные Канонические вариации Баха на тему рождественского гимна «С небес высоких я спустился». Яркая и изысканная музыка немецких композиторов-романтиков Мендельсона и Брамса погрузит в бурный круговорот эмоций. Концерт завершится колокольными перезвонами из органной симфонии Вьерна.